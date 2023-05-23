Белгородский прорыв. День второй

Фото: Минобороны РФ

Под вечер второго дня вторжения бойцов «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России» в Белгородскую область проверенной информации о ситуации практически не появилось. Впервые официально прокомментировало происходящие столкновения Министерство обороны РФ, отрапортовав о «разгроме украинских националистических формирований». Представитель военного ведомства Игорь Конашенков заявил, что в результате операции было убито более 70 «украинских террористов», уничтожены четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что с утра 23 мая села Грайворонского городского округа продолжали находиться под «многочисленным минометным и артиллерийским обстрелом». Также Гладков заявил о вывозе около 100 человек из приграничных сел Глотово и Козинка. ТГ-канал Astra выяснил, что белгородские власти не могут эвакуировать жителей из округа Грайворон и села Козинка. На странице губернатора Гладкова появился комментарий с просьбой о спасении людей из Козинки. Администрация Грайворонского округа ответила, что «возможности вывоза жителей нет», — сообщил ТГ-канал, — Также местные жители написали, что не могут забрать родственников из Грайворона, потому что все дороги перекрыты. Власти ответили тем же».

По данным издания «Коммерсант» при нападении на Белгородскую область 22 мая была обстреляна войсковая часть в военном городке Белгород-22, расположенном в десяти километрах от границы и относящемся к Грайворонскому городскому округу. В результате взрыва трех снарядов, выпущенных со стороны Украины реактивной системой залпового огня «Ураган», в городке погибли двое военнослужащих, еще четверо были госпитализированы с осколочными ранениями. «Все-таки, к большому сожалению, у нас есть потери. От рук ВСУ погиб мирный житель села Козинка», — написал Вячеслав Гладков. По словам губернатора, супруга погибшего находится в больнице с ранениями. Ранее Гладков сообщал о 12 раненых местных жителях и еще одной 80-летней женщине, которая умерла в автобусе «при эвакуации». Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по шести статьям УК: о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушении на убийство, умышленном уничтожении или повреждении имущества, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Легион «Свобода России», объявленный властями РФ «террористической организацией», днем 23 мая сообщил, что «продолжает освобождать Белгородскую область» вместе с «Русским добровольческим корпусом». Пророссийские Z-каналы заявили, что операцией по «выдавливанию диверсантов» руководит генерал-полковник Александр Лапин. Именно этого военачальника обвиняют в многочисленных поражениях российских войск в Украине и конкретно в сдаче противнику Харьковской области. По данным близкого к ЧВК «Вагнера» ТГ-канала Grey Zone по украинскую сторону границы наблюдается скопление до полутысячи членов формирований с техникой. «Со стороны Казачьей Лопани и Уд предпринимаются попытки пересечения границы малыми силами: российские пограничники отразили вылазки под Щетиновку и Горьковский, — сообщает ТГ-канал, — Небольшая ДРГ противника из пяти человек попыталась пересечь госграницу под Цаповкой». Источники ТГ-канала «Воля» подтверждают отправку в Белгородскую область спецназа из Центра специального назначения ФСБ. «Альфа» и «Вымпел» прибыли в Белгород для участия операций по «зачистке и освобождению заложников», — сообщает ТГ-канал, — Их предполагалось использовать в качестве штурмовых отрядов, чтобы выбить РДК и другие проукраинские формирования из сел Грайворонского района». ТГ-канала союзного с «Русским добровольческим корпусом» «Гражданского совета» распространил информацию о возможных провокациях со стороны российских властей. «Вскоре роспропаганда начнет греть историю о том, что РДК и «Свобода России» удерживают заложников — населению объяснят, что задача спецподразделений в том, чтобы отбить заложников, — заявляют члены «Гражданского совета», — Однако на самом деле, прикрываясь штурмом, власти хотят скрыть свой чудовищный провал и ошибки. Планируется устроить «Бучу по-российски», чтобы сначала «героически зачистить территорию», а после списать жертвы среди мирного населения на действия наших ребят».