Театр теней

Между российскими ракетчиками и украинскими зенитчиками практически каждый день происходят настоящие дуэли. Если верить заявлениям Киева и мнению экспертов, то ВСУ сбивают подавляющее большинство запускаемых армией РФ ракет и дронов. Россия пока не может похвастаться такой результативностью. Взрыв кремлевского купола и другие успешные атаки на военные и инфраструктурные объекты тому доказательство. «Новая-Европа» разбирается в том, какие виды атакующего оружия и ПВО есть у обеих сторон конфликта и насколько эффективно они сегодня используются.

Достать Москву Украина может достать до многих объектов, в том числе и на территории России, двумя видами вооружения — ракетами и дронами. — Производимые сегодня в Украине беспилотники UJ-22 Airborne самолетного типа с двигателем внутреннего сгорания могут возвращаться с дистанции до 700 км либо использоваться в качестве дрона-камикадзе на расстоянии до 1,5 тысяч километров, — рассказывает «Новой-Европа» летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. — Десятки таких БПЛА уже беспрепятственно залетали на территорию России и даже в Подмосковье. Этот аппарат может нести 20–25 килограммов боеприпасов: несколько выстрелов для гранатомета, минометные мины или правильно упакованную взрывчатку. При помощи подобных устройств могут быть атакованы хранилища ГСМ, склады и легко укрепленные цели. Также, по данным Романа Свитана, у ВСУ есть десяток различных моделей с подобными тактико-техническими характеристиками, предоставленные западными союзниками.

Обсуждая дроны украинского производства UJ-22 Airborne, израильский военный эксперт Давид Шарп замечает, что на данный момент не заметно, чтобы у Киева было большое количество подобных устройств. А те, что были использованы, далеко не всегда достигали цели, а нередко падали вдалеке от любых военных объектов. Однако и такие разработки могут действовать успешно и приносят пользу воюющей стороне. При этом, как показал опыт российско-украинского конфликта, наладить массовый выпуск современных дронов непросто. Недаром этого до сих пор не удалось сделать и в России, хотя барражирующий боеприпас «Ланцет» и стал довольно серьезной опасностью для ВСУ. Зафиксировано до двух сотен попаданий этим дроном по украинской технике. Роман Свитан вспоминает советскую разработку Ту-141 «Стриж» — многоцелевой оперативно-тактический беспилотник, небольшое количество которых осталось в распоряжении украинской армии. Роман называет этот БПЛА настоящим беспилотным самолетом. Пятитонный дрон может пролететь около одной тысячи километров на скорости более 1 тыс. км/ч и нести на борту несколько стокилограммовых авиационных бомб ФАБ.

Украинский беспилотный летательный аппарат UJ-22 Airborne

Советские реактивные БПЛА Ту-141 «Стриж», на взгляд Давида Шарпа, также являются весьма грозным оружием. Знаковыми случаями израильский специалист называет две атаки этих аппаратов на военный аэродром города Энгельс. При этом Давид Шарп предполагает, что у Украины нет возможности производить новые единицы подобного оружия и для налетов используется небольшое количество экземпляров, оставшихся на складах со времен СССР. И «Стрижи», и другие украинские беспилотники теоретически могут достать Москву или другие крупные российские города. Также Давид Шарп напоминает, что англичане пообещали предоставить Киеву сотни беспилотников-камикадзе с радиусом атаки в 200 километров. Интересно, что подобных устройств нет на вооружении Великобритании. Вполне может быть, что дроны специально изготавливаются для поставки в Украину. Сейчас неизвестны тактико-технические характеристики этих БПЛА, но, если это будет эффективный вид оружия, он доставит россиянам значительные проблемы. Крылатый ленд-лиз Сегодня известно о передаче Украине франко-английской разработки — ракет Storm Shadow, во французском варианте называемых SCALP. Их дальность составляет от 250 (по другим данным — до 300) км. При запуске, к примеру, с самолета, подлетающего вплотную к линии фронта, SCALP и Storm Shadow смогут атаковать цели почти на всей оккупированной территории, включая Крым и Севастополь.

Также мишенью для атаки может стать Керченский мост. Роман Свитан убежден, что этот объект будет разрушен в самом начале масштабного украинского контрнаступления.

