Участники встречи на базе Рамштайн не смогли договориться о поставке танков Leopard 2 в Украину

Министры обороны стран Североатлантического альянса (НАТО), участвующие во встрече контактной группы на американской авиабазе Рамштайн, не смогли договориться о поставке немецких танков Leopard 2 в Украину. Об этом сообщают газета Frankfurter Allgemeine Zeitung и издание Der Spiegel со ссылкой на главу минобороны ФРГ Бориса Писториуса.

Многие министры дали это понять. Пока неясно, когда будет принято решение и чем оно обернется», — сказал министр обороны Германии.

В то же время, передает FAZ, он «дал понять», что Германия готовится к тому, чтобы иметь возможность поставить танки Leopard 2 как можно быстрее в случае одобрения. Поэтому он отдал приказ о проверке в первый же день своего пребывания в должности, говорится в публикации.

Как сообщает Spiegel, на пресс-конференции Писториус объявил, что Германия проверит свои запасы танков Leopard 2 на предмет возможной поставки в Украину. «Есть веские причины для поставки, есть веские причины против нее», — сказал политик в кулуарах.

По данным издания, «впечатление, что Германия блокирует такое решение, ошибочно». Министр обороны ФРГ дал своему министерству тестовый заказ на проверку запасов танков Leopard 2 в Бундесвере и в промышленности, чтобы быть готовым действовать, если решение будет принято, передает Spiegel.