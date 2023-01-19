Великобритания и Канада передадут Украине по 200 единиц бронетехники

Великобритания и Канада передадут в новом пакете помощи Украине по 200 единиц бронетехники от каждой страны. Об этом сообщили глава Минобороны Канады Анита Ананд и глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли .

«Во время сегодняшнего визита в Киев я встретилась с украинскими официальными лицами, включая моего друга и коллегу, министра Резникова, чтобы узнать о самых насущных потребностях Украины в сфере безопасности и подтвердить неизменную поддержку Канады. Сегодняшнее пожертвование 200 бронированных автомобилей демонстрирует нашу неизменную приверженность безопасности украинского народа», — заявила Ананд.

На сайте Минобороны Канады уточняется, что в Украину отправят бронетранспортеры «Сенатор». Это поставка оценивается более чем в $90 млн.

Представитель Великобритании также заявил о помощи Украине.

«Великобритания решила пойти дальше и быстрее в вопросе помощи Украине и поставить нашим друзьям основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники», — сказал он.

О точных сроках поставок пока не сообщается.