Местные власти: в Псковской области дроны атаковали административное здание нефтепровода

В Псковской области в результате атаки беспилотников было повреждено административное здание нефтепровода. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Это произошло вблизи деревни Литвиново Невельского района. По данным телеграм-канала Baza, речь идет о нефтеперекачивающей станции «Транснефти».
По словам главы области, из-за попадания беспилотника произошел взрыв, но никто не пострадал. По предварительным данным, атака была проведена с помощью двух дронов, сообщил Ведерников.
Baza утверждает, что взрыва было два и они повредили «фасады и остекления трех административных зданий».
Литвиново Невельского района находится на границе с Беларусью.
Скриншот: Google Maps
Беспилотник также упал в Тверской области. ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона пишет, что это произошло в Андреапольском округе. Утверждается, что никто не пострадал, на месте работают оперативные службы.
По данным Baza, Mash и Shot, речь идет о двух дронах. Телеграм-каналы пишут, что они упали на нефтеперерабатывающую станцию, которая обслуживает нефтепровод «Дружба». Станция расположена в деревне Ерохино. В здании повреждены крыша и стены и выбиты стёкла.
Скриншот: Google Maps
По данным Baza, беспилотники ночью также атаковали Белгородскую область — под удар попали здание МФЦ и МВД в поселке Майский и ТЭЦ на Северо-Донецкой улице Белгорода.
Утверждается, что никто не пострадал.
ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал, «но одной женщине стало плохо в результате перенесенного стресса».
Из-за обстрела был поврежден фасад и выбиты стекла в ледовой арене, испорчено дорожное покрытие на парковке, в нескольких местах был поврежден пешеходный мост.
С начала войны в Украине российские территории попадали под обстрел более двух тысяч раз — такие данные привел глава Погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов.
По его словам, с февраля 2022 года в российском приграничье «увеличилось количество обстрелов с территории Украины объектов военной, пограничной, транспортной и энергетической инфраструктуры», в том числе с применением беспилотников.
В Псковской области в результате атаки беспилотников было повреждено административное здание нефтепровода. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Это произошло вблизи деревни Литвиново Невельского района. По данным телеграм-канала Baza, речь идет о нефтеперекачивающей станции «Транснефти».
По словам главы области, из-за попадания беспилотника произошел взрыв, но никто не пострадал. По предварительным данным, атака была проведена с помощью двух дронов, сообщил Ведерников.
Baza утверждает, что взрыва было два и они повредили «фасады и остекления трех административных зданий».
Литвиново Невельского района находится на границе с Беларусью.
Скриншот: Google Maps
Беспилотник также упал в Тверской области. ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона пишет, что это произошло в Андреапольском округе. Утверждается, что никто не пострадал, на месте работают оперативные службы.
По данным Baza, Mash и Shot, речь идет о двух дронах. Телеграм-каналы пишут, что они упали на нефтеперерабатывающую станцию, которая обслуживает нефтепровод «Дружба». Станция расположена в деревне Ерохино. В здании повреждены крыша и стены и выбиты стёкла.
Скриншот: Google Maps
По данным Baza, беспилотники ночью также атаковали Белгородскую область — под удар попали здание МФЦ и МВД в поселке Майский и ТЭЦ на Северо-Донецкой улице Белгорода.
Утверждается, что никто не пострадал.
ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал, «но одной женщине стало плохо в результате перенесенного стресса».
Из-за обстрела был поврежден фасад и выбиты стекла в ледовой арене, испорчено дорожное покрытие на парковке, в нескольких местах был поврежден пешеходный мост.
С начала войны в Украине российские территории попадали под обстрел более двух тысяч раз — такие данные привел глава Погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов.
По его словам, с февраля 2022 года в российском приграничье «увеличилось количество обстрелов с территории Украины объектов военной, пограничной, транспортной и энергетической инфраструктуры», в том числе с применением беспилотников.