Пробиты на вылет

«Крылья для свободы» — с таким лозунгом президент Украины Владимир Зеленский призывал западные страны передавать ВСУ современные истребители General Dynamics F-16 Fighting Falcon («боевой сокол»). Решение долго откладывалось, но в середине мая, наконец, стало понятно, что Великобритания, Нидерланды, Бельгия и Дания готовы передать Киеву часть имеющихся в их распоряжении самолетов. После «авиационного Рамштайна» в прошлый четверг США, долго воспринимавшие эту инициативу с холодом, подтвердили, что они не против того, чтобы произведенные по их технологии F-16 оказались в Украине. И хотя на сегодня ни одна из стран — членов «коалиции истребителей» не готова назвать точные даты поставок самолетов, программы обучения украинских пилотов на «боевых соколах» уже можно считать одобренными. Истребители вряд ли окажутся у Киева раньше осени и точно не повлияют на готовящееся контрнаступление ВСУ. Однако принятое решение — это взгляд в будущее. Поставка F-16 сближает Украину с НАТО и посылает сигнал Владимиру Путину, что «войной на истощение» Украину и союзников не возьмешь. Корреспондентка «Новой газеты Европа» Дарья Козлова разбиралась, как складывалась «коалиция истребителей», почему в ней лидируют Нидерланды и Дания, а не Германия и США и останутся ли после поставок F-16 какие-то «красные линии» в отношениях Запада и Москвы.

Заявка на будущее Логика поставок западного оружия в Украину с начала войны опиралась на ситуацию на фронте. Когда Украине в первые дни российского вторжения необходимо было сбивать российские самолеты и останавливать наступающие на Киев танки, страны НАТО передавали ВСУ зенитно-ракетные комплексы Stinger и противотанковые ракетные комплексы Javelin. Когда прошлым летом нужно было ослабить оборону и нарушить логистику и снабжение российской армии перед масштабным контрнаступлением ВСУ — стали отправлять дальнобойную артиллерию. После того как российская армия осенью и зимой начала вести массированные обстрелы украинской критической инфраструктуры — поставляли системы ПВО. К маю с помощью систем Patriot, NASAMS и других небо над Украиной стало заметно более защищенным: ВСУ научились отражать большую часть российских атак (правда, те, в свою очередь, сократились — вероятно, из-за нехватки боеприпасов). Однако вопрос о поставках истребителей F-16 и об обучении украинских пилотов, на первый взгляд, в эту логику не укладывается. Эксперты, с которыми поговорила «Новая-Европа», сходятся во мнении, что принести пользу фронту истребители прямо сейчас не смогут: контрнаступление ВСУ может начаться со дня на день, а одно лишь обучение пилотов займет от четырех до шести месяцев. Сейчас объявление о грядущей передаче истребителей Киеву несет больше политический смысл: во многом это взгляд в будущее, когда Украина одержит победу в войне или как минимум освободит большую часть оккупированных территорий.