— Возможно, французы передадут модификацию SCALP, радиус действия которой составляет уже 560 километров, — говорит Роман Свитан. — На такие ракеты установлен турбореактивный двигатель, и дальность их полета напрямую зависит от количества топлива. Это очень мощная ракета, боевая часть которой весит 500 килограмм. Вместе с ними поставляются вооружения, о которых становится известно лишь по результату их использования. Так, вместе со Storm Shadow удар по Луганску был нанесен ракетами радиоэлектронной борьбы ADM-160. Об их передаче по ленд-лизу ничего не сообщалось в открытых источниках.

Ракета Storm Shadow. Фото: Wikimedia

Очень интересным фактом, по словам Давида Шарпа, является использование ракеты ADM-160 с постановщиком помех. Это оружие применяется для того, чтобы сбить с толку российскую ПВО и не дать ей поразить заходящие на цель ракеты. Неизвестно, что конкретно было атаковано в Луганске при обстрелах Storm Shadow. Возможно, ВСУ пытались поразить расположения личного состава российских военных. Информация о выполнении этой задачи на данный момент отсутствует. — У меня до сих пор нет полной уверенности в том, как запускается ракета Storm Shadow, — рассказывает израильский военный эксперт. — Вероятно, для этого удалось приспособить советские фронтовые бомбардировщики Су-24. Однако существует и версия морского базирования. А модификацию, способную стартовать с корабля, вероятно, несложно переделать для наземных пусков. Заявленная англичанами дальность этой ракеты — более 250 километров. Я предполагаю, что речь идет о стандартной экспортной версии, способной уничтожать цели на расстоянии в 290 км. Ведь международные конвенции запрещают продажи ракет большой мощности с дистанцией атаки более 300 километров. Впрочем, по данному вопросу окончательного понимания пока нет, ведь в ситуации крайней необходимости договоренности могут не приниматься в расчет. Количество предоставляемых Британией и Францией ракет на данный момент неизвестно. Давид Шарп предполагает, что оно не может быть большим. Ведь если судить по открытым данным, то у самой Великобритании их стоит на вооружении всего несколько сотен штук. Цена одной ракеты превышает 1 миллион долларов.

Однако вполне возможно, что речь идет о поставках 10–20 ракет каждый месяц. Для подобного штучного оружия необходимо с особой тщательностью выбирать цели.

По словам Давида Шарпа, оба варианта крылатой ракеты — и английский, и французский — могут лететь к своей цели по очень сложным траекториям и заходить для финального удара с неожиданной для противника стороны. Во время полета они обходят районы расположения вражеской ПВО. Сделаны SCALP и Storm Shadow из малозаметных для радаров материалов и двигаются на сверхнизких высотах на большой скорости, с огибанием рельефа местности, являясь крайне сложной мишенью для систем ПВО. Для сравнения — баллистическую ракету ATACMS с дальностью до 300 километров, на поставки которой уже давно рассчитывают украинцы, сбить, судя по всему, проще.

Армейский тактический ракетный комплекс ATACMS. Фото: EPA-EFE / YONHAP SOUTH KOREA OUT

Также у Украины сегодня уже есть комплекты JDAM для создания на основе советских свободно падающих авиабомб управляемых планирующих боеприпасов. Дальность их применения составляет 40–75 километров. Другим сравнительно дальнобойным видом полученных от союзников вооружений являются бомбы GLSDB, запускаемые на 150 километров РСЗО HIMARS или MLRS M270. — Даже если не ATACMS, то дадут что-то еще, — убеждает Роман Свитан. — У Великобритании на вооружении стоит турецкая ракета KHAN, несколько сотен экземпляров которой лежат на складах. Они могут передать нам этот вид баллистических ракет дальностью 250–300 км, с боеголовкой в 500 килограмм.

Условия игры Много заманчивых целей находится в радиусе поражения ракет Storm Shadow и SCALP и на территории РФ. Этот вид вооружений без проблем достанет до Белгорода, Курска, Брянска и Ростова. Вблизи от этих городов расположены многие военные объекты и аэродромы. Давид Шарп утверждает, что запрет на обстрелы западными видами вооружений России в ее канонических границах действует и за очень небольшими исключениями соблюдается. Иначе что мешает украинской стороне попытаться уничтожить, например, аэродром с самолетами на взлетной полосе?

— Американцы прямым текстом запрещали такие атаки, — говорит израильский эксперт. — Об этом прессе сообщали источники в Пентагоне. Те же HIMARS ни разу не были использованы для удара по земле РФ.

