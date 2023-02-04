Право на утилизацию

Обвал государства Развязанная Кремлем война в Украине, как сейчас кажется многим, привела к нарастающему кризису российского государства. Активное участие в боевых действиях частной военной компании Вагнера, созданной бизнесменом Евгением Пригожиным, его агрессивная риторика по отношению к руководству Министерства обороны и активная публичная деятельность — всё это может указывать на то, что Россия становится failed state, утратившим монополию на насилие и элементарную управляемость. Особенно символично то, что Пригожин, человек с уголовным прошлым, освобождает из заключения и дает оружие тысячам заключенных, среди которых есть настоящие бандиты и душегубы. В числе освобожденных и отправившихся на фронт — лидеры ОПГ, наркодилеры, люди, судимые за убийства и разбой. Такие люди, вернувшись с фронта, станут горючим материалом для нового разгула насилия. В том, что происходит, легко увидеть призрак грядущего обвала государства, беды и смуты, превращения России в гуляй-поле, на котором будут биться между собой за власть криминальные кланы и частные военизированные формирования. Однако можно посмотреть на происходящее и по-другому.

Евгений Пригожин на кладбище в Петербурге. Фото: Север.Реалии

«Новая нефть» Пригожинская мобилизация заключенных, в действительности, является прямым продолжением сложившейся в России при Путине системы кумовского капитализма и эксплуатации ренты. Такую систему российский политолог Владимир Гельман называет «недостойным правлением». До войны российская ресурсная экономика в основном эксплуатировала недра, природные богатства, добываемые из-под земли нефть и газ. Собственное население было, по большому счету, нужно лишь для обслуживания идущей на Запад трубы, доходы от которой возвращались ему в качестве довольно скудного пайка. Российская власть и уполномоченные ею бизнесмены, поставленные на потоки, могли жить в значительном отрыве от собственного народа, лишь иногда увеличивая паек и приободряя граждан разговорами о прошлом величии и нынешнем превосходстве над теми, кто находится на другом конце трубы.

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Но с началом военной авантюры в Украине человеческий ресурс стал неожиданно востребован и дефицитен для Кремля. Склеротическая государственная машина плохо справлялась с мобилизацией, с добычей рекрутов через административную систему воинского учета и регистрации по месту жительства. И тогда власть открыла другие недра — недра тюрем и лагерей. Оттуда пошел поток живой силы, которую теперь бросают в топку войны. В путинской системе доступ к природным ресурсам, к «трубе» всегда происходил от власти и давал людям, поставленным на потоки, экономическую и политическую ренту, возможности и влияние. То же мы наблюдаем и в ситуации с Пригожиным.

Уже не секрет, что доступ к тюремным недрам ему обеспечил Путин,

своим секретным указом разрешивший помилование идущих на войну заключенных. Теперь Пригожин, освоивший этот ресурс в интересах государства, претендует, и не без оснований, на политические дивиденды в свою пользу.

«Вагнер-центр». Здание штаб-квартиры ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге. Фото: EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV

Зачистка репутации В развернувшейся борьбе Евгения Пригожина за вхождение на полных основаниях в путинскую политическую элиту ему мешает собственная репутация и происхождение его новых бойцов. Прежде Пригожин обрушивался на тех, кто связывал его имя и с фабрикой троллей, и с ЧВК Вагнера, опасаясь обвинений в незаконной деятельности. Но сейчас в своем телеграм-канале «Кепка Пригожина» он заявляет, что своими действиям дает «мастер-класс всем тем, кто хочет поучаствовать на патриотическом поле». На этом поле можно приобрести важный символический капитал и подняться в путинской иерархии власти и влияния. Неслучайно Пригожин активно требует чествовать погибших бойцов с уголовным прошлым в рамках официальных ритуалов. На школах, в которых они учились, появляются памятные доски, проводятся особые церемонии с цветами и песнями, да еще и с обязательным присутствием представителей местной власти. Такого рода властные церемонии, как писал социолог Джеффри Александер, призваны поменять порядок коллективных представлений, превратив профанное в сакральное.

Бывшие заключенные становятся героями, отправка на фронт ради освобождения из пыточных условий российских тюрем — патриотическим подвигом.

Но бойцы Вагнера не просто героизируются как участники военных действий. Пригожин обращается к государству с требованием, чтобы их прошлое было официально отменено. Он хочет, чтобы Дума приняла новое законодательство, призванное запретить «публикации негативного характера и любую критику участников СВО, а также информацию об их прошлых правонарушениях». Конечно, главным бенефициаром такого символического очищения социальной репутации и сакрализации новых героев является сам Пригожин. Это он, а не люди, убитые на войне, собирает дивиденды на патриотическом поле. Интересно, что Володин с пониманием отнесся к обращению Пригожина, которое, по сути, подрывает всю систему правосудия, не просто реабилитируя осужденных, но и нивелируя всю предыдущую процедуру судебного разбирательства.

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