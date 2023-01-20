Сдвигая «красные линии»

С началом 2023 года военная поддержка Украины качественно изменилась: политики Европы и США впервые решились на передачу ВСУ западных танков. Танки Украине поставляли и в прошлом, но все они были взяты из советских запасов: это было проще с точки зрения подготовки украинских военных и предположительно не нарушало рамки допустимого Москвой вмешательства Запада в войну. В первых числах января политики эту черту перешли: Франция, Германия и США согласились передать Украине легкие танки AMX-10RC, а также боевые машины пехоты (БМП) Bradley и Marder. Спустя две недели премьер Великобритании Риши Сунак подтвердил поставку Украине основных боевых танков Challenger 2. Следующих шагов ждут из Германии: от Берлина зависит, получит ли Украина немецкие танки Leopard 2. Вероятно, судьба их поставок решится на «Рамштайне» 20 января. Корреспондентка «Новой-Европа» Дарья Козлова разбирается в настроениях европейских и американских политиков и рассказывает, что подтолкнуло страны Запада перейти на поставки западной бронетехники и как принималось это решение. Хотя эксперты скорее сходятся во мнении, что объявленный объем поставок танков пока недостаточен для Киева, этот шаг Запада важен как сигнал: Европа и США готовы действовать, даже переступая через «красные линии», очерченные Кремлем.

Первые танки в Париже В конце 2022 года наметился тренд на сокращение поставок оружия в Украину: в странах ЕС заговорили об истощении запасов вооружения, а результаты социологических опросов показали, что уровень поддержки именно военной помощи в обществе снижается. Однако уже в начале 2023 года стало ясно, что продолжения этого тренда ждать не стоит: в первых же числах января военная поддержка Украины качественно изменилась. Резкая смена политики поставок оружия в Украину началась с Франции: 4 января президент страны Эмманюэль Макрон объявил, что страна впервые передаст ВСУ легкие танки несоветского производства — бронеавтомобили AMX-10RC, а также бронетранспортеры ACMAT Bastion. В ночном обращении к согражданам в тот же день Зеленский сообщил, что это решение выводит европейскую оборонную поддержку украинской армии на новый уровень и сигнализирует другим партнерам, что причин отказывать Украине в танках западного производства больше нет. С начала полномасштабного вторжения России Украина неоднократно просила о поставках западной бронетехники, но ни в один пакет военной помощи ее так и не включили. Сейчас же Макрон успел лишь ненадолго опередить президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца, которые вслед за ним пообещали передать Киеву БМП Bradley и Marder, соответственно.

M2A3 Брэдли 1-й кавалерийской дивизии США с комплектом навесной динамической защиты, Ирак, 2011 год. Фото: Wikimedia Commoms, Sgt. Quentin Johnson, 2nd AAB PAO, 1st Cav. Div., USD N.

Вскоре пошли разговоры и о боевых танках (в современной классификации бронетехники БМП не относят к танкам. — Прим. ред.): Великобритания решила отправить в Украину 14 Challenger 2, а Польша и Финляндия заявили о готовности передать ВСУ танки немецкого производства Leopard 2 (правда, сделать они это смогут только в случае поддержки Берлином этого решения).

Какое вооружение получит Украина? Какое вооружение получит Украина?

Новости о поставках бронетехники появлялись на фоне разговоров в ВСУ о возможном новом российском наступлении на Киев. Пока в ВСУ строили планы о продолжении контрнаступления весной, в Минобороны России заявили о полном захвате Соледара (для России это первый военный «успех» с июля прошлого года; ВСУ взятие города отрицают. — Прим. ред.). Командующим войсками РФ в Украине стал глава генштаба Валерий Герасимов. Поползли слухи о второй волне мобилизации. Однако, как сходятся опрошенные «Новой газетой Европа» военные эксперты и политологи, на смену политики Запада повлияли не только действия России.

Оружие для нового этапа войны — До перемоги, до відновлення миру! (К победе, к восстановлению мира! — Прим. ред.) — отреагировал в твиттере на благодарность Зеленского за поставку нового вооружения Эмманюэль Макрон. Дискуссия об отправке в Украину западных танков ведется далеко не первый месяц. Еще летом Испания заявляла о намерении передать Киеву танки Leopard 2, правда, позже отказалась от своих планов, заявив, что техника находится в плачевном состоянии. Осенью передать «Леопарды» призывала глава Европарламента Роберта Метсола. Об этом же, по информации немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, говорил и советник президента США по безопасности Джейк Салливан.