Истребители F16 ВВС США. Фото: Ezra Acayan / Getty Images

Профессор Эксетерского университета и бывший помощник генсекретаря в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Джейми Ши рассказывает, что разговор о «коалиции истребителей» связан с ожиданием успеха от контрнаступления ВСУ. После него Украине потребуется улучшить контроль над воздушным пространством, в современной войне это всегда ключ к достижению цели в боях на земле: авиация обеспечивает прикрытие наземной техники с воздуха. А когда горячая фаза конфликта минует, истребители впишутся в систему защиты неба Украины. — Едва ли истребители F-16 будут в Украине уже в этом году, но, я думаю, союзники учитывают, что в долгосрочной перспективе стране необходимы современные истребители, чтобы иметь преимущество в воздухе, — замечает Ши. Другая причина, по мнению Ши, кроется в гарантиях безопасности, которые западные страны пообещали предоставить Украине. Несмотря на то что пока ее заявка на вступление в НАТО остается без ответа, страны-участницы намерены предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку ее вступления в альянс. Для сближения с НАТО Киев должен продолжить развитие демократических институтов, борьбу с коррупцией, а также перейти от советских военных стандартов к стандартам НАТО и расширить технологическое сотрудничество с альянсом. Последние требования означают, что ВСУ нужно стать современной армией, имеющей на вооружении западную военную технику. Обучение украинцев использованию этой техники приблизит этот момент. Кроме того, обсуждение поставок истребителей — сигнал президенту России Владимиру Путину, что у Запада ограничений по поддержке Украины больше нет. Еще в марте пресс-секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса подготовиться к тому, что военную помощь Киеву придется оказывать в течение длительного времени, потому что «Путин ведет войну на истощение». Ожесточенные бои вокруг Бахмута, которые длились практически год и привели к полному уничтожению города, демонстрируют, что Россия готова «просто бросить еще тысячи и тысячи солдат, понести много потерь ради минимальной выгоды». — [Готовность поставить F-16] должна показать Путину, что Запад намерен идти дальше, что больше ограничений по поддержке Украины нет. Это важный политический сигнал, направленный на сдерживание российской агрессии, — полагает Ши. — Кроме того, это показывает, что союзники готовы помогать Украине с авиацией. Вне зависимости от того, в НАТО страна или нет, это важно для ее будущего. Процесс вступления займет много времени, поэтому лучше начать разговор сейчас. «Крылья для свободы» — Я думаю, что слово «если» в вопросе поставок истребителей уже не так актуально, как раньше. Никто не будет массово обучать пилотов просто так, — говорит военный аналитик, исследователь аналитического центра APRI Armenia Леонид Нерсисян. — Судя по характеру последних заявлений, принципиальное решение уже принято.

Западные истребители — один из немногих типов вооружения, который страны-союзники пока не передавали в Украину, несмотря на многочисленные просьбы Киева. Владимир Зеленский начал активно просить международных союзников о поставках авиации в конце января этого года, а в начале февраля во время визита в Лондон даже предложил новый лозунг совместной борьбы Британии и Украины против российской агрессии: «Крылья для свободы». Во время этих поездок Владимира Зеленского зашел и разговор об обучении украинских пилотов использованию западной авиационной техники. После встречи президента Украины с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком 15 мая правительство страны объявило, что летом запустит соответствующую программу.

Параллельно Великобритания будет обсуждать с другими странами возможность передачи Киеву истребителей F-16 Fighting Falcon («боевой сокол»).

Решение Лондона быстро поддержали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Вскоре к ним присоединились и другие страны: Дания, Бельгия, Португалия и США. Союзники начали говорить о формировании «коалиции» по закупке истребителей для Украины. Возглавят ее Нидерланды и Дания. Правда, пока речь идет только об обучении пилотов — по данным Foreign Policy, в скором времени его начнут 20 человек.

Самолет F-16 Fighting Falcon. Фото: Wikimedia

Когда украинцам стоит ожидать самих самолетов, до сих пор неизвестно: ни одна из стран, вступивших в коалицию, публично не готова назвать точные даты поставок. Нидерланды, Дания и Бельгия хотя и согласились обучить пилотов, по данным Politico, очень настороженно относятся к тому, чтобы обещать что-то большее. Бельгия даже заявила, что лишних самолетов у нее нет. У украинской прессы были надежды, что ситуация может проясниться 25 мая на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины на американской базе Рамштайн в Германии. В группе 50 стран, поддерживающих Киев в войне с Россией, в том числе не входящие в НАТО и ЕС — такие как Япония, Южная Корея и Новая Зеландия. Первая встреча «в формате Рамштайн» прошла в апреле прошлого года. Эта встреча стала двенадцатой. Несмотря на то что майский «Рамштайн» называли «авиационным», после него мало что изменилось: страны только подтвердили свои намерения, которые были заявлены до этого. Во время встречи министр обороны США Ллойд Остин уклонился от ответа на вопрос, сколько самолетов F-16 могут предоставить США, сообщив, что пока союзники больше уделяют внимания поставкам ПВО. «Мы сосредоточены на том, что Украине нужно защитить граждан и свою инфраструктуру. Но когда мы говорим о воздушном пространстве, мы концентрируемся именно на наземных возможностях. Сейчас можно видеть, что было предоставлено уже впечатляющее количество [средств ПВО], но этого недостаточно. И мы будем продолжать работу в этом направлении», — приводит слова Ллойда РБК-Україна.

