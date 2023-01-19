Великобритания и Канада передадут Украине по 200 единиц бронетехники

Великобритания и Канада передадут в новом пакете помощи Украине по 200 единиц бронетехники от каждой страны. Об этом сообщили глава Минобороны Канады Анита Ананд и глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.
«Во время сегодняшнего визита в Киев я встретилась с украинскими официальными лицами, включая моего друга и коллегу, министра Резникова, чтобы узнать о самых насущных потребностях Украины в сфере безопасности и подтвердить неизменную поддержку Канады. Сегодняшнее пожертвование 200 бронированных автомобилей демонстрирует нашу неизменную приверженность безопасности украинского народа», — заявила Ананд.
На сайте Минобороны Канады уточняется, что в Украину отправят бронетранспортеры «Сенатор». Это поставка оценивается более чем в $90 млн.
Представитель Великобритании также заявил о помощи Украине.
«Великобритания решила пойти дальше и быстрее в вопросе помощи Украине и поставить нашим друзьям основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники», — сказал он.
О точных сроках поставок пока не сообщается.
11 января Великобритания впервые подтвердила, что планирует предоставить Украине танки, чтобы помочь защититься от российского вторжения.
The Financial Times писала, что премьер-министр Риши Сунак попросил министра обороны Великобритании Бена Уоллеса «работать с партнерами» в ближайшие недели, чтобы двигаться «дальше и быстрее в поддержке Украины, включая предоставление танков».