Джейми Ши. Фото: Atlantic Council

Как предполагает профессор Эксетерского университета и бывший заместитель помощника генерального секретаря по новым вызовам безопасности в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Джейми Ши, решимость Макрона во многом связана с тем, что в Восточной Европе его уже успели обвинить в излишнем дружелюбии по отношению к Владимиру Путину, хоть французский президент и говорил, что всего лишь пытается держать канал связи с ним открытым. После того как стало понятно, что в 2018 году бывший канцлер Германии Ангела Меркель пойдет на свой последний срок, Макрон попытался взять на себя роль драйвера европейской политики. К примеру, еще до войны выступал с программой по модернизации ЕС и предлагал реформировать Шенгенскую зону.

Однако за последние месяцы французско-российские отношения, в отличие от французско-украинских, стали значительно хуже.

— Я думаю, Макрона несколько фрустрировало то, что Путин не был с ним честен, да и его отношения с Зеленским стали крепче, — объясняет перемены Джейми Ши. — Кроме того, уже совсем скоро должен пройти оборонный саммит Франции и Великобритании, первый за последние пять лет. Так что, я думаю, Макрон верит, что вопрос передачи ВСУ оружия — это та область, в которой он может проявить лидерство. Не будем также забывать, что речь идет только о поставке БМП, танки Франция сейчас передавать не собирается. Тем не менее Макрон всё же открыл танковый вопрос. Как утверждает Ши, для начала поставок в Украину западных БМП есть несколько причин. Прежде всего, переход к новому вооружению в целом укладывается в общую логику политики поставок. По словам эксперта, с начала войны страны НАТО последовательно ориентировались в поставках вооружения на ситуацию на фронте. Среди первого вооружения, отправленного в Украину, были переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые помогали Украине сбивать российские самолеты и останавливать танки вокруг Киева. Дальнобойную артиллерию, в частности системы HIMARS, начали поставлять, когда нужно было ослабить оборону российской армии и нарушить ее логистику поставок подкрепления на фронт. После того как Россия начала массово обстреливать украинскую гражданскую, в частности энергетическую, инфраструктуру, западные страны начали активно передавать системы ПВО.

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Сейчас Россия и Украина находятся на другом этапе войны. Как замечает Ши, после отступления из Херсона и Харьковской области российская армия сосредоточилась на Соледаре и Бахмуте и создала значительные оборонительные сооружения в районе фронта, к примеру, на левобережье Днепра и в Луганской области. Чтобы преодолеть их, Украине нужна тяжелая бронетехника. — Здесь можно вспомнить окопные сражения Первой мировой, — объясняет Ши. — Только с помощью тяжелой бронетехники, боевых танков можно прорваться через российские укрепленные позиции. Если у вас нет танков, это можно сделать и с помощью артиллерии. Но проблема в том, что запасы артиллерии, особенно боеприпасов, у Запада на исходе. Двадцать из тридцати стран НАТО заявили, что у них уже закончились снаряды и боеприпасы. Американцы подсчитали, что украинцы используют порядка семи тысяч снарядов в день, а американские производственные мощности составляют 15 тысяч снарядов в месяц. Об истощении запасов вооружения еще в конце ноября со ссылкой на источники в НАТО писала The New York Times. Журналисты издания связывали нехватку с тем, что после подъема «Аль-Каиды» альянс сосредоточился на борьбе с терроризмом, а она совсем не походит на войну, которую Россия начала вести против Украины. В итоге сейчас странам — участницам альянса приходится наращивать производство оружия и боеприпасов и пытаться решить проблему экспортного контроля, который определяет, могут ли оружие и боеприпасы, проданные одной стране, быть отправлены в другую воюющую страну.

