В Краснодаре произошел взрыв. Власти подтвердили информацию о падении двух дронов

В Краснодаре на улице Морская произошел взрыв, никто не пострадал. Об этом заявил мэр города Евгений Наумов.

«Повреждены офисное здание, жилой дом. По предварительной информации, пострадавших нет. В 5-этажке по Гаражной, 77/1 частично повыбивало окна. В рядом стоящем частном доме повреждена кровля», — написал Евгений Наумов.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что в 04.17 утра «был слышен хлопок в районе здания на ул. Морской, 54/2»

Baza пишет, что местные жители слышали два хлопка. По предварительной информации, сработала система ПВО.

«Краснодар был атакован двумя беспилотниками. По словам очевидцев между взрывами прошло около 12 минут. Как минимум один из беспилотников был сбит», — утверждает издание.

Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев официально подтвердил информацию о падении двух беспилотников. Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала.