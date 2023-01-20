Немец, который может переломить ход войны

Во вторник 17 января — за три дня до встречи союзников НАТО, которая определит судьбу поставок на авиабазе Рамштайн — канцлер Германии Олаф Шольц сменил министра обороны. На место крайне непопулярной Кристины Ламбрехт пришел министр внутренних дел западной земли Нижняя Саксония Борис Писториус. Как такая замена в кабмине повлияет на ход войны и саму Германию — предсказать сложно. Но некоторые изменения уже видны. «Новая газета Европа» разбирается, что мешает ФРГ массово поставлять танки и БТРы в Украину, и как (а главное, как быстро) новый министр может решить эти проблемы.

Скандальные министры Увольнение Ламбрехт назревало давно — она откровенно раздражала военных тем, что не проводила нужных бундесверу реформ и даже не удосужилась за год на посту выучить воинские звания. Соцсети и СМИ смеялись над ней из-за злоупотребления служебным положением (сразу после вступления в должность она взяла служебный вертолет и полетела с сыном в отпуск на остров-курорт для немецкой элиты Зюльт) или странных речей. Так, в новогоднем обращении она под звуки разрывающихся фейерверков заявила, что война дала ей возможность пообщаться с множеством интересных людей. Журнал Der Spiegel сравнил это выступление с речью студентки по обмену, которая в последний вечер семестра записала видео «под воздействием различных веществ». И самое важное — при Ламбрехт Украина недополучала необходимое оружие.

Министры обороны Германии за последние 10 лет (слева направо): Карл-Теодор фон унд цу Гутенберг, Томас де Мезьере, Урсула фон дер Ляйен, Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Фото: Wikimedia Commons

Германии, в целом, не везет с министрами обороны последние 10 лет. Почти все ставленники Меркель уходили с этого поста на фоне скандалов: Карл-Теодор фон унд цу Гутенберг (2009-2011) списал диссертацию; при Томасе де Мезьере (2011-2013) пропали полмиллиарда евро, выделенные на разработку дрона Euro Hawk; Урсула фон дер Ляйен (2013-2019) еще до перехода в Еврокомиссию постоянно критиковала предшественников, но не исправила их ошибок; предполагаемая преемница Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр (2019-2021) упустила момент, когда элитное спецподразделение KSK на юге Германии начало готовиться к ультраправому перевороту, а командование позволило им сдать оружие анонимно и избежать ответственности. При Шольце порочная цепь не разорвалась. Сейчас противоречивый бывший региональный министр Борис Писториус имеет все шансы наладить поставки танков, бронетранспортеров и систем ПВО в Украину, дать Вооруженным силам Украины возможность превосходить армию России в технике на поле боя и реформировать сильно ослабленную армию Германии. Вопрос лишь в том, хватит ли ему для этого менеджерских компетенций и политической воли.

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Нижнесаксонский полицейский и бывший друг Кремля У Бориса Писториуса всегда были планы на большую политику, правда, сугубо на внутреннюю. Он потомственный социал-демократ, сын депутата регионального парламента Нижней Саксонии от СДПГ Урсулы Писториус. Во время формирования последнего коалиционного правительства Меркель Писториус участвовал в переговорах о сотрудничестве соцдемов с христианскими демократами, позже — во время внутрипартийного кризиса СДПГ — стремился стать лидером партии. Возглавив МВД Нижней Саксонии, Писториус активно продвигал интересы силовиков, сдабривая свои выступления оговорками о необходимости соблюдения прав граждан и конституции. В середине 2010-х годов политик ставил главной целью борьбу с салафизмом в Нижней Саксонии (добавляя, что не хочет дискриминировать мирных мусульман). По его инициативе в 2017 году в регионе запретили объединение «Немецкоязычный кружок ислама», где, как считают следователи, происходила вербовка боевиков террористического «Исламского государства». Писториусу также принадлежит идея высылать из Германии тех мусульман, которые еще не совершили преступлений, но, по мнению властей, могут представлять опасность обществу. Нынешний глава Минобороны в 2017 году нашел лазейку в миграционном законодательстве и инициировал депортацию двоих родившихся в Германии мусульман. На его сторону встал суд.

