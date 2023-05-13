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Правительство Германии объявило о крупнейшем за все время войны пакете военной помощи для Украины

Правительство ФРГ собирается передать Украины пакет военной помощи на сумму 2,7 миллиарда евро. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

обновлено в 13:00 мск

Минобороны Германии подтвердило информацию о новом пакете военной помощи для Украины, передает Tagesspiegel.

«Этим ценным вкладом срочно необходимых военных материалов мы еще раз показываем, что Германия серьезно относится к своей поддержке», — заявил глава ведомства Борис Писториус.

По предварительным данным, в пакет войдут 30 танков Leopard 1, 20 боевых машин пехоты Marder, четыре системы ПВО Iris-T SLM, 12 пусковых установок и сотни управляемых ракет для этой системы, 15 зенитных самоходных установок Gepard, до 200 разведывательных беспилотников, 100 бронетранспортеров, и более 100 машин материально-технического обеспечения.

Это самый крупный пакет военной помощи, который Германия предоставила Украине с начала войны в феврале 2022 года, утверждает Der Spiegel.

Объявить о поставках собираются 14 мая во время вручения премии Карла Великого президенту Украины Владимиру Зеленскому, говорится в публикации. По данным издания, украинский лидер собирается лично приехать на церемонию в немецкий город Аахен.

Украина должна будет получить все обещанное вооружение в течение нескольких недель или месяцев.

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11 мая Зеленский заявил в интервью BBC News, что Киеву нужно больше времени для контрнаступления, так как Украина ожидает доставки обещанного западными странами вооружения.

«С [тем, что у нас уже есть] мы можем двигаться вперед и, я думаю, добьемся успеха. Но мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени», — сказал он.

Тем не менее, на следующий день пророссийские телеграм-каналы и военкоты сообщили о начале контрнаступления ВСУ.

«Контрнаступление — в том или ином виде — началось. Сильная активизация Харьковско-Белгородского направления. <…> На Бахмутско-Соледарском направлении пока все действия ограничиваются разведкой боем — в отдельных случаях успешных», — говорилось в публикации телеграм-канала Рыбарь.

Позже информацию подтвердили и в Минобороны РФ. «Украинские войска вчера на Соледарском направлении провели наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения (более 95 км)», — цитирует РИА Новости ведомство.

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