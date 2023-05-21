Европейский план

В конце нулевых в России были популярны специальные «наркотуры» в отдельные страны и города Европы. В основном туристов зазывали в Нидерланды — Амстердам и Маастрихт. Но часто в список посещаемых злачных мест входили и немецкие города: Берлин, Дрезден и считавшийся «амфетаминовой столицей Европы» Саарбрюккен. Как ни странно, ни Германия, ни Нидерланды не являются странами с самой либеральной наркополитикой в ЕС. Модель голландских «кофешопов» насчитывает уже более 20 лет, но за это время страна почти не продвинулась в вопросах настоящего «легалайза». Германия и вовсе только обсуждает полноценную реформу регулирования потребления наркотиков. Сам Евросоюз в вопросе наркополитики в последние годы напоминает лоскутное одеяло: в каких-то государствах можно получить срок за курение марихуаны в публичном месте, в других на легальных основаниях существуют плантации, которые возделываются членами «социального клуба» наркопотребителей. Корреспондентка «Новой газеты Европа» Дарья Козлова разбиралась в непростой судьбе регулирования оборота легких наркотиков в ЕС и рассказывает о том, что всё больше стран Европы постепенно перестают бороться с проблемой наркозависимости только путем запретов.

16 мая в городском совете немецкого Кёльна прошло необычное заседание — депутаты уполномочили администрацию города подать заявку на участие в пилотной программе по легальной продаже марихуаны в Германии. За месяц до этого стало известно, что в стране собираются разрешить продажу марихуаны взрослым в некоторых муниципалитетах. Несмотря на то, что закон о легализации марихуаны еще не принят, в Кёльне уже оценивают кадровый потенциал органов, ответственных за меры контроля потребления марихуаны подростками, и обсуждают план подготовки города к легализации. Для Кёльна это решение не спонтанное — в 2018 году местный комитет здравоохранения хотел запустить в сотрудничестве с федеральным правительством научно-исследовательский проект, чтобы изучить возможности регулируемой продажи каннабиса. Сейчас, кроме Кёльна, в программе хотят участвовать Франкфурт и Оффенбах. Новый мир Стремление Кёльна участвовать в пробном запуске продажи марихуаны показывает изменения, которые произошли в европейской наркополитике за последние 30 лет. Несмотря на то, что страны Евросоюза смогли найти общий подход к борьбе с наркотрафиком и использованию марихуаны в медицинских целях, проблема личного употребления наркотиков остается всё еще не решенной. Условно: что делать правоохранителям, если на улице они увидят человека, который курит «косяк»? В этом вопросе европейское законодательство похоже на лоскутное одеяло — законы ЕС позволяют государствам-членам вводить свои собственные правила, если запрещенное вещество используется строго для личного потребления. Консенсуса здесь нет: страны пытаются справиться с потреблением наркотиков, либо вводя жесткие запреты, либо, наоборот, либерализуя законодательство. Но в последние годы второй вариант становится всё более предпочтительным. Как рассказывает приглашенная сотрудница Берлинского исследовательского центра по социальным наукам (WZB) Анна Декальчук, такая дихотомия объясняется разницей взглядов на проблему наркопотребления и отношения человека с государством. Неформально в европейских странах существует два подхода к регулированию личного употребления наркотиков: шведский и нидерландский.

Сотрудница Берлинского исследовательского центра по социальным наукам Анна Декальчук. Фото: spb.hse.ru

В шведской модели наркорегулирования первично общество, а не человек. Наркопотребитель, согласно этому подходу, воспринимается как угроза для социума, поэтому его необходимо изолировать или лечить. Наиболее жестко законодательство в Евросоюзе в отношении личного употребления устроено в Греции, Польше и Румынии. В нидерландской модели наркополитики всё иначе: согласно ей, употребление наркотиков — личный выбор человека. Государство должно сделать процесс потребления менее вредным как для общества, так и для человека и помочь последнему избавиться от зависимости, когда он или она этого захочет. На этих принципах основана работа наркополитики в Нидерландах, Португалии, Чехии и некоторых других странах. При этом подходе некоторые наркотики частично декриминализованы — их хранение в небольших объемах считается не уголовным, а административным правонарушением и зачастую никак не наказывается. Порой власти и вовсе думают о «легалайзе» — законном обороте наркотиков под контролем государства. И иногда на него даже решаются. В российской пропаганде более свободную наркополитику считают одним из признаков «загнивающего Запада» и видят в ней проигрыш в борьбе с наркозависимостью. В реальности либерализация говорит совсем не об этом.

