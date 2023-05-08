Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29

В начале апреля Польша уже передала Украине несколько истребителей МиГ-29. До этого президент Польши Анджей Дуда говорил, что у страны есть еще десяток таких самолетов, которые достались им в начале 1990-х годов от восточногерманской армии. «Это последние годы их эксплуатации в соответствии с их техническими возможностями», — объяснил он.

Также правительство Словакии одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29.