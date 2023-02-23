Кто плетет Путину

В марте прошлого года, уже после вторжения России в Украину, спецкомитет Европарламента выпустил доклад, в котором описал методы вмешательства Кремля в демократические процессы в ЕС. До этого западные СМИ неоднократно писали, что Москва финансирует и поддерживает ультраправые партии в Европе, а исследователи подсчитали, что за последние десять лет авторитарные страны, в том числе Россия и Китай, потратили на эти цели не менее 300 млн долларов. Одна из точек приложения усилий для Кремля — Европарламент. Здесь лояльные Москве депутаты могут как публично выступать с пророссийских позиций на заседаниях, так и лоббировать интересы Кремля в кулуарах. В отличие от других институтов ЕС, в Европарламенте отследить «политиков-путинистов» можно по открытым данным: достаточно изучить то, как каждый евродепутат голосует по резолюциям, связанным с Россией и ее союзниками. «Новая-Европа» собрала данные по результатам голосований евродепутатов за последние четыре года, и рассказывает, кто, почему и как отстаивает интересы Кремля в Брюсселе.

В конце ноября 2022 года Европарламент большинством голосов принял резолюцию с требованием признать Россию страной-спонсором терроризма. Это решение поддержали 494 депутата из 705. Оставшиеся — особенно те, кто присутствовал на заседании, но проголосовал против (58 голосов) или воздержался (44 голоса), — попали под пристальное внимание СМИ: издания пытались выявить в Европарламенте группу лояльных Кремлю депутатов, и часть их действительно оказалась связана с Россией. Однако ноябрьская резолюция — далеко не первая, по которой можно судить о наличии симпатизирующих режиму Владимира Путина евродепутатов. Москва, как и многие другие авторитарные режимы, давно пытается выстраивать «специальные отношения» с парламентариями. Одних «вербуют» через подставные НКО и отправляют в качестве международных «наблюдателей» на фальсифицируемые выборы. Других подкупают напрямую деньгами для того, чтобы политики лоббировали решения или просто публично транслировали нужную диктаторам позицию. Иногда лоббистские усилия депутатов в интересах диктатур настолько бросаются в глаза, что дело заканчивается «Катаргейтом» — произошедшим в конце прошлого года скандалом с задержанием вице-президента Европарламента Евы Кайли по подозрению в коррупции в пользу Катара. Пророссийским силам тоже не всегда удается избежать ответственности. Например, за участие наблюдателями в парламентских выборах в России и оккупированном Крыму, в референдуме по поправкам в Конституцию и в президентских выборах 2018 года шесть евродепутатов — Тьерри Мариани, Эрве Жювина, Жан-Лина Лакапеля, Мирослава Радачовски, Николаса Бэя и Гуннара Бека — внесли в специальный черный список. До конца этого созыва в 2024 году они больше не смогут работать в официальных миссиях Европарламента по наблюдению за выборами. Тем не менее, отделить личную политическую позицию евродепутата, особенно среди представителей ультраправых, евроскептических партий, от мотивации, построенной на специальных отношениях парламентария с Кремлем, можно далеко не всегда. Такая мотивация начинает проступать более явно, если смотреть не на единичные голосования, а на действия депутатов на протяжении нескольких лет, в том числе до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Чтобы оценить ситуацию шире, «Новая-Европа» изучила массив данных об итогах голосований в Европарламенте за последние четыре года, и смогла выделить несколько закономерностей в том, как ведут себя евродепутаты.

Как мы считали? Как мы считали?

Резолюции раскола Полномочия нынешнего созыва Европарламента начались в 2019 году. С этого момента по январь 2023 года евродепутаты голосовали по 22 резолюциям, которые напрямую касались нарушений Кремлем прав человека, войны в Украине или антироссийских санкций. По одной резолюции было принято в 2019 и 2020 годах, семь — в 2021 году, двенадцать — в 2022-м, и за одну успели проголосовать уже в январе 2023 года (еще одну резолюцию — с призывом освободить российских политзаключенных — Европарламент принял 16 февраля 2023 года, но она не была включена в это исследование). С 2020 года Европарламент начал рассматривать резолюции, связанные с отравлением политика Алексея Навального. В июле 2021 года был принят так называемый Европейский акт Магнитского — аналог американского закона 2012 года, осуждающий постоянное нарушение прав человека в России. В ноябре 2021 года появилась первая резолюция, касающаяся военных преступлений ЧВК «Вагнер». Иногда Европарламент вносил в резолюции российские нарушения сразу «пакетом»: так, в июне 2021 года депутаты осудили как признание нежелательными в России сразу нескольких европейских и американских общественных организаций, так и задержание оппозиционного политика Андрея Пивоварова. После 24 февраля 10 из 12 принятых в прошлом году резолюций касались войны в Украине и ее последствий. ЕС осуждал российскую агрессию, одобрял принятие дополнительных мер по обеспечению продовольственной безопасности и защите семей с детьми, бегущих из Украины, а также признавал Россию страной-спонсором терроризма, а Голодомор — геноцидом. В январе этого года депутаты проголосовали за создание трибунала для расследования преступлений агрессий России против Украины.