Эта ситуация во многом напомнила танковый «Рамштайн», когда во время встречи в январе страны-участницы ждали от Германии разрешения на реэкспорт танков «Леопард». Но Германия его тогда не дала (разрешение последовало спустя несколько дней), и на встрече не было никаких принципиальных анонсов. Однако повторения этой истории произойти не должно: еще до проведения «Рамштайна» США, которые владеют лицензией на «боевые соколы», довольно быстро дали зеленый свет поставкам истребителей и даже назвали эту задачу приоритетной. «Президент США Джо Байден ясно дал понять, что мы будем обучать украинских военных пилотированию F-16 и будем работать с нашими союзниками и партнерами над обеспечением украинцев F-16», — заявил в понедельник, 22 мая, пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер.

«Боевые соколы» на войне Сейчас в распоряжении ВВС Украины есть советские истребители МиГ-29 и Су-27. Как и в случае других типов вооружения, передача Украине аналогичной техники для западных стран не является проблемой. В начале мая отправить ВСУ 27 МиГ-29 согласились Словакия и Польша. Но, как говорит военный аналитик Леонид Нерсисян, если сравнивать по возможностям «боевые соколы» с этими самолетами — это «небо и земля». Командующий ВВС Украины Сергей Голубцов оценивает превосходство американской техники в «четыре или пять раз». По его словам, советская техника, конечно, «лучше, чем ничего», но она не сможет в полной мере противостоять воздушным силам России. Тогда как современные американские истребители могут выполнять весь спектр боевых задач. Несмотря на то что у МиГ-29 больше боевой радиус и выше маневренность в ближнем бою, самолет считают «морально устаревшим». В отличие от F-16 его технологии не развивались с начала 1980-х годов. Современные «соколы» оснащены лучшим радаром, позволяющим выявлять в три раза больше целей, обладают большим боекомплектом (511 снарядов у F-16 против 150 у МиГ-29), они менее заметны для систем ПВО. Кроме того, американский истребитель универсален: он может использоваться не только как машина ближнего боя, но и в роли разведчика, бомбардировщика или штурмовика.

Участники акции держат плакаты с просьбой предоставить украинской армии истребители F-16, Краков, Польша, 16 мая 2023 года. Фото: Beata Zawrzel / NurPhoto / Getty Images

— МиГ-29 и F-16 — истребители одного класса, легкие истребители. Но американская техника, конечно, более продвинута в плане электроники, — объясняет Нерсисян. — F-16 помощью управляемого вооружения может атаковать и наземные цели, и авиационные. Кроме того, сравнивая возможности самолетов, часто забывают, какие боеприпасы к ним можно использовать и какие есть на вооружении армий. В отличие от России, для своих современных истребителей Запад производит боеприпасы давно и в большом количестве. С ними возможности самолетов увеличиваются. Как полагают военные эксперты, количество произведенных Западом F-16 и боеприпасов к ним в том числе повлияли на то, что Киеву решили передать именно «соколов». По данным издания Flight International, в 2023 году в армиях мира насчитывается в общей сложности почти 2200 активных истребителей этого типа, и около 1500 из них находятся в распоряжении стран НАТО.

У КОГО СКОЛЬКО САМОЛЕТОВ? Американский истребитель F-16 Fighting Falcon («боевой сокол») в 1975–2010 годы был самым массовым боевым самолетом среди всей военной авиации четвертого поколения. За это время было произведено порядка 4600 таких истребителей. На данный момент армии стран НАТО используют свыше 1500 самолетов F-16: США — 1017;

Турция — 270;

Греция — 154;

Норвегия — 57;

Бельгия — 53;

Польша — 48;

Дания — 43;

Нидерланды — 42;

Португалия — 28;

Румыния — 17.

Выбор модели массового производства хорош тем, что Украина сможет получить большее число пилотов с релевантным опытом. Поскольку даже модификации одной модели истребителя могут сильно отличаться друг от друга, пилотам приходится учиться летать на каждой из них отдельно. Тренировки занимают много времени. Лучше подготовить военных к управлению теми самолетами, которые вероятнее всего окажутся у украинской армии. Кроме того, обслуживание F-16 проще, чем у того же европейского Tornado или более нового американского истребителя F-35. Все эти факторы призваны в том числе облегчить интеграцию западных истребителей в ВСУ.

Как полагает Нерсисян, в теории с поставками самолетов не должно быть столько проблем, сколько было с танками Leopard 2.

Объясняется это трендами: последние двадцать лет на Западе фокусировались на производстве авиации, поэтому боевая готовность такой техники выше.

Эксперт полагает, что даже при передаче Украине 400 истребителей F-16 авиационные возможности стран-доноров не сильно пострадают. По его словам, первые западные самолеты смогут оказаться в Украине уже через три-четыре месяца. Цена поставок Однако есть и препятствия, которые откладывают передачу «соколов» на неопределенный срок. Первое из них — цена истребителей. В отличие от танков или другой военной техники стоимость самолета крайне высока. Даже с учетом того, что F-16 не самый дорогой истребитель, он оценивается в сумму свыше 30 млн долларов. Для сравнения, один танк Leopard 2A6 стоит около 8 млн долларов, а это более дорогая его модификация, тогда как в Украину передавали также Leopard 2A4 стоимостью до 3 млн долларов. Джейми Ши замечает, что передача нескольких истребителей может сделать серьезную дыру в бюджете армии страны-донора. К тому же недешевы и боеприпасы для F-16: цена одной ракеты AIM-120, которая подходит для таких истребителей, — свыше 1 млн долларов. Вторая проблема — возможности стран предоставить самолеты. Ши смотрит на перспективы в этом отношении более скептично, чем Нерсисян. По его словам, часть европейских самолетов отдана под другие задачи: например, F-16 задействованы в миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии (Baltic Air Policing). Кроме того, в апреле США уже пообещали Турции поставить F-16 на 259 млн долларов. Страна должна получить их взамен на согласование членства Финляндии в НАТО. В 2019 году большой заказ у США на поставки F-16 также сделал Тайвань, исполнение этого заказа ожидается к 2026 году.

Ши полагает, что американцам, вероятно, придется просить компанию-производитель F-16 Lockheed Martin Corporation увеличить выпуск F-16, чтобы впоследствии их можно было передать Украине. О том, что такое развитие событий возможно, говорил и главный операционный директор Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон в январе этого года (тогда он уточнил, что компания не участвует в переговорах). Однако поставка новых истребителей займет от трех до шести лет. Третья проблема — обслуживание. По словам экс-чиновника НАТО, срок службы истребителя F-16 — всего 8000 летных часов, но, чтобы самолеты могли летать, нужны сотни обученных людей, которые могли бы заниматься их ремонтом, настраивать электронику, готовить системы вооружения. Всё это стоит денег. — Представьте, что вы пользуетесь машиной, которой после каждой поездки нужно было бы проходить техобслуживание. Это бы вас разорило, — проводит параллель Ши.

Фото: EPA-EFE / ROBERT GHEMENT

К тому же, чтобы эксплуатировать современные истребители, нужны такие же современные аэродромы. Многие страны сомневаются, что Украина сможет обеспечить необходимую инфраструктуру. Предоставить подготовленный персонал для обслуживания на территории Украины страны НАТО также не могут, потому что это означало бы их прямое вовлечение в войну. Определяться с тем, где обслуживать самолеты — на территории Украины или на территории приграничной страны, — придется во время обучения пилотов.