Единственное оружие, поставленное по ленд-лизу и доказанно пересекавшее границу России, — это противорадиолокационные ракеты HARM, обнаруженные в Белгородской области. — Киеву очень неразумно было бы нарушать этот запрет, — говорит наш собеседник. — Ведь поток оружия могут и перекрыть. Роман Свитан убежден, что якобы поставленное Западом условие не использовать переданное вооружение по канонической территории России — это выдумка журналистов. — Никто никому ничего не обещал, — утверждает наш собеседник. — Украина сама принимает решение — где и чем ей воевать. Если в Ростове или Белгороде появится цель, достойная использования Storm Shadow или другого дорогостоящего боеприпаса, ВСУ сможет ее атаковать.

Зона поражения атакующего оружия и ПВО ВСУ и ВС РФ

Щит эффективнее кинжала Роман Свитан ожидает в ближайшем будущем передачу Украине дополнительных систем ПВО и боекомплекта к ним. Для того чтобы перекрыть весь периметр украинской территории, по словам эксперта, требуется три полных комплекса Patriot по восемь батарей в каждом. Их дальность в модификации PAC-2 составляет до 150 километров. Плотности вооружения не хватает сегодня на то, чтобы полностью обезопасить все города Украины. Столица хорошо закрыта различными системами противовоздушной обороны. Над ней сбиваются практически все атакующие средства — от гиперзвуковых ракет до иранских дронов Shahed. Но около 70 процентов украинской земли не охраняется сегодня от ударов с неба. При этом ВСУ научились за время войны отражать российские массированные обстрелы и перехватывать практически все виды ракет и дронов, летящих на украинские города. Однозначно, результаты, показываемые ПВО над районом Киева, можно считать более чем успешными. Там сбивается подавляющее число атакующих аппаратов. Но до столицы долетает немало российских БПЛА и ракет.

То есть их не удается перехватить на дальних подступах. А значит, другие части Украины уязвимы для российских обстрелов.

Для того чтобы полностью обезопасить свою территорию от российского оружия, Украине необходимо создать над всей страной сплошное радиолокационное поле, установить дополнительно большее количество зенитных систем и интегрировать всё это в единую структуру. Киеву пока не успели передать всего необходимого для этого оборудования. На сегодняшний день доподлинно известно о том, что у Киева есть две батареи Patriot и одна SAMP-T. Точное число пусковых установок не называется, но, по некоторой информации, всего их может быть около 20. Только такие системы могут перехватывать российские ракеты типа «Кинжал» или «Искандер». При этом сами зенитно-ракетные комплексы должны находиться очень близко от цели, которую атакует противник. Ракеты Patriot PAC-3 могут сбить гиперзвуковую ракету на расстоянии в несколько десятков километров. Примерно в радиусе в 20 км. При этом вариантом PAC-2 можно стрелять по самолетам с дистанции более чем в 100 километров.

Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot. Фото: EPA-EFE / Pawel Supernak POLAND OUT

Недавно Россия при помощи удара комбинацией различных снарядов и ракет попыталась уничтожить сам зенитно-ракетный комплекс Patriot. Однако, судя по последней информации, удалось лишь нанести ему незначительные повреждения, не выведя сам комплекс из строя. Представитель минобороны США Сабрина Сингх заявила на брифинге в Пентагоне, что поврежденную систему уже отремонтировали и начали использовать. Пока что счет в этом поединке на стороне американского комплекса.

Проблемой украинского ПВО является нехватка точной информации об атаках некоторых низколетящих объектов.

Самолеты-разведчики союзников не залетают в воздушное пространство Украины, а пролетая над Польшей и Румынией, «видят» далеко не всё.

Кроме того, приобретать опыт использования предоставленных партнерами систем бойцам ВСУ приходится, что называется, «с колес». По словам корреспондента Русской службы Би-би-си Павла Аксенова, Украина также получает поддержку со стороны западных партнеров. Самолеты-разведчики ДРЛОиУ (дальнего радиолокационного обнаружения) «видят» примерно на 400 километров и, вероятно, обладают информацией о морском запуске ракет «Калибр» или взлете несущих «Кинжалы» Миг-31К. Активные радары российской ПВО и РЭБ такие самолеты могут засекать на еще больших дистанциях. Союзники наверняка передают эти сведения в Киев, помогая готовиться к отражению воздушных ударов. Кроме этого, Украине было поставлено много систем с радарами, позволяющими отслеживать атакующие цели.