Уход от наказания: опыт Нидерландов и Португалии В американской комедии «Евротур» 2004 года четверо друзей во время путешествия по Европе случайно оказываются в Амстердаме. Желая испытать все возможности «нарко- и секс-столицы», они заказывают в одной из кофеен «чудо-кексы» и, предполагая, что те с гашишем, даже ловят наркотический «приход». Правда, через несколько минут оказывается, что кексы — это просто кексы и никаких запрещенных веществ в них нет, так что официанты на стереотипное мышление путешественников обижаются. В России, да и во всем мире, Нидерланды считаются страной с наиболее лояльным отношением к наркотикам. В конце концов, мало где еще в начале 2000-х можно было купить марихуану и псилоцибиновые трюфели в специализированных магазинах — кофешопах. На самом деле, всё устроено намного сложнее, и в стране вовсе нет «легалайза».

Люди возле кофешопа, Амстердам, Нидерланды. Фото: Stefano Guidi / Getty Images

Наркополитика в Нидерландах регулируется «опиумным законом», который с 1972 года делит все препараты на две категории: тяжелые и легкие. К легким наркотикам здесь относят производные от каннабиса (марихуану и гашиш), а также седативные средства. Считается, что они наносят меньший вред здоровью. Любые операции (торговля, транспортировка или хранение) с препаратами из обоих списков запрещены законом. Де-факто разрешает покупку и продажу легких наркотиков «политика терпимости», в силу которой прокуратура не преследует кофешопы, если те работают в принятых рамках. Кофешопы должны соблюдать пять правил:

не нарушать общественный порядок;

не продавать тяжелые наркотики;

не продавать легкие наркотики детям;

не рекламировать вещества;

не проводить транзакции более чем с пятью граммами за раз. Государство объясняет лояльность разделением рынков: покупая легкие наркотики в кофешопах, граждане не сталкиваются с тяжелыми наркотиками, которые продаются на черном рынке. При этом на уровне муниципалитетов местные власти во многом сами могут определять, насколько жесткой должна быть их наркополитика.

На данный момент в стране действует больше 500 кофешопов, 164 из которых находится в Амстердаме.

Со стороны кажется, что правительство смогло найти оптимальную модель регулирования, но Декальчук и другие эксперты, с которыми поговорила «Новая-Европа», обращают внимание, что к наркополитике еще есть много вопросов. Главным называют проблему «черного входа»: кофешопы, работу которых власти допускают, вынуждены закупать траву нелегально, тем самым поддерживая наркобаронов. Из-за этого в отношении Нидерландов часто используют слово «наркогосударство».

Как нидерландцы хотят бороться с черным рынком? В 2021 году, чтобы решить эту проблему, в Нидерландах начали проводить эксперимент: правительство выбрало десять городов, где предписало кофешопам покупать каннабис только у легальных производителей с условием, что они откажутся от закупок у нелегалов. Если эксперимент окажется успешным, то кофешопы, вероятно, перейдут на такое снабжение. Правда, вероятно, результаты исследования будут не очень репрезентативны: крупные города, такие как Амстердам, Роттердам и Утрехт, от участия отказались, чтобы не нарушать уже налаженные цепочки поставок и не спровоцировать протест наркодилеров.

Ферма по выращиванию медицинского каннабиса в Нидерландах. Фото: Christian Charisius / picture alliance via Getty Images

Государственная либеральность в отношении наркотиков не превратила Нидерланды в «рай для наркоманов». Согласно отчету Глобальной программы по наркополитике «Открытое общество» от 2013 года, употребление каннабиса в стране находится на уровне среднего европейского показателя. Употребление всех других наркотиков (за исключением экстази) среди населения ниже, чем в среднем по Европе и в США. Сочетание политики терпимости с работой здравоохранения в сфере снижения вреда от наркотиков привело к почти полному исчезновению ВИЧ среди людей, употребляющих инъекционные наркотики, и к самому низкому уровню проблемного употребления наркотиков в Европе. Этот тренд продолжает сохраняться и сейчас.

Другой известный пример лояльной наркополитики — Португалия. Несмотря на некоторый консерватизм местного населения, в 2001 году Португалия стала первой страной, которая декриминализировала употребление всех наркотиков, включая героин. Португальцы пришли к этому не от хорошей жизни — либерализация стала ответом на «героиновый» кризис девяностых, самый серьезный в Европе: зависимость от героина была у 1% населения. Бороться с эпидемией первое время пытались карательными мерами, но в итоге от них отказались. С одной стороны, это было связано с тем, что наркомания затронула почти каждую семью и власти не могли считать преступниками всех потребителей, общество бы этого не приняло. С другой стороны, репрессии просто не работали.

