В Краснодаре произошел взрыв. Власти подтвердили информацию о падении двух дронов

В Краснодаре на улице Морская произошел взрыв, никто не пострадал. Об этом заявил мэр города Евгений Наумов.
Фото последствий взрыва/Евгений Наумов
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в 04.17 утра «был слышен хлопок в районе здания на ул. Морской, 54/2»
«Повреждены офисное здание, жилой дом. По предварительной информации, пострадавших нет. В 5-этажке по Гаражной, 77/1 частично повыбивало окна. В рядом стоящем частном доме повреждена кровля», — написал Евгений Наумов.
Фото последствий взрыва/соцсети
Baza пишет, что местные жители слышали два хлопка. По предварительной информации, сработала система ПВО.
«Краснодар был атакован двумя беспилотниками. По словам очевидцев между взрывами прошло около 12 минут. Как минимум один из беспилотников был сбит», — утверждает издание.
Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев официально подтвердил информацию о падении двух беспилотников. Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала.
Также ночью были атакованы Белгородская и Ростовская области.
В Белгородской области под обстрел попал Грайворон, Грайворонский, Шебекинский, Белгородский и Волоконовский районы округа. По данным губернатора, никто не пострадал.
В Ростовской области системы ПВО сбили украинскую ракету в районе города Морозовск, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Вчера ночью в здании Минобороны РФ на Фрунзенской набережной произошло задымление.
Как сообщает агентство «Москва», столичное управление МЧС объяснило появление дыма «запуском генератора» и отказалось называть произошедшее пожаром. Местные жители сообщали о дыме у здания и «едком запахе пластика».
Обновлено в 13:30. Изменен заголовок и добавлена официальная информация о падении беспилотников.
В Краснодаре на улице Морская произошел взрыв, никто не пострадал. Об этом заявил мэр города Евгений Наумов.
Фото последствий взрыва/Евгений Наумов
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в 04.17 утра «был слышен хлопок в районе здания на ул. Морской, 54/2»
«Повреждены офисное здание, жилой дом. По предварительной информации, пострадавших нет. В 5-этажке по Гаражной, 77/1 частично повыбивало окна. В рядом стоящем частном доме повреждена кровля», — написал Евгений Наумов.
Фото последствий взрыва/соцсети
Baza пишет, что местные жители слышали два хлопка. По предварительной информации, сработала система ПВО.
«Краснодар был атакован двумя беспилотниками. По словам очевидцев между взрывами прошло около 12 минут. Как минимум один из беспилотников был сбит», — утверждает издание.
Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев официально подтвердил информацию о падении двух беспилотников. Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала.
Также ночью были атакованы Белгородская и Ростовская области.
В Белгородской области под обстрел попал Грайворон, Грайворонский, Шебекинский, Белгородский и Волоконовский районы округа. По данным губернатора, никто не пострадал.
В Ростовской области системы ПВО сбили украинскую ракету в районе города Морозовск, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Вчера ночью в здании Минобороны РФ на Фрунзенской набережной произошло задымление.
Как сообщает агентство «Москва», столичное управление МЧС объяснило появление дыма «запуском генератора» и отказалось называть произошедшее пожаром. Местные жители сообщали о дыме у здания и «едком запахе пластика».
Обновлено в 13:30. Изменен заголовок и добавлена официальная информация о падении беспилотников.