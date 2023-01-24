Хотят отдыхать сейчас — будут отдыхать за пределами государственной службы»,

После серии скандалов в украинском правительстве президент страны Владимир Зеленский объявил о «кадровых решениях» и сменил чиновников разных уровней. Сегодня стало известно как минимум о десятке громких отставок, среди которых — увольнения замглавы офиса президента Кирилла Тимошенко, нескольких замминистров и пятерых глав областных администраций. «Новая газета Европа» рассказывает о перестановках в украинском правительстве.

Скандал в Минобороны

21 января украинское издание Zn.ua опубликовало расследование, в котором утверждалось, что Минобороны Украины закупает продукты для ВСУ по цене в два или три раза выше розничной. В распоряжении журналистов оказалось соглашение об организации услуг питания, подписанное несколько недель назад. Согласно документу, на продукты для военных частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях, планировалось потратить 13,6 миллиарда гривен (более 360 миллионов долларов). 22 января председатель парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Марьяна Безуглая вызвала руководство Минобороны в Верховную раду. В самом ведомстве инициировали проверку. Для расследования инцидента министерство подготовило материалы, которые собиралось передать в СБУ. При этом в Минобороны назвали журналистский материал заведомо ложным. «Сведения о содержании закупок услуг питания, распространенных в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение», — завили в ведомстве.

Арест в министерстве инфраструктуры

Василий Лозинский. Фото: администрация Львовской области

22 января по подозрению в коррупции был задержан замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василий Лозинский. В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) утверждают, что он пытался обогатиться на закупке генераторов. Летом Кабмин Украины выделил 1,68 миллиарда гривен (эквивалентно 45 миллионам долларов) на оборудование, с помощью которого зимой планировалось обеспечивать население светом, теплом и водой. По данным НАБУ, некоторые чиновники из центральных и региональных органов власти вступили в сговор и закупили генераторы по завышенной цене. В качестве благодарности за содействие в заключении договоров поставщики решили передать Лозинскому 400 тысяч долларов, считают следователи. Утверждается, что замминистра задержали во время получения этой суммы.

Фото: НАБУ

Ему вменяют принятие неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины) и растрату чужого имущества в особо крупном размере (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Глава министерства Александр Кубраков сообщил, что уволил своего заместителя, а также поручил сотрудникам ведомства провести аудит всех текущих проектов. Во вторник, 24 января, Лозинского арестовали до 24 марта с возможностью внесения залога в 100 миллионов гривен.

Отдых заместителя генпрокурора в Испании

Отдых Симоненко в Испании. Скриншот: Instagram супруги Симоненко

20 января издание «Украинская правда» опубликовало расследование о рождественском отдыхе заместителя генпрокурора Алексея Симоненко. По данным журналиста Михаила Ткача, чиновник ездил на десять дней в Испанию на мерседесе львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского. Утверждается, что Симоненко также сопровождал охранник бизнесмена. Козловский является президентом футбольного клуба «Рух» и владеет Львовской табачной фабрикой и отелем Emily Resort, который, по словам журналиста, «гостеприимно, а иногда даже бесплатно, принимает топ-чиновников на ночь, неделю, месяц». «Что настолько связывает табачного бизнесмена Козловского с заместителем генпрокурора? Сколько или как Симоненко заплатил Козловскому за услугу "пересечение границы" с водителем-охранником? Как охранники господина Козловского выезжают из страны?» — спрашивает в конце своего расследования Ткач.

Решение Зеленского

23 января президент Украины Владимир Зеленский объявил о кадровых перестановках среди чиновников разного уровня. «Уже есть кадровые решения — часть сегодня, часть будет завтра — относительно управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе», — заявил украинский президент.

Он также напомнил, что Совет национальной безопасности и обороны запрещает чиновникам выезжать заграницу. «Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве.

Хотят отдыхать сейчас — будут отдыхать за пределами государственной службы»,

— объявил глава государства.

Отставки в правительстве

Первое громкое увольнение, о котором стало известно сегодня — отставка замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко. «Благодарю всех украинцев за доверие к нашему делу. Спасибо ВСУ — что уберегли и защищаете нашу страну. Спасибо жене и сыну. За понимание и поддержку. Честь имею! До встречи», — написал он.

Фото: Кирилл Тимошенко

В этом году Тимошенко дважды попадал в скандалы из-за своих автомобилей. В конце октября журналисты BIHUS info сообщили, что заместитель главы офиса президента ездит на внедорожнике Chevrolet Tahoe, который компания General Motors передала Украине для вывоза граждан из зоны боевых действий и гуманитарных миссий. В декабре «Украинская правда» узнала, что Тимошенко также пользовался во время военного положения автомобилем Porsche Taycan стоимостью 100 тысяч долларов, который принадлежит компании ООО «Новем Логистик» непубличного бизнесмена Вемира Давитяна.

Затем последовало увольнение заместителя генпрокурора Алексея Симоненко, про отдых которого рассказала «Украинская правда». После этого было объявлено об отставке замминистра обороны Вячеслава Шаповалова. «Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных сил Украины в результате обвинений, связанных с закупкой услуг питания», — сообщили в ведомстве.

Фото: Минобороны Украины

Потом в отставку подали коллеги арестованного Лозинского, замминистры развития общин и территорий Иван Лукеря и Вячеслав Негода. Кабмин также уволил заместителя министра по соцполитике Виталия Музыченко и двух зампредов Государственной службы судоходства Украины Анатолия Иванкевича и Виктора Вишнева. Была также согласована отставка руководителей пяти областных администраций — Валентина Резниченко (Днепропетровская область), Александра Старуха (Запорожская), Алексея Кулебу (Киевская), Дмитрия Живицкого (Сумская) и Ярослава Янушевича (Херсонская).

Реакции и последствия

Давид Арахамия. Фото: Вадим Сарахан

В Верховной раде сегодня был зарегистрирован законопроект о прозрачности оборонных закупок. Согласно документу, Минобороны должно будет отчитываться о своих тратах, кроме тех, которые составляют государственную тайну. Инициатором законопроекта стал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Он пообещал, что весной коррупционеров начнут «активно сажать». «Не получается по-человечески, будет по законам военного времени», — завил глава франции. Некоторые чиновники восприняли ситуацию с юмором. Например, министр юстиций Денис Малюська опубликовал на своей странице в фейсбуке фото, на котором он со спикером парламента Русланом Стефанчуком изображен в платной камере СИЗО. «Мы (законодательная и исполнительная ветви власти) к этому готовились задолго до того, как это стало мейнстримом. Напомню, что оплатить платную камеру в СИЗО можно на сайте онлайн дома юстиции (ссылка в комментарии). Подарочный сертификат тоже в продаже», — подписал фотографию Малюська.

Фото: Денис Малюська