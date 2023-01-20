США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2,5 млрд

Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму $2,5 млрд, объявил Пентагон.

В него войдут боеприпасы для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS и реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, восемь систем противовоздушной обороны Avenger, 59 боевых машин пехоты Bradley, 90 бронированных машин Stryker, 53 машины с противоминной защитой, известные как MRAP.

Вашингтон также передаст Киеву противорадиолокационные ракеты HARM, 350 бронемашин HMMWV, артиллерийские снаряды разных калибров и другое вооружение.

Общий объем помощи, полученный Украиной от США, достиг уже $26,7 млрд, подсчитали в CNN.

Перед встречей стран НАТО на авиабазе «Рамштайн» в Германии целый ряд стран объявили о поставках оружия в Украину. В частности, Дания передаст Украине 19 самоходных гаубиц Caesar французского производства, Швеция — около 50 боевых машин пехоты CV90 и самоходные артиллерийские установки Archer.

Эстония направит в Украину военную технику на сумму 113 млн евро, которая включает десятки гаубиц FH-70 и D-30 и сотни противотанковых гранатометов М2 с боеприпасами, а Латвия поставит десятки систем Stinger, два вертолета Ми-17, десятки пулеметов и беспилотники. Украина получит от Литвы два вертолета Mи-8 и зенитные установки L-70 (общая сумма пакета военной помощи для Украины составит около 125 млн евро).