США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2,5 млрд

Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму $2,5 млрд, объявил Пентагон.
В него войдут боеприпасы для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS и реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, восемь систем противовоздушной обороны Avenger, 59 боевых машин пехоты Bradley, 90 бронированных машин Stryker, 53 машины с противоминной защитой, известные как MRAP.
Вашингтон также передаст Киеву противорадиолокационные ракеты HARM, 350 бронемашин HMMWV, артиллерийские снаряды разных калибров и другое вооружение.
Общий объем помощи, полученный Украиной от США, достиг уже $26,7 млрд, подсчитали в CNN.
Перед встречей стран НАТО на авиабазе «Рамштайн» в Германии целый ряд стран объявили о поставках оружия в Украину. В частности, Дания передаст Украине 19 самоходных гаубиц Caesar французского производства, Швеция — около 50 боевых машин пехоты CV90 и самоходные артиллерийские установки Archer.
Эстония направит в Украину военную технику на сумму 113 млн евро, которая включает десятки гаубиц FH-70 и D-30 и сотни противотанковых гранатометов М2 с боеприпасами, а Латвия поставит десятки систем Stinger, два вертолета Ми-17, десятки пулеметов и беспилотники. Украина получит от Литвы два вертолета Mи-8 и зенитные установки L-70 (общая сумма пакета военной помощи для Украины составит около 125 млн евро).
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна поставит Украине 600 ракет Brimstone и 200 единиц бронетехники. Польша поставит зенитные установки С-60 и 70 тысяч боеприпасов к ним, Франция — до 40 колесных танков AMX-10 RC, Канада — 200 бронемашин Senator. Германия, в свою очередь, готова передать БМП Marder и ПВО Patriot.
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что ФРГ поставит Украине немецкие танки Leopard 2, если Вашингтон также примет решение о поставках своих танков Abrams. Накануне в Пентагоне заявили, что власти США пока не видят необходимости поставлять Украине Abrams в связи с высокой стоимостью их обслуживания.