Магазин товаров из каннабиса в Лиссабоне, Португалия. Фото: Luis Boza / VIEWpress

— До начала 2000-х в Португалии было очень жесткое законодательство в отношении наркотиков. Но в 2001 году наркополитику кардинально изменили, — рассказывает Декальчук. — Это было связано с тем, что к концу девяностых стало понятно, что в стране сложилась катастрофическая ситуация по всем направлениям: много смертей от передозировок, заражений ВИЧ, связанных с инъекционными наркотиками. Новое законодательство разрешает хранить любые наркотики для личного использования в размере до десяти доз — это очень много. Но теперь, если на улице остановят наркопотребителя с веществом, ему нужно будет пройти специальную комиссию.

Комиссия по сдерживанию наркозависимости (CDT) состоит из соцработника, психолога и адвоката, которые анализируют кейс наркопотребителя. Несмотря на то, что основной их задачей является излечение, а не наказание зависимых, применить к человеку санкции они все равно могут. Причем масштаб санкций может сильно различаться: от штрафа на сумму от 25 до 150 евро до запрета выезжать за границу и лишения государственных пособий.

Параллельно с этим государство работало над услугами по снижению вреда от употребления, предлагало заместительную терапию и другие способы лечения зависимости.

— Декриминализация восстанавливает в наркопотребителях утраченное доверие к государственным услугам в целом. Если среда остается криминализованной, люди стараются избегать общения с госслужащими. Они боятся, что их сдадут в полицию и выдвинут обвинение, — рассказывал «Медузе» автор стратегии, доктор Жоау Каштель-Бранку Гоулау. — В Португалии у них таких опасений нет, так что есть гораздо больше возможностей расширить доступ к лечению. Результаты такой наркополитики стали заметны уже в первое десятилетие декриминализации. К 2008 году связанная с наркотиками доля случаев ВИЧ-инфекции снизилась на 75%, а зависеть от героина стали всего 0,3% населения страны. К 2019 году Португалия достигла самого низкого уровня смертности от наркотиков в ЕС: шесть смертей на 1 млн человек (в среднем по ЕС этот показатель составляет 23,7 на 1 млн).

Начало и конец стигматизации Отношение Европы к наркотикам определяют международные конвенции ООН, Рамочное решение Совета Европы от 2004 года, а также Стратегия ЕС по борьбе с наркотиками на 2021–2025 годы. В этих документах прописаны вещества, которые являются запрещенными, ограничения на их немедицинское использование, ответственность за нарушение антинаркотического законодательства. Но также в них сказано, что зависимость — это болезнь, которую необходимо лечить в профильных учреждениях с соблюдением прав человека.

Медработник передает пациенту суточную дозу метадона в рамках программы заместительной терапии для наркозависимых, Лиссабон, Португалия. Фото: Horacio Villalobos — Corbis / Corbis / Getty Images

Самые важные документы для европейской наркополитики Для Евросоюза наибольшее значение имеют следующие международные конвенции ООН: Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года;

Конвенция о психотропных веществах 1971 года;

Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года. Также страны должны придерживаться: Рамочного решения Совета Европы от 2004 года. Документ требует, чтобы продажа наркотиков наказывалась эффективными, пропорциональными и оказывающими сдерживающее воздействие уголовными санкциями;

Стратегии ЕС по борьбе с наркотиками на 2021–2025 годы. В ней говорится о том, как государства должны решать проблему наркозависимости;

выводов Совета Европы о подходе, основанном на правах человека, в наркополитике 2022 года.

Как рассказывает президентка Фонда им. Андрея Рылькова (ФАР; занимается помощью наркопотребителям) Анна Саранг, истоки репрессивной наркополитики связаны с влиянием на мир «войны» США против наркотиков в 1970-е годы, во время президентства Ричарда Никсона. Среди ее предпосылок, с одной стороны, был рост потребления наркотиков населением после поражения во вьетнамской войне, с другой — возросшая популярность контркультурных движений 1960-х, участники которых лояльно относились к веществам. Политика Никсона подразумевала введение репрессивного законодательства и даже оказание военной помощи другим странам для борьбы с наркокартелями. Крайними в проблеме зависимости в глазах полицейских и политиков оказались мелкие наркоторговцы и наркопотребители. — Это была непримиримая борьба со всеми, кто употребляет. Стигматизация образа наркомана, «Реквием по мечте» и всё в этом духе, — объясняет Саранг. — Эту пропаганду в США насаждали в надежде, что она приведет к каким-то результатам. Результаты «войны с наркотиками» в США сложно назвать успешными.