МиГ-31К с макетом гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Фото: Wikimedia

— За время войны украинцы здорово научились просчитывать возможные курсы российских ракет и беспилотников, что помогает системам ПВО всё более эффективно бороться с ними, — объясняет Павел Аксенов. — Кроме военной ПВО у Украины есть и гражданская противовоздушная оборона. Граждане активно сообщают об увиденных ракетах или дронах в специальном приложении «еПВО», что в случае с медленно летящими дронами тоже, вероятно, помогает ПВО готовиться к отражению ударов. Неизвестно, сколько у России остается на сегодняшний день различных видов ракет. Те же «Кинжалы» использовались редко, и их запас может быть довольно велик. Давид Шарп уверен, что российский ВПК может производить по несколько десятков крылатых ракет ежемесячно. — Россия перестала бить по Украине залпами в 70–80 ракет одновременно, — говорит израильский эксперт. — Однако в преддверии украинского контрнаступления мы видим попытки сорвать планы Киева при помощи обстрелов. При этом выбор целей для российских атак вызывает большие вопросы. Нередко под удар попадают объекты, явно не имеющие военного значения. Вспомните обстрел цехов с отработанным ракетным топливом и списанными двигателями в Павлограде или склада давно исчерпавших все сроки хранения советских бомб, готовых к утилизации в Хмельницком. Дырявое небо Если говорить об эффективности российской ПВО, то, по мнению Давида Шарпа, необходимо учитывать огромные размеры российской территории. Перекрыть над всей громадной страной небо невозможно. Даже обезопасить все крупные города и военные объекты крайне затруднительно. Дополнительная проблема есть с перехватом дронов. Для классических систем ПВО небольшие медленно летящие на малой высоте беспилотники — сложная цель.

— Если практически вся российская армия показала себя, мягко говоря, далеко не с лучшей стороны, почему мы должны верить, что ПВО отличается повышенной боеготовностью?

— задается вопросом Давид Шарп. — Проблемы российской противовоздушной обороны уже не раз проявлялись. Дроны успешно отрабатывали цели во многих регионах РФ. Повторный удачный обстрел аэропорта в Энгельсе — позорный день российской армии. При этом российские зенитчики не раз сбивали свои же самолеты. Давид Шарп убежден, что несмотря на то, что Россия гордится своей ПВО, на практике выяснилось, что системы, разработанные в РФ, в технологическом плане отстают от высоких западных стандартов. Абсолютно герметичной противовоздушной обороны не бывает, однако показатели российской стороны явно ниже ожиданий. Поскольку у Украины появляются всё новые виды вооружений, способных уничтожать цели в глубине территории противника, перед российской ПВО встает дополнительный тест на эффективность.

— В России есть два различных варианта ПВО. В вооруженных силах существует войсковая ПВО, а отдельно есть войска ПВО, которые входят в состав военно-космических сил, — рассказывает Павел Аксенов. — Войска ПВО, которые входят в состав ВКС под командованием Сергея Суровикина, занимаются охраной больших городов и важных стратегических объектов. И вот в феврале появилась информация о том, что войсковое ПВО, возможно, передается военно-воздушным силам. Эта информация так и не была подтверждена официально, о ней лишь сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники.

Если бы это оказалось правдой, то, по словам Павла Аксенова, это могло бы быть продиктовано стремлением решить некоторые проблемы организации противовоздушной обороны, передав ее в подчинение «профильному» командованию. С другой стороны, некоторые комментаторы отмечали, что такая передача осложнила бы задачу командиров сухопутных частей, которым пришлось бы согласовывать действия приданной им войсковой ПВО с другой структурой вооруженных сил, что помешало бы решению оперативных задач, поскольку увеличивало бы число звеньев в командной цепи. В России, как отмечают многие эксперты, сегодня есть проблема с эффективностью цепи командования. По данным Аксенова, оперативное реагирование на появляющиеся угрозы усложняется тем, что информация идет через несколько инстанций «наверх», чтобы потом, когда вышестоящий командир принял решение, его приказ опять передавался «вниз» к тем, кто должен его выполнять. Украинская и российская системы противовоздушной обороны, по словам Павла Аксенова, к моменту вторжения были устроены более-менее по одному принципу, поскольку обе были созданы на основе советской ПВО и применяли вооружения, разработанные либо еще во времена СССР, как в Украине, либо построенные в той же технологической идеологии, как в России.

При этом Москва в последние десятилетия вкладывала большие средства в совершенствование своих войск ПВО и достигла в этом довольно больших успехов.