Кроме того, как добавляет Ши, Америка и Германия не хотели давать Украине больше артиллерии, опасаясь, что Украина может ударить по России. Танки же используются только на поле боя, и это стало дополнительным аргументом в пользу их передачи ВСУ. Как добавляет в комментарии «Новой-Европа» военный аналитик, исследователь аналитического центра APRI Armenia Леонид Нерсисян, выбор в пользу западных машин пехоты был обоснован не только нехваткой артиллерийских систем, но и подходящими к концу запасами советской бронетехники, которую до этого поставляли в Украину. Об этом в разговоре с Deutsche Welle упоминал и официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

Леонид Нерсисян. Фото: Mediamax

— С начала войны Украине были переданы сотни единиц танков Т-72, — объясняет Нерсисян. — Отправлять советскую технику было проще в силу того, что украинская армия уже умеет ею пользоваться и, самое главное, самостоятельно проводить сервисное обслуживание. Техника, которую Запад начинает поставлять сейчас, лучше по характеристикам, но с ней будет сложнее работать: на первом этапе будет дольше обучение экипажей, а сложные ремонтные работы придется проводить за пределами Украины. Здесь есть и минусы, и плюсы. Но так как, видимо, другого выхода у стран НАТО больше нет, приходится переходить на западную бронетехнику. При желании США и Европа смогут поставить в Украину несколько сотен танков.

Другая причина, замедляющая принятие решения о поставках не только танков, но и БМП, на которую указывают эксперты, — политическая.

Длительное время логика европейских политиков подчинялась правилу: главное — не спровоцировать Россию на эскалацию, говорит Ши. Однако массированные обстрелы гражданской инфраструктуры Украины, которые продолжаются с середины осени, показали, что этот аргумент устарел: Россию будет провоцировать всё что угодно. Чувство потери «красных линий» усилило давление на политиков, как замечает Ши, даже в Германии практически все партии, кроме Социал-демократической партии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца, поддерживают поставку на фронт танков Leopard 2. — Раньше от поставок [БМП и танков] западных политиков также удерживала боязнь стать первыми, кто пойдет на этот шаг. Сейчас они начинают понимать, что можно сделать это вместе. Один начнет — остальные последуют. Таким образом и различные страны, которые хотели поставлять танки, получили политическое прикрытие, — объясняет Ши.

Победить исторический бэкграунд Ключевую роль в поставках боевых танков может сыграть Германия. Несмотря на то что Олаф Шольц, как и другие политики, согласился передать Украине БМП, вопросы к его правительству возникают именно из-за нерешительности в отношении отправки в Украину танков Leopard 2. По данным Международного института стратегических исследований (IISS), на вооружении у стран НАТО находятся около 2300 танков Leopard 2 (порядка 300 из них, правда, хранятся на складах, а многие нуждаются в ремонте). Без согласия Германии отправить часть из них в Украину не могут даже те страны, которые этого хотят (к примеру, Польша и Финляндия). Да и сама Германия отправлять в Украину «Леопарды» не спешит. Хоть вопросы немецким чиновникам о передаче ВСУ «Леопардов» и звучат почти каждый день, а к принятию более жестких решений призывают как глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен, так и генсек НАТО Йенс Столтенберг, какое решение примет Олаф Шольц, всё еще неясно. Так, на пресс-конференции правительства Германии 9 января (расшифровки есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.) представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт на вопросы об отправке Leopard 2 отвечал уклончиво и продолжал ссылаться на прежние принципы: НАТО не может стать одной из сторон конфликта, поддержка Украины должна быть максимальной, а поставки должны быть скоординированы на международном уровне. Как полагают европейские чиновники, с которыми поговорили журналисты издания Politico, ситуация может проясниться на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины на американской базе Рамштайн в Германии 20 января. В группу входят 50 стран, поддерживающих Киев в войне с Россией, в том числе и не входящие в НАТО и Европейский союз, к примеру, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия. Первая встреча «в формате Рамштайн» прошла в апреле прошлого года. Январское мероприятие будет восьмым заседанием Контактной группы.

Габриэлюс Ландсбергис. Фото: Wikimedia Commons, CC BY 2.0

Собеседники Politico полагают, что на «Рамштайне», скорее всего, маятник качнется в пользу поставок. Так, в частности, склонен считать министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По мнению Ландсбергиса, после того как Великобритания приняла решение по «Челленджерам», у Германии больше нет причин беспокоиться о том, что она окажется единственной страной, отправляющей боевые танки в Украину. О том, что Германия неизбежно поддержит поставки «Леопардов», Politico заявили некоторые немецкие парламентарии (их имена издание не раскрывает. — Прим. ред.). При этом газета The Wall Street Journal со ссылкой на немецких чиновников писала, что Германия не будет готова передать танки Leopard 2, пока США не передадут Украине танки Abrams.