Если в 1975 доля школьников, употребляющих наркотики, составляла 30,7%, в 2013 году этот показатель изменился до 25,5% (в 1990-е годы был зафиксирован более серьезный спад, но затем показатель снова вырос).

Тюрьмы переполнили осужденные по «наркотическим» статьям. Уничтожение производств наркотиков в одних регионах приводило к их резкому росту в других. Тем не менее, продолжает Саранг, когда «война» только начиналась, ее методы приняли многие западные страны, в том числе политические союзники США. К тому же такая риторика была очень популярна у консервативной части населения: многие люди думают, что если всех потребителей наказать, то всё будет хорошо. Однако со временем подход начал меняться. По словам Декальчук, после начала эпидемии ВИЧ в конце XX века практически все европейские страны в области здравоохранения начали придерживаться принципов «снижения вреда» — подхода, который направлен на сохранение здоровья каждого члена общества не путем запрета наркотиков, а путем снижения последствий от употребления веществ.

Знак с надписью «Передозировка? Не сегодня!», установленный организацией, помогающей в борьбе с зависимостями Volusia Recovery Alliance, Флорида, США. Фото: Thomas Simonetti / Bloomberg / Getty Images

Такая политика в здравоохранении исходит из того, что потребление наркотиков неизбежно в обществе, которое имеет к ним доступ (в том числе и на черном рынке). На формирование зависимости влияет бедность, неравенство, дискриминация. Полностью избавиться от наркопотребления невозможно, поэтому необходимо стремиться свести вред от него к минимуму. Кроме того, употребление психоактивных веществ может выглядеть по-разному — это спектр человеческого поведения от глубокой зависимости до полного воздержания. Некоторые типы употребления безопаснее, чем другие. На практике «снижение вреда» делает больший акцент на помощи наркопотребителям: создаются программы обмена шприцев или предоставляется заместительная терапия. Внимание правоохранителей также смещается с попыток поймать отдельных потребителей на преследование организаций, которые занимаются нелегальным оборотом наркотиков. Смягчение законодательства порой принимает причудливые формы и рождает необычные практики. Например, социальные клубы каннабиса.

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НКО по выращиванию «травы». Мальта, Испания и Бельгия Когда говорят о политике «легалайза», обычно подразумевают легализацию продажи, выращивания и употребления марихуаны в рекреационных целях (то есть для получения удовольствия). На международном уровне первопроходцами в этом направлении стали Уругвай (в 2013 году), Канада (в 2018-м) и некоторые штаты США (с 2012-го). Первой страной в Евросоюзе, где было легализовано употребление марихуаны для получения удовольствия, стала Мальта. Соответствующий законопроект мальтийский парламент принял в конце 2021 года. Согласно ему, взрослым мальтийцам разрешено иметь дома до семи граммов каннабиса и выращивать до четырех растений.

Кроме того, новый закон позволил гражданам создавать сообщества — некоммерческие организации численностью до 500 человек, которые могут выращивать марихуану для своих членов.

Формат таких НКО — уже давно одна из самых распространенных схем, позволяющих беспрепятственно достать каннабис в стране, где он не легализован. Социальные клубы каннабиса (именно так они обычно называются) появились в Европе еще в 1990-х. Их организаторы, как правило, используют лазейки в законодательстве. Так как члены не покупают каннабис у клуба, а лишь вносят сбор на содержание организации, закон в странах, где выращивание конопли для личного использования декриминализировано, они не преступают.