Полный список проанализированных резолюций Полный список проанализированных резолюций

Из 705 депутатов Европарламента в среднем поддержали проанализированные нами антироссийские резолюции 531 человек (75%). Против — также в среднем — проголосовали чуть больше 40 (6%), и еще столько же (6%) предпочли воздержаться. Помимо выбора одной из этих трех опций, член парламента может просто не участвовать в голосовании: либо не появившись на заседании, либо «не нажимая кнопку» по конкретному вопросу и тем самым не показывая свою позицию. В среднем на массиве результатов за 2019–2022 годы только 4,3% евродепутатов таким образом не принимали участие в голосованиях. При этом, согласно подсчетам «Новой-Европа», доля неголосующих по антироссийским резолюциям оказалась в три раза выше этого среднего показателя — 12,5%. Такое отклонение от нормы вряд ли могло стать случайностью — оно означает, что часть депутатов намеренно выбирает стратегию «не голосовать по документам, связанным с Россией».

Партии: популисты или путинисты? Еще на основе результатов голосований прошлых созывов Европарламента исследователи доказывали, что в защиту интересов Кремля, как правило, выступают депутаты из ультраправых и евроскептических партий стран ЕС. Например, депутаты таких партий отстаивали позицию Москвы при рассмотрении резолюций по соглашениям об ассоциации ЕС с Украиной, Молдовой и Грузией или не соглашались осудить Кремль за давление на правозащитную организацию «Мемориал». По подсчетам «Новой-Европа», в нынешнем созыве Европарламента

против антипутинских резолюций также чаще других голосуют партии, занимающие популистские и более радикальные позиции в ЕС:

от французского «Национального собрания» и немецкой «Альтернативы для Германии» до итальянской «Лиги» или греческой «СИРИЗЫ». Однако своеобразный «коэффициент полезного действия» каждой из этих партий для Кремля различен. Он зависит, во-первых, от количества мест, которые эти партии имеют в Европарламенте, а во-вторых, от того, насколько решительно депутаты могут выступать в защиту интересов Москвы. Например, голосуют ли они открыто «против» резолюций или предпочитают вести себя более осторожно, то есть воздерживаться или не голосовать.

С этой точки зрения самыми полезными для Кремля остаются партии «Национальное собрание» и «Альтернатива для Германии»: на двоих они имеют 28 мандатов в Европарламенте, и их депутаты часто голосуют отчетливо «против» антироссийских резолюций.

Жордан Барделла и Марин Ле Пен. Фото: EPA-EFE/TERESA SUAREZ

Формально «Национальное собрание» в ноябре 2022 года возглавил 27-летний евродепутат Жордан Барделла. Однако нет сомнений, что Барделла лоялен бывшему партийному лидеру Марин Ле Пен, а потому, вероятно, и на голосованиях в Европарламенте именно она следит за дисциплиной сопартийцев. До войны партию Ле Пен неоднократно обвиняли как в симпатиях, так и в финансовых связях с Кремлем. И хотя после 24 февраля во время избирательной кампании на пост президента Франции она осудила российскую агрессию и даже уничтожила тираж предвыборных агитационных материалов, где было ее знаменитое фото с Путиным, на общеевропейском уровне депутаты ее партии чаще других голосуют в интересах Москвы. Например, сам Жордан Борделла воздержался или проголосовал «против» 17 из 22 проанализированных резолюций.

Тино Хрупалла. Фото: Thomas Lohnes/Getty Images

Депутаты из ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) до войны голосовали солидарно позиции Кремля даже чаще своих французских коллег. Тино Хрупалла, один из сопредседателей AfD, не раз посещал Россию и встречался с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Уже после 24 февраля Хрупалла высказывался против антироссийских санкций и оказания военной помощи Украине. Вторжение России в Украину повлияло на поведение представителей AfD на уровне Германии: в первые месяцы войны количество «путинферштееров» — по крайней мере, на словах, — уменьшилось. Но на наднациональном, европейском уровне каждый евродепутат AfD уже после 24 февраля как минимум несколько раз не поддержал антироссийские резолюции.