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Официально ответа из Берлина еще нет. Для понимания действий немецких политиков и темпа принятия ими решений необходимо учитывать исторический контекст, говорит берлинский политолог Алексей Юсупов. Германия, в принципе, раньше не занимала лидерскую позицию в вопросах оборонной политики. Несмотря на то что в Германии сильно развита оружейная промышленность, экспорт обычно идет в страны, которые не участвуют в активных боевых действиях. Так что на фоне других европейских государств политика немецкого оборонного экспорта претерпела самую большую встряску. Другой барьер, который пришлось преодолеть немцам, неразрывно связан с итогами Второй мировой войны. По словам политолога, для Германии само понимание того, что немецкая техника в XXI веке участвует в войне против российских солдат, — довольно серьезный эмоциональный груз.

Алексей Юсупов. Фото: скрин видео

— Вторая мировая война привела к катастрофическим жертвам для Советского Союза, в том числе из-за этого на Германии с середины ХХ века лежит историческая ответственность поддерживать мир в Европе. Большой части старшего поколения в Германии очень сложно осознать, что теперь из немецкого оружия убивают и россиян, — объясняет Юсупов. — Общественному сознанию пришлось адаптироваться, чтобы принять, что в поддержке Украины нет никаких противоречий с памятью о преступлениях Третьего рейха. Ведь Украина — это тоже в прошлом часть Советского Союза, и перед ней у Германии тоже есть историческая ответственность. Принятие решения относительно военной поддержки Украины осложняют и потенциальные риски будущего:

в Германии, как и в остальной Европе, продолжают бояться, что в войну окажутся втянуты и другие страны.

Это приводит к необходимости поиска баланса и согласования решений между странами ЕС и НАТО. — Сохранение безопасности в Европе — интерес общий. С одной стороны, есть политическая цель не дать Украине проиграть. С другой стороны, нельзя допустить, чтобы война России и Украины превратилась в войну России и Европы, — объясняет Юсупов логику политиков. — Отсюда исходит понимание, что безграничная безостановочная эскалация — это тоже опасно. Попытка найти баланс между этими двумя целями объясняет разную динамику поставок. Германия не может быть лидером и инициатором оборонных поставок и всегда будет согласовывать свои действия с союзниками. Поэтому и сейчас предложение Германии передать Украине БМП последовало сразу после аналогичных предложений США и Франции.

Немецкий бронетранспортёр Фукс. Фото: Wikimeda Commons, Released to Public by US Department of Defence

Как замечает Ши, проблема передачи Украине немецких танков заключается также в том, что тактика, которой придерживалась Германия до недавнего времени, в случае применения бронетехники на фронте будет нежизнеспособна. По словам экс-чиновника НАТО, до сих пор Германия предпочитала давать своим партнерам разрешения на поставку вооружения, после чего восполняла их запасы. Более того, прошлой весной в Германии была инициирована программа «Круговой обмен» (Ringtausch), в рамках которой страны, которые поставляли в Украину советское вооружение, могли рассчитывать на получение нового немецкого. Но в случае танков вопрос не только в их качестве, но и в количестве. — Если Украина будет пользоваться западными танками, Германии придется не только компенсировать Польше танки, переданные Украине, но и отправлять их на фронт самой. Здесь произойдет неизбежное столкновение с немецкой юридической системой, которая в случае принятия решений очень медлительна, — говорит Ши. — Кроме того, на днях глава Rheinmetall, немецкого производителя «Леопардов», заявил, что концерн не сможет поставить танки в Украину раньше 2024 года, так как техника нуждается в ремонте (у Rheinmetall есть 22 танка Leopard 2, всего в Германии их 350. — Прим. ред.). И Rheinmetall не будет их чинить, пока не получит [от Германии] контракт на это, так что остается только гадать, когда концерн сможет их предоставить. В 2025-м? 2026-м? Что тогда будет с войной в Украине? Германия — ключевая страна в отношении производства танков, так что ей нужно поторопиться и взять на себя ответственность.