Демонстрация на площади Пуэрта-дель-Соль по случаю Всемирного марша за легализацию марихуаны, Мадрид, Испания, 6 мая 2023 года. Фото: David Canales / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Родиной социальных клубов считается Испания — еще одна страна, где к наркотикам относятся лояльно. В стране частично декриминализирована не только «трава», но и другие наркотики: хранить для личного употребления можно до 100 граммов марихуаны и гашиша, 7,5 грамма кокаина, 3 грамма героина и 1,2 грамма метадона. Правда употребление в общественном месте все равно может грозить административным штрафом до 30 тысяч евро. Текущее испанское законодательство позволяет социальным клубам работать открыто. Сейчас в стране существует порядка 700 таких организаций. Двести из них зарегистрированы в Барселоне. В Каталонии деятельность клубов даже пытались легализовать в 2017 году. Однако после того, как закон принял местный парламент, его отменил испанский Конституционный суд. Социальные клубы каннабиса работают в Словении, Италии, Швейцарии и других странах. Простым способом достать рекреационную «траву» они остаются и в Бельгии. Близость страны к Нидерландам еще в 1998 году привела к тому, что на законодательном уровне марихуану стали относить к легким наркотикам. В 2003 году вещества из этой категории разрешили употреблять и частично декриминализировали хранение (в отношении других наркотиков законодательство осталось жестким). Несмотря на то, что каннабис всё еще остался запрещенным веществом, совершеннолетним жителям разрешили хранить его в размере до 3 граммов или выращивать не более одного растения. Хотя правильнее всё же сказать, что такому правонарушению присвоили статус «низкоприоритетного»: наркопотребителей всё же могут оштрафовать на 120–200 евро за первое нарушение.

При рецидивах и отягчающих обстоятельствах, — к примеру, если вы решите хранить наркотики в школе, — наказание увеличивается вплоть до года тюрьмы.

Не слишком сильное желание госорганов преследовать наркопотребителей демонстрирует специфика их работы с социальными клубами каннабиса, которые появились в Бельгии с середины нулевых. К легальности работы клубов у законодателей периодически возникают вопросы, но закрыть заведения не так просто. В 2020 году старейший бельгийский клуб Trekt Uw Plant обанкротился после того, как 20 его участников предстали перед судом и получили обвинительные приговоры — им назначили до 20 месяцев тюрьмы условно. Trekt Uw Plant был открыт в 2006 году в Антверпене. В нем состояли порядка 350 человек. Производители НКО выращивали коноплю для членов клуба по принципу «одно растение на участника». Наркопотребители, которые платили ежегодный взнос в размере 25 евро, могли забрать свой каннабис на биржевой ярмарке и заплатить 6, 7 или 8 евро за грамм, внеся свой вклад в уход и эксплуатационные расходы. Четыре евро шли производителям.

Растения и листовки о выращивании каннабиса на пресс-конференции организации Trekt uw Plant («Вытащи свое растение») в Антверпене, 2006 год. Фото: EPA / DIRK WAEM

В 2019 году власти страны обвинили Trekt Uw Plant в нарушении принципа «одно растение на участника». Как сочли правоохранители, соблюдение принципа было фикцией. По их данным, в период с января 2014 года по март 2017-го участники заплатили за каннабис в общей сложности 820 150 евро. Больше 500 тысяч было выплачено производителям. Привлечь к ответственности участников клуба смогли только с третьего раза. До этого против них дважды возбуждали уголовные дела, но апелляционный суд каждый раз выносил оправдательные решения. И в этот раз исполнение приговора 11 членам социального клуба впоследствии приостановили. Trekt Uw Plant до банкротства открыто проработал в стране 14 лет. Эффективнее и намного гуманнее Сейчас в большинстве европейских стран наркопотребителей редко лишают свободы за хранение наркотиков, даже если это предусматривает уголовный кодекс. Чаще назначают штрафы или применяют другие санкции, не связанные с заключением. Эксперт агентства Евросоюза по мониторингу наркозависимости (EMCDDA) Брендан Хьюз в разговоре с «Новой-Европа» объясняет эту политику принципом «лечение вместо наказания». Согласно ему, тюрьма не является подходящим местом для наркозависимых, поскольку камера не способствует реабилитации. Кроме того, Хьюз указывает на то, что лишение свободы — несоразмерное наказание для впервые совершивших правонарушение за действие, которое считается менее серьезным преступлением по сравнению с другими, например, насильственными преступлениями. Есть в этом и экономический смысл. Как замечает Анна Саранг, содержать людей в тюрьме, соблюдая при этом права человека, просто очень дорого. По данным Совета Европы, в среднем в европейских странах на содержание одного заключенного из бюджета тратят порядка 77 евро в сутки. В Норвегии, Швеции, Люксембурге и Лихтенштейне эта сумма превышает 300 евро. Для бюджета это значительные суммы, а к ним необходимо добавить еще оплату работы полицейских, следственных и судебных органов. — Ради чего все эти траты? В европейских странах еще в 1970–1980-х начали появляться услуги по снижению вреда от наркотиков, по лечению наркозависимости. С тех пор провели уже много исследований, из которых ясно, что это намного эффективнее, дешевле и гуманнее, [чем лишение свободы], — говорит Саранг. Сложность декриминализации и легализации отдельных видов наркотиков упирается в дискуссию о том, насколько сильную зависимость вызывают разные вещества и какой вред они приносят.

