«Не предаете ли вы Бога своим молчанием, Владимир Михайлович?»

В «Новую-Европа» пришло письмо муниципального депутата Алексея Горинова, который отбывает семилетний срок в колонии за «дискредитацию российской армии». Горинов обращается к Владимиру Гундяеву (Патриарху Кириллу) как главе церкви и задает ему вопросы о том, как учение Христа совместимо с захватнической войной. Мы публикуем полную версию письма Алексея Горинова в авторской редакции.
Главе Российской Православной Церкви
г. Гундяеву В.М.
Уважаемый Владимир Михайлович!
Обращаюсь к Вам, как гражданину России, занимающему высший пост в одном из ее самых значимых общественных институтов.
Сейчас я отбываю 7-ми летний срок в исправительной колонии лишь за то, что на заседании Совета муниципальных депутатов назвал так называемую специальную военную операцию войной, актом агрессии, сообщил своим коллегам о количестве погибших детей в ходе боевых действий и выразил свое мнение о необходимости их прекращения. Такова сегодня в России цена свободы мысли и слова.
Но речь не обо мне. Я готов и дальше претерпевать назначенные мне моими гонителями страдания за мои слова и убеждения.
Я о другом.
Почему сегодня, когда Россия ведет братоубийственную войну на территории соседнего государства, не слышно голоса Российской Православной Церкви и лично вашего, как ее первого представителя, в защиту мира, с призывом к политическому руководству нашей страны одуматься?
Что может быть сейчас более жизненно важным для РПЦ и ее служителей, чем миротворческая миссия?
Вместо этого мы видим, как священнослужители благословляют отправляющихся на войну наших сограждан на убийство себе подобных, освещают оружие, предназначенное убивать и калечить людей.
Разве все это соответствует учению Христа? Разве война с точки зрения христианства не высшее зло?
Посредством подконтрольных государству средств массовой информации выливаются замешанные на русском национализме и великодержавном шовинизме потоки ненависти к Украине, ее гражданам и представителям государственной власти, избранным на свободных выборах. Ежедневно и ежечасно нас пытаются убедить в том, что Россия находится в окружении врагов, желающих ей зла, а ее Вооруженные Силы лишь защищают на чужой территории людей, говорящих с нами на одном языке и притесняемых из-за этого в своей стране. Защищают путем ведения войны против таких же людей, как мы.
Патриарх Кирилл. Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV
Но разве так должны разрешаться проблемы между людьми и государствами в 21-м веке? И стала ли в результате военного вторжения на территорию соседней страны жизнь защищаемых более безопасной?
Разве такая война — богоугодное дело?
Разве для Бога, в которого, я надеюсь, Вы искренне верите, имеет значение, на каком языке человек говорит, какой он национальности и какого вероисповедания?
Я уверен, что если Он существует, то любит всех, кроме тех, кто лишает других дарованной Им жизни. Не предаете ли Вы Его своим молчанием?
Полученные моим отцом увечья во Второй мировой войне лишили его избранной профессии, повлияли на весь уклад его жизни. Но он хотя бы защищал Отечество от врага-агрессора.
А может ли наша Церковь, так заботящаяся об укреплении духовных устоев моих сограждан, внятно объяснить своей пастве, что Вооруженные силы нашей страны делают в Украине? Ведь на нас же никто не нападал…
Ради какой высокой идеи гибнут и калечатся сотни тысяч людей с обеих сторон боевых действий не на территории России?
Ради каких христианских ценностей жены остаются без мужей, родители без детей, а дети без отцов или получают их с фронта калеками, требующими пожизненного ухода? Ради чего захватываются и присоединяются к и так самой большой стране мира новые территории?
Мне кажется, что наша РПЦ и Вы лично, как ее глава. не должны отмалчиваться при таких трагических для россиян исторических событиях, исход которых определит будущее нашей страны и ее народа.
Возможно. я ошибаюсь в Вас, но мне кажется, что именно Вы, Владимир Михайлович, еще можете помочь нашей Родине спастись от катастрофы, а всем нам от морально-нравственного падения.
Прошу простить, если ненароком чем-то Вас обидел.
С уважением, Горинов Алексей Александрович.
18.01. 2023
Исправительная колония № 3, Владимирская область
Письмо Алексея Горинова
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