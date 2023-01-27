Песков: указы о помиловании воевавших в Украине заключенных засекречены

Президентские указы о помиловании заключенных, завербованных для отправки на войну в Украине, засекречены. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Русской службы «Би-би-си».

«Я не могу ничего говорить об указах. Вы знаете, что существуют указы открытые, существуют указы с грифом секретности, поэтому об указах я ничего не могу говорить, — заявил Песков. — Но я действительно могу подтвердить, что вся процедура помилования осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством».

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева рассказывала, что формально заключенных освобождают еще до того как их вывозят из колоний для участия в боевых действиях. Она также говорила, что процедура помилования является государственной тайной.