Рубцы на месте храмов

Санкции Активность руководства Украины на «церковном фронте», спровоцированная промосковским выступлением прихожан Киево-Печерской лавры в середине ноября, не сбавляет оборотов. 23 января президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций в отношении 22 религиозных деятелей — в основном знаковых фигур РПЦ. Еще в августе прошлого года правительство Украины предложило подвергнуть санкциям патриарха Кирилла (Гундяева), но в санкционном списке пока значатся его племянник и люди из ближайшего окружения. Между тем экономические санкции против патриарха РПЦ действуют в Канаде, Великобритании и странах ЕС. Большинство фигурантов украинского списка подвергается санкциям на 30 лет, то есть с учетом их возраста пожизненно. Причина санкций, по утверждению СНБО, в том, что эти люди, «прикрываясь духовностью, поддерживают террор и политику геноцида». Режим санкций касается всех видов экономической активности, но также запрещает въезд на территорию Украины и любое сотрудничество с государством — в культурных, научных и других проектах. Как показывает опыт прошлого года, списки Украины существенно влияют на санкционную политику всех стран Запада, и попавшие в них персонажи как минимум становятся кандидатами на ограничения со стороны всех союзников Киева.

Митрополиты Иларион (Алфеев). Фото: Wikimedia Commons, CC BY 4.0

В этом контексте особое внимание привлекает попавший в список племянник главы РПЦ протоиерей Михаил Гундяев, служащий в Женеве представителем Московского патриархата при Всемирном совете церквей (ВСЦ). Когда-то, в начале 1970-х, именно с этой должности начался карьерный взлет юного Кирилла (Гундяева). На прошедшей осенью генассамблее ВСЦ в немецком Карлсруэ ставился вопрос об исключении РПЦ из этой крупнейшей экуменической организации за активную поддержку действий руководства РФ в Украине. Возможная теперь депортация о. Гундяева из Женевы поможет организации этот вопрос решить.

Список подсанкционных архиереев возглавляют два председателя (бывший и нынешний) Отдела внешних церковных связей (ОВЦС), «министерства иностранных дел» Московского патриархата, — митрополиты Иларион (Алфеев) и Антоний (Севрюк). Смена председателя произошла в июне прошлого года, в качестве наиболее вероятной ее причины называлась недостаточно внятная позиция Илариона в поддержку «СВО».

Митрополит Антоний (Севрюк). Фото: Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0

В результате митрополит, не так давно считавшийся реальным кандидатом на патриарший престол, поехал в почетную ссылку в Будапешт, а на его место был переведен из Парижа 37-летний фаворит патриарха Антоний, который, пользуясь своим французским паспортом, имеет возможность свободно посещать страны, доступ в которые для самого патриарха закрыт. Еще в списке митрополиты Владимирский Тихон (Емельянов), Пермский — Мефодий (Немцов), Екатеринбургский — Евгений (Кульберг), «экзарх Африки» Леонид (Горбачев) и экзарх Юго-Восточной Азии Сергий (Чашин), а также архиепископ Сыктывкарский Питирим (Волочков), прославившийся своими поэтическими одами Путину и «СВО». В список вошло всё руководство синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, советник патриарха по международным делам протоиерей Николай Балашов, патриарший «любимый проповедник», бежавший из Киева в 2014 году протоиерей Андрей Ткачев, патриарший пресс-секретарь Владимир Легойда и его заместители Вахтанг Кипшидзе и Александр Щипков, «московский златоуст» протоиерей Артемий Владимиров, зампред ОВЦС архимандрит Филарет (Булеков) и заслуженный профессор богословия Алексей Осипов. Эту яркую компанию дополняет единственный (пока) подсанкционный протестант — член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ и глава Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский.

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Под санкциями с декабря находится ряд иерархов бывшего филиала Московской патриархии в Украине — УПЦ МП: митрополиты Симферопольский Лазарь (Швец), Феодосийский — Платон (Удовенко), Вышгородский — Павел (Лебидь), наместник Киево-Печерской лавры и некоторые другие, а также главный спонсор УПЦ МП, миллиардер и экс-депутат, принявший сан диакона, Вадим Новинский. Некоторым руководителям этой церкви, включая ее управделами митрополита Антония (Паканича), Владимир Зеленский приостановил гражданство Украины. При обысках, которые проводила СБУ в епархиях УПЦ МП, были обнаружены «секретные» российские паспорта целой группы архиереев.

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Закон 20 января, как только закончились рождественско-крещенские праздники, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины, касающихся деятельности в Украине религиозных организаций». В пояснительной записке к проекту отмечается, что он разработан во исполнение решения СНБО от 1 декабря прошлого года, которое стало результатом анализа «промосковской деятельности» представителей УПЦ МП. Многие из них — как, например, митрополит Тульчинский Ионафан (Елецких) или бывший Кировоградский митрополит Иоасаф (Губень) — уже стали подозреваемыми по уголовным делам, связанным с разжиганием религиозной розни и «оправданием агрессии» и находятся под домашним арестом.

По сути, законопроект, который не встретит сопротивления в Верховной Раде, дает УПЦ МП шанс на реорганизацию и продолжение деятельности в случае ее полного разрыва с РПЦ.

Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести наделяется правом обратиться в суд с иском о приостановке деятельности религиозных организаций, «которые аффилированы с центрами влияния религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины». Для того чтобы выявить связь с таким «руководящим центром» (то есть связь УПЦ МП с Московской патриархией), будет проведена религиоведческая экспертиза, а по ее итогам — выданы предписания на «устранение нарушений» в месячный срок. Обращение в суд последует в случае отказа от такого устранения.

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На практике УПЦ МП предстоит пройти через четыре этапа: религиоведческая экспертиза выявит ее связь с Московской патриархией (она упомянута в первом же пункте ее действующего Устава), в течение месяца УПЦ МП соберет Собор, по итогам которого она либо полностью разорвет с Москвой, либо выберет перспективу жесткой конфронтации с государством в процессе «приостановки деятельности». Все предыдущие шаги УПЦ МП после 24 февраля 2022 года указывают на то, что она больше склонна подчиняться требованиям властей, нежели начинать партизанскую войну, в которой так заинтересована Москва.

Возможно, в рядах УПЦ МП найдутся радикальные элементы, для которых вопрос подчинения Московской патриархии является частью Символа веры,

но их будет меньшинство, и они уже активно «профилактируются» санкциями и уголовными делами. Если новый Собор УПЦ МП полностью порвет с Московской патриархией, то это положит начало объединению с автокефальной Православной церковью Украины (ПЦУ), которая никогда не подчинялась Москве и получила свою церковную независимость от Константинопольского патриархата.

Василий Небензя на заседании Совбеза ООН. Фото: ООН

Московскую патриархию, уже фактически потерявшую свои украинские активы, естественно, беспокоит такое развитие событий. Подвергнутый санкциям председатель синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда говорит о «серьезном давлении» и гонениях на УПЦ МП, но в то же время упрекает своих украинских единоверцев: «Попытка Украинской Православной Церкви [Московского патриархата] подчеркнуть свою полную автономность… не приносит желаемых результатов». Настоящую медвежью услугу оказал УПЦ МП и представитель РФ в ООН Василий Небензя, инициировавший 17 января заседание Совета безопасности по вопросу «гонений на каноническое православие» в Украине. Путинский дипломат трактовал эти «гонения» как форму русофобии, тем самым отвергая украинскую идентичность УПЦ МП. Сама эта церковь осудила такую «заботу» о ней и отмежевалась от позиции Небензи.

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Викарии На этом фоне в Киеве продолжается работа госкомиссии по инвентаризации имущества Киево-Печерской лавры — памятника ЮНЕСКО, большинство объектов которого еще в 90-е было передано в безвозмездное пользование УПЦ МП. Вечером 31 декабря завершился договор о почасовой аренде УПЦ МП двух храмов Верхней лавры, на территории которой находится музей, и теперь в этих храмах служат представители «конкурирующей» ПЦУ. На повестке дня — Нижняя лавра, где располагаются руководство и духовные школы УПЦ МП. Стиль правления наместника лавры митрополита Павла (Лебидя) отличался грубым и вызывающим неуважением к украинским законам: территория объекта ЮНЕСКО застроена массой разномастных домиков, гаражей, магазинчиков, гостиниц и ларечков, уродующих ее исторический облик. Павел организовал в лавре незаконные захоронения, среди которых могила предстоятеля УПЦ МП митрополита Владимира (Сабодана).

Украинские активисты держат транспарант с перечеркнутыми портретами митрополита Онуфрия и митрополита Павла, 2018 год. Фото, EPA-EFE/СТЕПАН ФРАНКО

Путинский орденоносец — один из немногих иерархов УПЦ МП, избравших в нынешних условиях путь максимально жесткой конфронтации с властями, рассчитывая на народную поддержку и акции протеста в стиле украинских майданов. Во время Рождественского (!) богослужения в лавре Павел произнес с амвона проповедь, в которой уподобил руководство Украины Ироду — с той только разницей, что Ирод убил 14 тысяч младенцев, а руководство Украины «убивает миллионы людей». Обвинив правительство в гонениях на церковь, Павел назвал его «группкой безбожников, бандитов», а своего главного конфессионального конкурента — предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания (Думенко) — «самосвятом» и «бесом». Результатом стало уголовное расследование в отношении Павла по ч. 2 ст. 161 УК Украины — «нарушение равноправия граждан в зависимости от их… религиозной принадлежности». В процессе следствия к обвинению наверняка добавятся и другие статьи.

Макаровский Гедеон (Харон). Фото: Wikimedia Commons, CC0

Коллега Павла — также викарий Киевской митрополии УПЦ МП и также прославившийся незаконным строительством на объектах ЮНЕСКО епископ Макаровский Гедеон (Харон) — поехал праздновать Рождество в РФ, где сослужил митрополиту Казанскому РПЦ Кириллу (Наконечному). На записи службы отчетливо видно, как в разгар «СВО» Гедеон совершает крестное знамение и поклон во время молитвы за воинство РФ. Украинские суды неоднократно выносили решения о сносе самовольно построенного Гедеоном храма рядом с фундаментом Десятинной церкви XI века, но эти решения так и не были исполнены. Не исключено, что епископ собирается перебраться в РФ, куда уже бежали из Украины главы Купянской, Ровенской и некоторых других епархий УПЦ МП. Примечательно, что Гедеон, имеющий гражданство США, России и еще ряда стран, как бы окормляет Макаровский район Киевской области — наиболее пострадавший от военных действий в феврале-марте прошлого года.