Правительство Германии объявило о крупнейшем за все время войны пакете военной помощи для Украины

Правительство ФРГ собирается передать Украины пакет военной помощи на сумму 2,7 миллиарда евро. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

«Этим ценным вкладом срочно необходимых военных материалов мы еще раз показываем, что Германия серьезно относится к своей поддержке», — заявил глава ведомства Борис Писториус.

Минобороны Германии подтвердило информацию о новом пакете военной помощи для Украины, передает Tagesspiegel.

По предварительным данным, в пакет войдут 30 танков Leopard 1, 20 боевых машин пехоты Marder, четыре системы ПВО Iris-T SLM, 12 пусковых установок и сотни управляемых ракет для этой системы, 15 зенитных самоходных установок Gepard, до 200 разведывательных беспилотников, 100 бронетранспортеров, и более 100 машин материально-технического обеспечения.

Это самый крупный пакет военной помощи, который Германия предоставила Украине с начала войны в феврале 2022 года, утверждает Der Spiegel.

Объявить о поставках собираются 14 мая во время вручения премии Карла Великого президенту Украины Владимиру Зеленскому, говорится в публикации. По данным издания, украинский лидер собирается лично приехать на церемонию в немецкий город Аахен.

Украина должна будет получить все обещанное вооружение в течение нескольких недель или месяцев.