Однако несмотря на всё это, по данным источника The New York Times (NYT), уже четыре страны Евросоюза, а также Норвегия в частном порядке дали понять, что готовы предоставить самолеты. По информации британского Международного института стратегических исследований (IISS), Бельгия, Великобритания, Дания и Нидерланды могут поставить не менее 125 истребителей F-16 в полной боевой готовности.

На это, в частности, влияет то, что многие страны в течение ближайших лет собирались списывать свои F-16 и менять их на более современные F-35.

Пока наибольшую готовность передать истребители демонстрируют Нидерланды и Дания, чье лидерство в коалиции не случайно. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен еще в конце февраля говорил, что страна «открыта» для идеи отправки в Украину истребителей F-16, — у датской армии есть 30 таких самолетов. Правда, на прошлой неделе Поульсен заявил, что пока речь идет только об обучении пилотов, а о поставках можно будет начать говорить ближе к осени. Именно тогда истребители F-16 начнут заменять на более современные модели. Страной-донором могут стать и Нидерланды: по словам представителя министерства обороны страны, в резервах нидерландской армии есть 18 истребителей F-16, «которые больше не используются в боевых действиях» и «также могут быть переданы в другое место назначения». Изначально 12 из них предназначались частной компании Draken International, но сделку отложили. По словам премьер-министра Марка Рютте, Нидерланды всерьез рассматривают возможность передачи истребителей. Источники Bloomberg говорят, что передача истребителей Украине может состояться в середине 2024 года после того, как закончится обучение первых пилотов. Разделение труда Среди европейских стран, которые пока не вступили в «коалицию истребителей», находится Германия. В середине мая, когда разговор о создании «коалиции» только начинался, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна сосредоточится на танках, боеприпасах и противовоздушной обороне. Высказывание канцлера ФРГ было сделано уже после того, как Германия объявила о том, что готовит крупнейший для нее пакет военной помощи Украине на сумму почти в 2,7 млрд евро, — это стало одним из результатов поездки Владимира Зеленского в Германию. В новый пакет войдут БМП Marder, танки Leopard 1, зенитные самоходные установки Gepard, системы ПВО IRIS-T SLM с боеприпасами и другие виды тяжелой техники. Накануне двенадцатого «Рамштайна» стало известно, что правительство страны готово пойти еще дальше: посол Украины в Германии Алексей Макеев анонсировал поставку 110 боевых танков Leopard 1A5. Всё это разительно отличается от аккуратного поведения Германии, которое можно было наблюдать во время формирования «танковой коалиции». По словам руководителя российской программы Фонда имени Фридриха Эберта Алексея Юсупова, рекордные поставки Германии показывают, что страна продолжает курс поддержки Украины, выбранный этой зимой. Кроме того, после назначения министром обороны Германии Бориса Писториуса была запущена проверка запасов бундесвера. Она шла несколько месяцев. Именно поэтому, по словам Юсупова, в новом пакете помощи идет речь о поставках танков Leopard 1. Эти танки не такие актуальные, как Leopard 2, но за последнее время их успели проинспектировать, подготовить и собрать необходимые запчасти, чтобы танки можно было использовать на поле боя.

Решение ФРГ дать зеленый свет поставкам боевых танков сняло в немецком обществе блок на передачу Украине серьезной боевой техники. До этого немцам было сложно представить, что Германия может вывести военную помощь ВСУ на качественно новый уровень. Опросы показывали, что около половины немцев против поставок «Леопардов», в частности из-за опасений, что это станет поворотным моментом для страны, после чего Россия начнет рассматривать ФРГ как сторону конфликта. Помимо этого, в людях говорила коллективная травма со времен Второй мировой войны: часть населения Германии не могла принять, что немецкие танки снова покатятся на Восток и будут участвовать в боях в Украине. Но с тех пор многое изменилось. — После принятия решения по боевым танкам стало понятно, что такого поворотного момента нет. Настроения этой условной половины, которые были против поставок, начали смягчаться. Хотя скептики еще есть, психологический рубеж пройден, — объясняет Юсупов. — Последний пакет помощи ВСУ от Германии не новый по качеству, но новый по количеству и по бюджету. Он показывает, что разрешение на поставки «Леопардов» означало выбор курса в отношении Украины. Германия будет следовать ему и в этом году, и в следующем. Столько, сколько будет длиться эта война.

