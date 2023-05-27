Местные власти: в Псковской области дроны атаковали административное здание нефтепровода

Это произошло вблизи деревни Литвиново Невельского района. По данным телеграм-канала Baza, речь идет о нефтеперекачивающей станции «Транснефти».

В Псковской области в результате атаки беспилотников было повреждено административное здание нефтепровода. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

По словам главы области, из-за попадания беспилотника произошел взрыв, но никто не пострадал. По предварительным данным, атака была проведена с помощью двух дронов, сообщил Ведерников.

Baza утверждает, что взрыва было два и они повредили «фасады и остекления трех административных зданий».

Литвиново Невельского района находится на границе с Беларусью.