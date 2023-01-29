Пригожин: ЧВК «Вагнер» захватила село Благодатное под Бахмутом

Наемники ЧВК «Вагнер» взяли под контроль село Благодатное под Бахмутом. Об этом заявил глава компании Евгений Пригожин.

«Подразделения ЧВК "Вагнер" взяли Благодатное. Благодатное под нашим контролем», — кратко прокомментировал он.

Пресс-служба также опубликовала голосовое сообщение от, как утверждается, командира штурмового подразделения, вышедшего на южные окраины села.

На записи слышны звуки выстрелов и голос мужчины. «Благодатное под нашим контролем», — кричит он.

Официальных комментариев от Минобороны России или Украины пока нет.

«Благодатное находится на трассе, ведущей к городу Северску, его потеря создает серьезные проблемы для украинской армии, обороняющей Бахмут», — отмечает Русская служба «Би-би-си».

В тоже время Институт изучения войны (ISW) в сегодняшней сводке сообщил, что в районе Бахмута совместно с наемниками ЧВК «Вагнер» начали действовать войска Минобороны.

Утверждается, что бойцы военной компании не добились на этом направлении значительных успехов после захвата Соледара 12 января. Поэтому на место начали прибывать официальные государственные военные.

«Кадры боевых действий, опубликованные 20 января, свидетельствуют о том, что в районе Бахмута действуют российские Воздушно-десантные войска (ВДВ), поскольку на кадрах видна российская БМД-4М — нишевая механизированная техника, используемая исключительно ВДВ», — говорится в сводке института.

Источник также сообщил, что силы ВДВ и ЧВК провели совместные операции в Бахмуте 27 декабря. Эксперты предполагают, что солдаты Минобороны заменяют истощенные после блительных боев подразделения «Вагнера». Таким образом, кульминация военных действий в районе Бахмута еще впереди, утверждают сотрудники института.