Полноценное участие Германии в «коалиции истребителей» невозможно просто потому, что у страны нет своих истребителей F-16, которые нужны Украине. На вооружении немецкой армии состоят другие европейские модели. Как добавляет Юсупов, страна совсем не обладает статусом лидирующей державы по производству самолетов, поэтому никаких ожиданий со стороны других союзников и давления на нее нет. Даже если страна решится на участие в «коалиции истребителей», ее помощь всё равно будет заключаться либо в финансировании, либо в тренировках пилотов, либо в предоставлении вспомогательного вооружения. Такую возможность допустил главнокомандующий ВВС Германии Инго Герхартц. Как заключает Юсупов, решение Германии не участвовать в коалиции показывает, что в Европе всё больше и больше говорят о «разделении труда» в вопросе военной помощи Украине. Теперь складываются профили отдельных стран. Германия фокусируется на ремонте, артиллерии, танках и системах ПВО (помимо американских Patriot, в Украине используют немецкую систему ПВО IRIS-T). Наступательной авиацией будут заниматься другие страны, а Германия не будет им препятствовать. — Распределение задач между странами альянса, на самом деле, правильно, потому что с начала войны особой координации не было. По сути, все передавали свои загашники, избавлялись от техники, которая простаивала или досталась по Варшавскому договору, — говорит политолог. — Эта фаза пройдена, так что изменений позиции Германии по этому вопросу я не сильно ожидаю. Скорее мы увидим запрос [со стороны Украины] на поставку конкретного вооружения немецкой разработки.

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Дальше без «красных линий» — «Коалиция истребителей» в текущем виде говорит нам о двух вещах, — замечает Ши. — Во-первых, в ближайшем будущем ждать появления истребителей F-16 на территории Украины не стоит. Однако начало обучения пилотов дает политический импульс, который снимет табу с поставок западной авиации и окажет давление на страны. Во-вторых, число истребителей, которые всё-таки передадут ВСУ, будет не очень большим. Так что вопрос, насколько эффективно будет передать украинской армии всего несколько истребителей, остается открытым. В войне ведь играет роль не только качество техники, но и ее количество. Тем не менее 26 мая в твиттере Министерства обороны Украины появилось сообщение, что для освобождения своей территории от российского вторжения им требуется четыре эскадрильи F-16 — всего 48 самолетов. С этим числом Нерсисян согласен. Военный аналитик указывает на то, что в этой войне авиация играет ограниченную роль. Россия использовать авиацию не может, так как система ПВО Украины не была уничтожена в первые дни войны и сейчас российские самолеты отрезаны от украинского неба. Попытки вылетов приводят к большим потерям боевой авиации. Кроме того, у России нет современного управляемого вооружения для самолетов, а у пилотов отсутствует боевой опыт проведения таких операций. Украина также не может активно использовать авиацию. Нерсисян замечает, что у ВВС Украины не так много бортов, к тому же они устаревшие. Залетать на российские и украинские оккупированные территории они также не могут, поскольку с большой вероятностью будут сбиты — либо российскими системами ПВО, либо истребителями. Самолеты могут использоваться как для поддержки армии на передовой, так и для нанесения ударов дальнобойными крылатыми ракетами Storm Shadow, которые Великобритания недавно передала ВСУ. Наносить удары по территории России с помощью F-16 Украина не сможет — это одно из условий их передачи.

Хотя решения о поставках еще нет, Кремль уже успел отреагировать на действия Европы и США: пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал возможные поставки продолжением эскалации «виток за витком», но добавил, что в корне ситуацию они не изменят. Как считают опрошенные «Новой-Европа» эксперты, несмотря на то что угроза удара тактическим ядерным оружием остается в силе, как показало время, вероятность его не так велика. Леонид Нерсисян и вовсе говорит о том, что на самом деле «красных линий» нет.