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Для кардинальных перемен пока недостаточно Несмотря на то что западная бронетехника по характеристикам значительно превосходит советскую, решение по ее передаче пока всё же называют скорее символическим. К тому же заметный эффект от танков на фронте проявится еще не скоро. Первое, на что обращает внимание Нерсисян из APRI Armenia, количество машин, которое сейчас собираются отправить ВСУ западные страны, всё еще намного меньше того, о чем просит Украина. В декабре главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что для продолжения наступления стране необходимы 300 танков, 600–700 боевых машин пехоты и полтысячи гаубиц.

Боевой танк Challenger 2 в Ираке, 2003 год. Фот: Wikimedia Commons, Graeme Main/MOD, OGL v1.0

— Те 14 Challenger 2, которые собирается передать Великобритания, вообще мало что могут изменить на поле боя. С учетом войны, которая там идет, это мизерное количество. К тому же надо понимать, что это первые танки, ими надо научиться пользоваться. Помимо Challenger 2 есть и Leopard, и [американский] M1 Abrams (о его передаче пока речи не идет. — Прим. ред.) — это всё разные танки, под них нужно обучать разных людей, — говорит Нерсисян. — При этом для Великобритании не должно стать проблемой за несколько месяцев отправить и 100, и 120 танков. У англичан и раньше были планы по списанию около сотни «Челленджеров». Нерсисян согласен с оценками Залужного относительно количества необходимых танков и БМП: по его словам, этого могло бы хватить на пару больших наступательных операций. Но, по его мнению, цифра не финальная: если война продолжится долго, запасы танков всё равно придется пополнять, к тому же новую технику производят и в России. При этом, по оценкам исследователя APRI Armenia, в странах НАТО должно быть достаточно танков, чтобы передать украинской армии столько, сколько ей требуется, и даже больше. — У Европы больше двух тысяч Leopard 2. Даже если учесть, что они все разной модификации, в разном состоянии, а многим из них нужен ремонт, который отнимет время, эта техника всё равно будет лучше российской. Даже Leopard 2 80-х годов конкурентоспособнее, чем большинство российских танков. Если брать в Америке парк M1 Abrams, это тоже несколько тысяч. Многие танки на хранении. Поэтому при желании за год можно будет передать 500 танков или даже 1000, — говорит Нерсисян. Ши смотрит на поставки не так оптимистично. Даже больше, экс-чиновник НАТО уверен, что подходящие танки после холодной войны скорее дефицитный продукт, а многие страны просто не смогут раздать всё — надо же оставить что-то и своей армии. Поэтому

даже в случае согласия Германии на поставки «Леопардов» танки нужно будет собирать со всех стран НАТО, а это может быть не так просто.

— Допустим, у Канады сейчас 82 немецких танка Leopard 2. Даже если они получат лицензию на реэкспорт от Германии, они всё равно поставят порядка 20. Украина же нуждается в 300. У Америки есть танки M1 Abrams, 366 из них заказала себе Польша, но вряд ли их отправят в Украину, к тому же могут пройти годы до момента, как их доставят. Не факт, что и США захотят отправить в Украину танки. Они отправили машины Bradley, но отправят ли боевые танки? Кто знает, — говорит Ши.

Танк Leopard 2A6 1-й танковой дивизии ФРГ. Фото: Wikimedia Commons, CC BY 2.0

Также проблема заключаются в том, что танки требуют очень много обслуживания и большого количества боеприпасов. Эксперты сходятся во мнении, что Украина должна будет потратить месяцы на то, чтобы выстроить техническую инфраструктуру обслуживания танков и научить военных пользоваться ими максимально эффективно. По оценкам военного аналитика Павла Лузина, при очень интенсивном обучении на подготовку тех, кто начнет эксплуатировать первые партии танков, уйдет около 4 месяцев. Нерсисян предполагает, что на обучение военных, которые будут непосредственно пользоваться танками, нужно потратить минимум месяц. Еще больше времени уйдет на обучение тех, кто будет заниматься техническим обслуживанием, и на выстраивание инфраструктуры. При этом в случае поломок танки всё равно нужно будет отправлять на ремонт из Украины в ближайшую страну НАТО.

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