Участники встречи на базе Рамштайн не смогли договориться о поставке танков Leopard 2 в Украину

Министры обороны стран Североатлантического альянса (НАТО), участвующие во встрече контактной группы на американской авиабазе Рамштайн, не смогли договориться о поставке немецких танков Leopard 2 в Украину. Об этом сообщают газета Frankfurter Allgemeine Zeitung и издание Der Spiegel со ссылкой на главу минобороны ФРГ Бориса Писториуса.
Писториус заявил, что «нет единого мнения» по поводу поставок танков.
«Необходимо тщательно взвесить все «за» и «против».
Многие министры дали это понять. Пока неясно, когда будет принято решение и чем оно обернется», — сказал министр обороны Германии.
В то же время, передает FAZ, он «дал понять», что Германия готовится к тому, чтобы иметь возможность поставить танки Leopard 2 как можно быстрее в случае одобрения. Поэтому он отдал приказ о проверке в первый же день своего пребывания в должности, говорится в публикации.
Как сообщает Spiegel, на пресс-конференции Писториус объявил, что Германия проверит свои запасы танков Leopard 2 на предмет возможной поставки в Украину. «Есть веские причины для поставки, есть веские причины против нее», — сказал политик в кулуарах.
По данным издания, «впечатление, что Германия блокирует такое решение, ошибочно». Министр обороны ФРГ дал своему министерству тестовый заказ на проверку запасов танков Leopard 2 в Бундесвере и в промышленности, чтобы быть готовым действовать, если решение будет принято, передает Spiegel.
Накануне CNN со ссылкой на источники сообщил, что Соединенные Штаты и Германия не смогли договориться о поставках танков Украине в преддверии встречи контактной группы.
Перед встречей главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом в Вашингтоне были «очень оптимистичны и уверены, что добьются прогресса» в вопросе поставок танков, однако вопрос еще не решен и «было бы удивительно», если бы Германия передумала, несмотря на усилия Остина, пишет CNN.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя позицию канцлера ФРГ, отметил, что решение об отправке вооружений и техники — политическое. «Если у вас есть танки Leopard, отдайте их нам. Эти танки не пройдут через территорию России. Мы обороняемся. <…> А если нет политической воли по какому-то вопросу, то не нужно искать оправданий. Нужно сказать «нет», а не говорить, что кто-то еще не готов», — сказал Зеленский.
12 января Politico со ссылкой на источники cообщила, что при решении о поставках танков Leopard Шольц опирается на позицию президента США. Германия производит этот тип танков, без ее согласия поставлять их в Украину нельзя. При этом президент Польши Анджей Дуда уже пообещал поставить Украине 14 танков Leopard в рамках первого пакета помощи международной коалиции.