«Не предаете ли вы Бога своим молчанием, Владимир Михайлович?»

В «Новую-Европа» пришло письмо муниципального депутата Алексея Горинова, который отбывает семилетний срок в колонии за «дискредитацию российской армии». Горинов обращается к Владимиру Гундяеву (Патриарху Кириллу) как главе церкви и задает ему вопросы о том, как учение Христа совместимо с захватнической войной. Мы публикуем полную версию письма Алексея Горинова в авторской редакции.

Главе Российской Православной Церкви

г. Гундяеву В.М.

Уважаемый Владимир Михайлович!





Обращаюсь к Вам, как гражданину России, занимающему высший пост в одном из ее самых значимых общественных институтов.

Сейчас я отбываю 7-ми летний срок в исправительной колонии лишь за то, что на заседании Совета муниципальных депутатов назвал так называемую специальную военную операцию войной, актом агрессии, сообщил своим коллегам о количестве погибших детей в ходе боевых действий и выразил свое мнение о необходимости их прекращения. Такова сегодня в России цена свободы мысли и слова.

Но речь не обо мне. Я готов и дальше претерпевать назначенные мне моими гонителями страдания за мои слова и убеждения.

Я о другом.

Почему сегодня, когда Россия ведет братоубийственную войну на территории соседнего государства, не слышно голоса Российской Православной Церкви и лично вашего, как ее первого представителя, в защиту мира, с призывом к политическому руководству нашей страны одуматься?

Что может быть сейчас более жизненно важным для РПЦ и ее служителей, чем миротворческая миссия?

Вместо этого мы видим, как священнослужители благословляют отправляющихся на войну наших сограждан на убийство себе подобных, освещают оружие, предназначенное убивать и калечить людей.

Разве все это соответствует учению Христа? Разве война с точки зрения христианства не высшее зло?

Посредством подконтрольных государству средств массовой информации выливаются замешанные на русском национализме и великодержавном шовинизме потоки ненависти к Украине, ее гражданам и представителям государственной власти, избранным на свободных выборах. Ежедневно и ежечасно нас пытаются убедить в том, что Россия находится в окружении врагов, желающих ей зла, а ее Вооруженные Силы лишь защищают на чужой территории людей, говорящих с нами на одном языке и притесняемых из-за этого в своей стране. Защищают путем ведения войны против таких же людей, как мы.