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Другая спорная тема политики Писториуса — кибербезопасность. На посту регионального министра он последовательно выступал за хранение данных пользователей, деанонимизацию в интернете и, в целом, за «защиту детей» в сети. Кроме того, Писториус был одним из инициаторов запрета Национал-демократической партии, которая считает себя преемницей НСДАП. Все эти инициативы происходили на фоне сомнительных связей будущего главы Минобороны. Писториус начал карьеру в Социал-демократической партии, когда его родную Нижнюю Саксонию возглавлял Герхард Шрёдер (тоже соцдем) — пожалуй, самый большой друг Путина во всей современной Германии. Соответствуя партийной дисциплине, Писториус критиковал санкционный режим ЕС против России в 2014 году, а также входил в группу Бундесрата, обеспечивающую политическое сотрудничество между ФРГ и РФ. Более того — с 2016 года Писториус жил в гражданском браке с бывшей женой Герхарда Шрёдера Дорис. «Зная симпатии Дорис к России, можно полагать, что и Писториус в отличие от многих немецких политиков не испытывает ненависти к России», — сказал таблоиду Bild Александр Рар, официальный лоббист «Газпрома» в Германии.

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Единственное, что пока выгодно отличает Писториуса от всех предшественников на посту министра обороны, — он служил в армии. Правда, всего год срочной службы в 1980-х годах. Эксперт по вооружениям и журналист центральных немецких каналов ARD и ZDF Ларс Винкельсдорф считает, что в критической ситуации Писториусу в первую очередь важно показать, готов ли он быстро решить многолетние проблемы армии и военно-промышленного комплекса. «Бундесвер десятилетиями очень сильно экономил на союзнической и национальной обороне. Армию нужно реформировать в короткие сроки в соответствии с современными вызовами. Необходимо учитывать, что такая сложная структура как вооруженные силы абсолютно не похожа на полицию, и пост в Минобороны — это в том числе работа над закупками большого количества сложных систем вооружения. Политик, отвечающий за внутренние дела, не справится с этим с наскока, не имея соответствующих знаний», — говорит он.

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Непрямое участие Назначив нижнесаксонского министра на федеральный пост, канцлер Шольц назвал его «другом», у которого есть достаточный потенциал, чтобы управлять армией «на стыке времен», то есть когда идет война в Украине. Именно эта «дружба» однопартийцев Шольца и Писториуса становится причиной критики изнутри правительства. Нынешняя коалиция из зеленых, соцдемов и либералов укрепилась во власти в том числе из-за обещания выдерживать гендерный паритет в кабмине. С отставкой Кристине Ламбрехт и приходом Бориса Писториуса этот паритет нарушен. Зеленые, в частности, продолжают напоминать, что женщина во главе Минобороны могла бы быть столь же эффективна. Оппозиция (сегодня ее представляют политики консервативного или правого толка) обвиняет Шольца в назначении на ответственную должность «партийного солдата». В новой роли Писториус отметился более воинственной риторикой, чем его предшественники. «Пост министра обороны — это ответственная работа и в мирное время, что уж говорить о сегодняшнем дне, когда Федеративная Республика Германия принимает непрямое участие в войне, — сказал он на пресс-конференции в Ганновере. — Я хочу усилить бундесвер для предстоящих времен». Винкельсдорф считает, что Германия едва ли пойдет дальше воинственной риторики. «Мы, конечно, сделали свой вклад в санкции против России, мы начали поставки оружия, боеприпасов, техники, — отмечает эксперт. — Только это уже можно назвать косвенным участием в войне. Но непрямое участие в военном конфликте — размытый термин, не определенный международным правом. Покупка зерна в Украине или нефти в России — это ведь тоже непрямое участие в войне. Детали в системах вооружений, используемых в Украине и поставленных с Запада, поступают из Китая. Но никому же не придет в голову сказать, что Китай сейчас косвенно вовлечен в борьбу между Украиной и Россией? Это все чистая риторика».