Согласно международным конвенциям ООН, наркотики нельзя делить на тяжелые и легкие, но всё же некоторые страны это делают.

Эксперты, опрошенные «Новой-Европа», сходятся в том, что четких критериев для разделения нет. Каждое правительство руководствуется своими аргументами. К примеру, в Нидерландах разделение на легкие и тяжелые наркотики произошло еще в 1970-е. Анна Саранг называет это историческим казусом, который возник из-за декриминализации легких наркотиков. Правительству было необходимо объяснить публике, что они не поддерживают «легалайз» и не собираются поддерживать свободную продажу героина. Больше всего вопросов вызывает статус каннабиса. Марихуана — самый распространенный наркотик в мире, только в США его хотя бы раз в жизни употребляло больше половины взрослого населения. Сторонники легализации каннабиса часто сравнивают наркотик с алкоголем и табаком: и то и другое вызывает зависимость, безусловно наносит вред здоровью, но в большинстве стран законом не запрещено. В западных странах взрослому человеку обычно не составляет труда купить в магазине бутылку вина или пачку сигарет, и, что не менее важно, этот поступок вряд ли будет встречать серьезное осуждение. С каннабисом всё иначе.

Насколько безопасна марихуана? Часто марихуану считают менее вредной, чем употребление других веществ, вызывающих аддикцию. У этой позиции есть свои аргументы за и против. С одной стороны, пока еще не было зарегистрировано ни одного случая передозировки марихуаны. Некоторые работы показывают, что марихуана вызывает меньшую зависимость, чем другие вещества. Согласно исследованию Дэвида Горелика, профессора психиатрии медицинского факультета Университета Мэриленда, только 10% регулярных потребителей марихуаны сталкиваются с зависимостью и другими проблемами ее употребления. С другой стороны, назвать каннабис полностью безопасным нельзя. Для начала не стоит забывать о тех 10%, которые всё же сталкиваются с зависимостью. Кроме того, у длительного употребления вещества есть и другие негативные последствия: проблемы с концентрацией внимания (им подвержены преимущественно молодые потребители каннабиса, чей мозг еще до конца не сформирован) и с сердцем. Также у людей, употребляющих марихуану, чаще развиваются временные психозы (непонимание реальности, галлюцинации и паранойя) и длительные психические расстройства, включая шизофрению. Кроме того, марихуану всё чаще начинают использовать в медицинских целях. Ученые уже давно изучают возможность применения наркотика при лечении эпилепсии, онкологии или ПТСР. В 2020 году комиссия Организации Объединенных Наций по наркотическим веществам проголосовала за исключение медицинского каннабиса (а также смолы каннабиса) из списка наиболее опасных наркотиков. Получить каннабис по рецепту врача можно в Португалии, Испании, Нидерландах, Германии, Чехии, Польше, Австрии и других странах.

По словам Тома Бликмана, старшего специалиста по проектам в Международном институте (Transnational Institute), последствия употребления марихуаны нельзя сравнить с вредом, который наносят здоровью тяжелые наркотики. Эта разница стала одной из причин того, почему законодатели некоторых стран начали отделять регулирование марихуаны и ее производных от других наркотиков. Другая причина — возрастающая популярность употребления каннабиса. Бликман замечает, что государства просто не могут держать вне закона такое количество людей. В Германии, по данным министра здравоохранения Карла Лаутербаха, в 2021 году употребляли каннабис 4 млн человек (при населении страны 83 млн человек). Мэр бельгийского Брюсселя Филипп Клоуз, выступающий за «легалайз», говорит, что не знает никого, кто ни разу в жизни не пробовал «траву». В ожидании «легалайза»: Германия и Чехия Серьезно изменить ландшафт наркополитики Евросоюза может опыт Германии, одной из наиболее влиятельных стран в ЕС. Она собирается легализовать марихуану уже к 2024 году. Сейчас в Германии разрешено употребление наркотиков, но запрещено их изготовление и продажа. Хранение декриминализировано частично: согласно немецкому законодательству, уголовное дело не следует возбуждать, если вещество было обнаружено у наркопотребителя в «незначительном объеме». Этот вес колеблется от 15 граммов в либеральном Берлине до 6 граммов в Баварии или Саксонии.

