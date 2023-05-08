Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша отправила в Украину 10 истребителей МиГ-29. Об этом пишет издание Defenсe24.
Ранее президент Польши Анджей Дуда пообещал, что Польша передаст Украине 14 самолетов МиГ-29.
В начале апреля Польша уже передала Украине несколько истребителей МиГ-29. До этого президент Польши Анджей Дуда говорил, что у страны есть еще десяток таких самолетов, которые достались им в начале 1990-х годов от восточногерманской армии. «Это последние годы их эксплуатации в соответствии с их техническими возможностями», — объяснил он.
Также правительство Словакии одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29.