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Куницы, Гепарды и Леопарды Главный вопрос встречи союзников в Рамштайне в пятницу — поставки в Украину немецких танков Leopard 2. Эти 65-тонные машины могут развивать скорость до 70 км/ч и делать предельно точные выстрелы дальностью до трех километров даже на ходу. Считается, что поставки 100 подобных танков позволят ВСУ прорывать линию фронта и, в целом, получить огромное преимуществом перед российской бронетехникой. Всего в странах НАТО на балансе сейчас находятся 2000 современных модификаций «Леопардов», но до сих пор Запад не хотел поставлять настолько серьезное вооружение Украине. Похожие модели есть и у Британии (Challenger 2), и у Франции (Leclerc), и у США (Abrams). Однако поставки со стороны немецкого военно-промышленного комплекса кажутся наиболее эффективным способом помощи, так как Leopard 2 можно интегрировать в украинскую армию без издержек — аналитик Цюрихского института технологий Никлас Мазур подчеркивает, что немецкие машины гораздо менее прихотливы в обслуживании, чем их аналоги, и союзникам из НАТО просто не придется тратить силы и время на обучение танковых экипажей ВСУ. «Леопарды» производят немецкие концерны Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall, и в результате последовательного сокращения расходов на бундесвер списанные танки возвращались на баланс именно им. Так у германской армии скопился резерв техники для восстановления и экспорта.

В Тюрингии у концерна Krauss-Maffei Wegmann есть «дочка» Battle Tank Dismantling. Эта компания со времен объединения Германии занимается утилизацией бронетехники. За десятилетия здесь были разобраны тысячи танков, БТР, БМП и других машин, а в городке Эбелебен образовалось целое танковое кладбище, на котором покоятся ржавеющие «Леопарды». Их Германия могла бы сейчас поставить ВСУ или вернуть в свой строй, тем более, что в ходе этой войны ФРГ уже передала несколько Leopard 2 Чехии и Словакии, когда эти страны отдали Украине свои Т-72.

Фото: Google Maps

«Правовая ситуация с экспортом вооружений сложна, — объясняет Винкельсдорф. — Бундесвер может передать лишь небольшую часть своего вооружения для помощи Украине. Огромная часть оружия находится в руках ВПК, и экспорт такого оружия требует множества лицензий и сложной бюрократии. Это, конечно, полностью противоречит тому, как воспринимают проблему партнеры по НАТО, у которых гораздо более простые правовые нормы. Более того, в этой сфере решения должны приниматься коллегиально. Думаю, Борис Писториус столкнется с совершенно новыми вызовами при донесении этой информации до наших партнеров по альянсу. Когда мы говорим об экспорте тяжелого вооружения, в процессе принятия решений участвует и Минэкономики, и таможенные органы. Кроме того, по каждому отдельному случаю решение принимает Совбез ФРГ, созываемый канцлером Олафом Шольцем. Это, конечно, слишком сложный путь». «Последних пристанищ» бронетехники по Германии еще много, однако местонахождение не всех из них раскрывается, а количество списанных, но пригодных для воскрешения машин неизвестно. Глава Rheinmetall Армин Паппенгер, например, упоминал, что его концерн мог бы восстановить с нуля и перевооружить 88 танков Leopard 1 для отправки в Украину, однако для этого нужен госзаказ на сотни миллионов евро. 20 из них можно было бы восстановить за восемь месяцев.

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«Все эти годы уничтожались как раз обсуждаемые сейчас машины Leopard 2, Marder и Leopard 1A5, [остатки которых] числятся на балансе предприятий ВПК. Я считаю, что индустрии следовало отреагировать на войну в Украине еще в 2014 году. Но они всё проспали, и, соответственно, все восемь лет оружие продолжало ржаветь и гнить», — продолжает Винкельсдорф. По его мнению, единственное, что могло бы обеспечить быстрое и эффективное снабжение ВСУ, — это перевод немецкой экономики на военные рельсы. Но на такие жертвы ни немецкие политики, ни граждане не готовы. Специалисты, занимающиеся обслуживанием техники бундесвера, анонимно рассказали изданию Spiegel, что восстановление машин придется начинать с избавления от плесени внутри, а также полной замены электроники. По их словам, немецкий ВПК сейчас не готов к расширению производства. Кроме того, перед отправкой танки должны отвечать строгим стандартам бундесвера, которые можно было бы упростить в кризисной ситуации, жалуются специалисты. Так, прогнившие детали нельзя заменить на бывшие в употреблении запчасти, даже если их состояние удовлетворительно. Тормозные колодки тоже приходится менять целиком, если их толщина не соответствует нормам хотя бы не миллиметр. Строгие стандарты не позволяют отправить танки и без новой окраски, несмотря на условия войны. После назначения Писториуса на пост главы Минобороны ФРГ, военно-промышленный комплекс неожиданно оживился. Так, концерн Rheinmetall заявил, что может поставить Украине 15 новых Leopard 2 уже в этом году, хотя ранее в индустрии отрицали такую возможность и советовали ожидать поставок не ранее 2024 года.

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