Демонстрация за легализацию каннабиса, Берлин, Германия, 6 мая 2023 года. Фото: Annette Riedl / picture alliance / Getty Images

Говорить о «легалайзе» в ФРГ начали два года назад, после того как Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зеленые» и либеральная Свободная демократическая партия сформировали правящую коалицию. Среди аргументов в поддержку либерализации законодательства был контроль над качеством продукта, который сейчас распространяется исключительно на черном рынке, а также экономическая выгода для государственного бюджета. По оценкам ученых Центра экономики конкуренции (DICE) при Дюссельдорфском университете, новые налоги, а также сокращение полицейских и судебных расходов смогут приносить государству до 4,7 млрд евро. Правда, чтобы полностью отказаться от черного рынка, ФРГ придется находить около 200–400 тонн легальной «травы» в год — так ученые оценивают потребление каннабиса немцами. В апреле стало известно, что Германия готовится к проведению «легалайза» в два этапа. На первом этапе людям старше 21 года разрешат хранить до 25 граммов «рекреационного каннабиса» для личного потребления, а также выращивать растения на балконах или в собственных садах из расчета не больше трех растений на человека.

Кроме того, в стране собираются легализовать социальные клубы каннабиса с участием не более 500 человек. Они смогут предоставлять своим членам до 50 граммов «травы» в месяц, но не более 25 граммов за раз.

Второй этап должен будет регулировать продажу каннабиса. Изначально правительство планировало максимально регулировать рынок конопли, чтобы не допустить криминализации продаж, но от этого проекта пришлось отказаться из-за давления Еврокомиссии — текущие законы ЕС не разрешают рекреационное использование каннабиса. Из-за них последние пять лет не может легализовать марихуану Люксембург — власти страны хотят это сделать еще с 2018 года. Пересмотренный немецкий план легализации предусматривает налаживание продажи марихуаны в течение пяти лет в нескольких городах и муниципалитетах. Войти именно в этот список хотят Кёльн и Франкфурт-на-Майне. Скорого «легалайза» ожидают и в Чехии: в прошлом году чешская правоцентристская правящая коалиция приступила к разработке закона о полной легализации продуктов, содержащих ТГК (тетрагидроканнабинол — психотропное вещество, которое содержится в каннабисе). В будущем «траву» хотят приравнять к алкоголю или сигаретам. Чехия также относится к странам с либеральной наркополитикой — с 2010 года психоактивные вещества в стране были частично декриминализированы. Текущее законодательство позволяет безнаказанно хранить наркотики в размере одной дозы. В стране придерживаются политики «больше, чем мало» (англ. greater than small) — эта фраза означает вес вещества, который превышает одну дозу. За хранение наркотиков в таком размере может грозить лишение свободы. Однако законодательство все равно подходит к этому вопросу лояльно. К примеру, хранение менее 15 граммов марихуаны, 1 грамма кокаина или 1,5 грамма героина преследуется лишь в административном порядке и наказывается денежным штрафом. Но наиболее серьезные реформы по изменению статуса марихуаны начались в прошлом году. Первое серьезное изменение затронуло регулирование медицинского каннабиса. Долгое время в стране была монополия на его производство — им могла заниматься только одна госкомпания. В прошлом году ограничение сняли. Второе изменение затронуло разрешенный предел ТГК в технической конопле и продуктах из конопли: Чехия стала первой страной в ЕС (и второй в Европе после Швейцарии), которая увеличила его с 0,3 до 1%. Планы по легализации пока для Европы революционные: в стране хотят разрешить не только домашнее выращивание марихуаны и социальные клубы каннабиса, но и продажу на коммерческом рынке — в стране его собираются жестко регулировать. Пока единственной коалиционной партией, которая всё еще скептически относится к этому плану, является Христианско-демократический союз, но за легализацию выступает и чешский президент Петр Павел. Однако, как и в случае Германии, страна может столкнуться с давлением со стороны Еврокомиссии и других органов Евросоюза.

Мальчишник в Амстердаме Различие подходов к наркополитике в Европе неизбежно привело к появлению внутреннего и международного наркотуризма — культуры поездок в европейские страны или отдельные города ради употребления наркотиков. По данным EMCDDA, обычно наркотуристов привлекают места, где наркотики доступнее, чем на родине, или те города, которые, кроме того, славятся ночной жизнью: фестивалями, клубами и вечеринками. Традиционно популярными направлениями считаются Амстердам и Прага. Еще в начале 2010-х Амстердам ежегодно принимал по 5 млн туристов из-за рубежа, и около четверти из них посещали кофешопы (по другим оценкам, уже тогда город ежегодно посещали больше 10 млн человек). Чтобы предотвратить наркотуризм, продажу наркотиков иностранцам последние десять лет пытаются ограничивать.

С 2013 года покупать каннабис в кофейнях могут только жители Нидерландов, но, насколько строго следить за выполнением этого требования, муниципалитеты выбирают самостоятельно.

Вопрос запрета продажи каннабиса иностранцам в Амстердаме всё еще обсуждается, а пока городские власти пытаются отпугивать туристов контекстной рекламой: теперь людям, которые ищут в интернете информацию по фразам «дешевый отель в Амстердаме» или «мальчишник в Амстердаме», будут показывать ролики о вреде наркотиков. Тем не менее за последние десять лет количество желающих посетить столицу Нидерландов выросло в несколько раз. При этом владельцы амстердамских кофешопов беспокоятся, что применение запрета на продажу иностранцам приведет к сокращению их клиентуры на 80%. Наркотуризм для личного потребления несет риски как для путешественников, так и для жителей городов, в которые они приезжают. EMCDDA обращает внимание на то, что туристы, покупающие наркотики на фестивалях или вечеринках в других странах, часто не уверены в качестве вещества, которое они собираются употреблять, не знают, как работают правоохранительные органы и органы здравоохранения, а также рискуют получить срок за контрабанду, если попытаются провезти наркотики обратно в свою страну. Для местных поток туристов часто оборачивается нарушением спокойствия. Это может быть как шум на улицах, так и дополнительная нагрузка на больницы: страховка редко покрывает случаи передозировки, поэтому туристов чаще госпитализируют в государственные больницы. Близость к стране, где наркотики находятся в свободном доступе, может привести к тому, что наркопотребители начнут регулярно пересекать границу, чтобы покупать вещества для употребления дома. Причем делать это могут не только потребители, но и дилеры. Среди аргументов, которые звучали в период обсуждения запрета продажи каннабиса иностранцам в Нидерландах, было также требование наказать курьеров, которые приезжают из соседних Бельгии и Германии, чтобы купить большое количество марихуаны, а затем перепродать ее дома.

Магазин товаров на основе каннабиса, Нидерланды. Фото: Yuriko Nakao / Getty Images

Кроме того, такое расположение становится постоянным поводом для конфликтов между соседями по ЕС. К примеру, из-за протестов со стороны жителей Бельгии Нидерланды много лет не могли разместить кофешопы в приграничном городе на юге страны. Как замечает Том Бликман, дискуссия по наркополитике в ЕС всё еще продолжается. В странах говорят о легализации каннабиса или даже других наркотиков, потому что политика запрета очевидно не работает: каждый год на территории Европы появляется всё больше наркотиков по более низким ценам.

— Каннабис станет хорошей тренировочной площадкой, но европейским политикам пора бы признать, что они не понимают, что делать и с другими наркотиками, например с кокаином. Несмотря на все их усилия, кокаина завозят в Европу всё больше. Многие [страны] говорят Бельгии и Нидерландам, что они должны ужесточить свою политику, но если мы посмотрим на то, как боролись с наркотиками в США, мы поймем, что жесткий подход также не работает, — сокрушается Бликман. — Это во многом этический вопрос, и я надеюсь, что будущие поколения смогут с этим разобраться. Декальчук говорит, что в идеальной картине мира хранение наркотиков для личного употребления, как и собственно личное употребление, должны быть также урегулированы на уровне Евросоюза. Правда, как полагает исследовательница, из-за глобальных различий между законодательствами разных стран в ближайшие годы это маловероятно. «Легалайз» в стране, которой нет: Христиания Есть в Европе место, где любой прохожий может купить марихуану прямо в киоске, хотя в государстве, на территории которого оно расположено, по закону этого делать нельзя. Это место — Христиания, квартал в Копенгагене, основанный в 1970-х сквоттерами и хиппи на месте старых военных казарм. Долгое время с жителями квартала пытались бороться: городу сильно не нравился их образ жизни, да и дома, в которых они жили, всё еще принадлежали министерству обороны. Но в 1989 году в Дании был принят закон, который частично передал управление коммуне, и она получила полуавтономный статус, а в 2011 году местные жители создали жилой кооператив и выкупили все 32 гектара территории Христиании. Сейчас в общине проживает порядка тысячи человек.

«Каннабисный» марш в Христиании, Копенгаген, 2017 год. Фото: EPA / Martin Sylvest