Группа «полезных» Кремлю членов Европарламента есть и среди небольших партий. Почти всегда «против» антироссийских резолюций голосуют по два депутата от Коммунистической партии Греции и Коммунистической партии Португалии. Часто на защиту интересов Москвы встают и два евродепутата от чешской националистической анти-иммиграционной партии «Свобода и прямая демократия». Подобные действия малых партий никак не могут сказаться на итоговом решении, но в то же время дают возможность российским государственным СМИ заявлять об отсутствии единства в европейских рядах. Более осторожно, но также играя на руку Кремлю, ведут себя евродепутаты от ультралевой греческой «СИРИЗЫ» и ультраправой «Австрийской партии свободы». Члены этих партий крайне редко голосуют откровенно «против» антироссийских резолюций, но во многих случаях воздерживаются от голосования.

Лидер правящей партии «Право и справедливость Польши» Ярослав Качиньский. Фото: EPA-EFE/Roman Zawistowski

Среди чемпионов по количеству воздержавшихся от голосования по антироссийским резолюциям есть и евродепутаты от правящей в Польше партии «Право и справедливость» (PiS). «Новая-Европа» обнаружила, что каждый из 24 представителей этой партии в Европарламенте в 2019–2023 годах как минимум один раз предпочел «воздержаться», но при этом никто ни разу и не проголосовал явно «против». И хотя после начала войны в Украине таких «сбоев» у PiS, руководство которой занимает крайне жесткую позицию по отношению к Москве, не случалось, до 24 февраля члены партии позволяли себе занять невнятную позицию по российским вопросам. До вторжения России в Украину воздерживаться предпочитали и депутаты от правящей в Венгрии партии «Фидес», а также крупнейшей правой партии Италии «Лига». Основателей этих партий — Виктора Орбана и Маттео Сальвини — нередко обвиняют в неформальных отношениях с Кремлем.

Депутаты: против — воздержался — отказ В Европарламенте депутаты представляют одновременно и свои национальные партии, и общеевропейские партийные группы, к которым они присоединились, и себя лично. Однако поскольку партийная дисциплина — то есть то, насколько депутаты придерживаются рекомендованной их партией позиции при голосовании, — традиционно в Европарламенте не очень высока, «полезными» Кремлю могут оказываться не столько партии, сколько конкретные депутаты. Их «полезность» также будет зависеть от того, выступили ли они против антироссийской резолюции открыто, воздержались при голосовании или вовсе пропустили заседание. Как минимум 270 из 705 евродепутатов хотя бы раз проголосовали откровенно «против» антироссийских резолюций. Рекорд по этому показателю (17 голосов) принадлежит двум евродепутатам из Коммунистической партии Греции — Костантиносу Пападакису и Лефтерису Николау-Алаваносу. Когда 1 марта 2022 года Европарламент принял первую резолюцию с осуждением российского вторжения в Украину, Пападакис и Николау-Алаванос были в числе весьма небольшой группы из 13 депутатов, которые высказались против документа. Позже в комментарии для телеканала EuroNews они заявили, что резолюция ЕС подталкивает мир «в опасном направлении эскалации вооруженного империалистического соревнования с участием ЕС и НАТО».

Еще один вариант оказаться полезным Кремлю — воздержаться от голосования по «проблемным» документам, и как минимум 328 евродепутатов хотя бы раз именно так и поступили. Чаще всего от голосований воздерживались два депутата от ультраправой Австрийской партии свободы — Роман Хайдер и Харальд Вилимский: они выбрали для себя такую тактику в случае 15 из 22 резолюций. Как писал The Insider, в 2016 году Вилимский посещал Москву в составе правительственной делегации. В ту поездку Австрийская партия свободы заключила с «Единой Россией» соглашение о координации и сотрудничестве. Договоренности действовали пять лет, пока в конце 2021 года лидер партии Херберт Кикль не заявил, что не понимает целесообразности документа, и отказался его продлить.

Иногда евродепутаты могут быть на заседании парламента, но не голосовать по конкретному документу. В случае с антироссийскими резолюциями намеренно или случайно пропустили голосование как минимум 259 депутатов Европарламента. Чаще других так поступал Виктор Успасских из центристской литовской «Партии труда» — он не стал нажимать на кнопку, хотя присутствовал на заседаниях в 10 из 22 проанализированных нами случаев.

Виктор Успасских. Фото: EPA/VALDA KALNINA

Успасских — не только евродепутат, но и бизнесмен. Он родился в России и переехал в Литву только в 1985 году, получив гражданство после обретения Литвой независимости от СССР в 1991 году. В 2006 году Виктор Успасских стал одним из подозреваемых в деле о финансовом мошенничестве в созданной им с соратниками «Партии труда». В том же году он уехал в Россию и вернулся в Литву только в 2007 году. В 2013 году Успасских приговорили к четырем годам тюрьмы, но он так и не отбыл наказание.