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Великобритания и Канада передадут Украине по 200 единиц бронетехники

Великобритания и Канада передадут в новом пакете помощи Украине по 200 единиц бронетехники от каждой страны. Об этом сообщили глава Минобороны Канады Анита Ананд и глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

«Во время сегодняшнего визита в Киев я встретилась с украинскими официальными лицами, включая моего друга и коллегу, министра Резникова, чтобы узнать о самых насущных потребностях Украины в сфере безопасности и подтвердить неизменную поддержку Канады. Сегодняшнее пожертвование 200 бронированных автомобилей демонстрирует нашу неизменную приверженность безопасности украинского народа», — заявила Ананд.

На сайте Минобороны Канады уточняется, что в Украину отправят бронетранспортеры «Сенатор». Это поставка оценивается более чем в $90 млн.

Представитель Великобритании также заявил о помощи Украине.

«Великобритания решила пойти дальше и быстрее в вопросе помощи Украине и поставить нашим друзьям основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники», — сказал он.

О точных сроках поставок пока не сообщается.

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11 января Великобритания впервые подтвердила, что планирует предоставить Украине танки, чтобы помочь защититься от российского вторжения.

The Financial Times писала, что премьер-министр Риши Сунак попросил министра обороны Великобритании Бена Уоллеса «работать с партнерами» в ближайшие недели, чтобы двигаться «дальше и быстрее в поддержке Украины, включая предоставление танков».

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
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