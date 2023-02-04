Право на утилизацию

Обвал государства
Развязанная Кремлем война в Украине, как сейчас кажется многим, привела к нарастающему кризису российского государства.
Активное участие в боевых действиях частной военной компании Вагнера, созданной бизнесменом Евгением Пригожиным, его агрессивная риторика по отношению к руководству Министерства обороны и активная публичная деятельность — всё это может указывать на то, что Россия становится failed state, утратившим монополию на насилие и элементарную управляемость.
Особенно символично то, что Пригожин, человек с уголовным прошлым, освобождает из заключения и дает оружие тысячам заключенных, среди которых есть настоящие бандиты и душегубы. В числе освобожденных и отправившихся на фронт — лидеры ОПГ, наркодилеры, люди, судимые за убийства и разбой. Такие люди, вернувшись с фронта, станут горючим материалом для нового разгула насилия.
В том, что происходит, легко увидеть призрак грядущего обвала государства, беды и смуты, превращения России в гуляй-поле, на котором будут биться между собой за власть криминальные кланы и частные военизированные формирования.
Однако можно посмотреть на происходящее и по-другому.
Евгений Пригожин на кладбище в Петербурге. Фото: Север.Реалии
«Новая нефть»
Пригожинская мобилизация заключенных, в действительности, является прямым продолжением сложившейся в России при Путине системы кумовского капитализма и эксплуатации ренты. Такую систему российский политолог Владимир Гельман называет «недостойным правлением».
До войны российская ресурсная экономика в основном эксплуатировала недра, природные богатства, добываемые из-под земли нефть и газ. Собственное население было, по большому счету, нужно лишь для обслуживания идущей на Запад трубы, доходы от которой возвращались ему в качестве довольно скудного пайка. Российская власть и уполномоченные ею бизнесмены, поставленные на потоки, могли жить в значительном отрыве от собственного народа, лишь иногда увеличивая паек и приободряя граждан разговорами о прошлом величии и нынешнем превосходстве над теми, кто находится на другом конце трубы.
Но с началом военной авантюры в Украине человеческий ресурс стал неожиданно востребован и дефицитен для Кремля. Склеротическая государственная машина плохо справлялась с мобилизацией, с добычей рекрутов через административную систему воинского учета и регистрации по месту жительства. И тогда власть открыла другие недра — недра тюрем и лагерей. Оттуда пошел поток живой силы, которую теперь бросают в топку войны.
В путинской системе доступ к природным ресурсам, к «трубе» всегда происходил от власти и давал людям, поставленным на потоки, экономическую и политическую ренту, возможности и влияние. То же мы наблюдаем и в ситуации с Пригожиным.
Уже не секрет, что доступ к тюремным недрам ему обеспечил Путин,
своим секретным указом разрешивший помилование идущих на войну заключенных.
Теперь Пригожин, освоивший этот ресурс в интересах государства, претендует, и не без оснований, на политические дивиденды в свою пользу.
«Вагнер-центр». Здание штаб-квартиры ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге. Фото: EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV
Зачистка репутации
В развернувшейся борьбе Евгения Пригожина за вхождение на полных основаниях в путинскую политическую элиту ему мешает собственная репутация и происхождение его новых бойцов.
Прежде Пригожин обрушивался на тех, кто связывал его имя и с фабрикой троллей, и с ЧВК Вагнера, опасаясь обвинений в незаконной деятельности. Но сейчас в своем телеграм-канале «Кепка Пригожина» он заявляет, что своими действиям дает «мастер-класс всем тем, кто хочет поучаствовать на патриотическом поле». На этом поле можно приобрести важный символический капитал и подняться в путинской иерархии власти и влияния.
Неслучайно Пригожин активно требует чествовать погибших бойцов с уголовным прошлым в рамках официальных ритуалов. На школах, в которых они учились, появляются памятные доски, проводятся особые церемонии с цветами и песнями, да еще и с обязательным присутствием представителей местной власти. Такого рода властные церемонии, как писал социолог Джеффри Александер, призваны поменять порядок коллективных представлений, превратив профанное в сакральное.
Бывшие заключенные становятся героями, отправка на фронт ради освобождения из пыточных условий российских тюрем — патриотическим подвигом.
Но бойцы Вагнера не просто героизируются как участники военных действий. Пригожин обращается к государству с требованием, чтобы их прошлое было официально отменено. Он хочет, чтобы Дума приняла новое законодательство, призванное запретить «публикации негативного характера и любую критику участников СВО, а также информацию об их прошлых правонарушениях». Конечно, главным бенефициаром такого символического очищения социальной репутации и сакрализации новых героев является сам Пригожин. Это он, а не люди, убитые на войне, собирает дивиденды на патриотическом поле.
Интересно, что Володин с пониманием отнесся к обращению Пригожина, которое, по сути, подрывает всю систему правосудия, не просто реабилитируя осужденных, но и нивелируя всю предыдущую процедуру судебного разбирательства.
Долго ли будет продолжаться взлет Пригожина?
Всё будет зависеть от его возможности и дальше поставлять государству свой живой ресурс. Пока этот ресурс у него есть, его политическая экспансия будет продолжаться. Но когда его не станет, руководителя ЧВК Вагнера, скорее всего, поглотят конкуренты.
Пример взлета карьеры Пригожина после начала войны, на самом деле, не показывает серьезного изменения структуры российской власти. Это лишь новая глава в истории путинской системы, перешедшей от передачи одним доверенным лицам права утилизации природных ресурсов к передаче другим права утилизации населения.
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