В Кремле сообщили, что Украина ночью пыталась нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции президента

В Кремле заявили, что сегодня ночью два украинских беспилотника попытались атаковать кремлевскую администрацию президента Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

Президент России не пострадал, график работы Путина изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме, отчитались в Кремле.

«В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков пострадавших и материального ущерба нет», — приводит РИА Новости сообщение Кремля.

Российская сторона «оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», добавили там. Парад 9 мая на Красной площади состоится, изменений планов нет, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Путина не было в Кремле в момент попытки атаки.

Местные жители сообщали, что ночью в районе Кремля минувшей ночью раздались два взрыва. Видео публиковали в районной группе Якиманка-Замоскворечье. Также жители Дома на набережной видели искры в небе и людей с фонариками у Кремлевской стены после хлопков, сообщал телеграм-канал. Подсветка Кремля и Кремлевской набережной была выключена.