Темнокожий форвард «Реала» из Бразилии Винисиус Жуниор стал мишенью расистских кричалок болельщиков во время матча с «Валенсией». Скандал достиг такого масштаба, что его прокомментировал президент Бразилии. Испанская футбольная лига утверждает, что делает все возможное для борьбы с расизмом в рамках своих компетенций, сам футболист же настаивает, что функционеры не предпринимают никаких реальных действий. «Новая газета Европа» подробно рассказывает про эту ситуацию.

Винисиус Жуниор. Фото: соцсети

Что случилось?

21 мая в рамках испанского чемпионата по футболу Ла Лига прошел матч между командами «Валенсия» и «Реал». «Валенсия» победила со счетом 1:0, однако в центре обсуждения оказался не результат игры, а расистский скандал, жертвой которого стал нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. До и во время матча болельщики «Валенсии» выкрикивали в его сторону оскорбления: например, «Сдохни, тупая обезьяна» или «Ты — черный дурак». В определенный момент Винисиус подбежал к трибунам и начал кричать на болельщиков, которые его оскорбляли. На трансляции было видно, что футболист заплакал из-за происходящего. В результате в конце второго матча игру прервали на восемь минут.

В добавленное время между игроками двух команд произошла драка — защитник «Реала» Антонио Рюдигер толкнул хавбека «Валенсии» Юнуса Мусу из-за того, что тот не хотел отдавать мяч. В потасовку ввязался и Винисиус — он ударил по лицу форварда «Валенсии» Уго Дуро, который схватил его за шею. В результате Винисиус получил свою первую красную карточку в карьере. Из-за этого он не сможет участвовать в следующем матче «Реала».

После окончания матча футболист выпустил большое заявление, в котором обвинил испанскую футбольную лигу в расизме. «Это происходит не в первый раз, не во второй и не в третий. Расизм в Ла Лиге — нормальное явление. Соперники считают это нормальным, федерация тоже считает это нормальным, и болельщики поощряют это. Я очень сожалею об этом.

Чемпионат, который когда-то принадлежал Роналдиньо, Роналдо, Криштиану и Месси, теперь принадлежит расистам. Прекрасная нация, которая приняла меня и которую я люблю, согласилась экспортировать образ расистской страны в мир.

Мне жаль испанцев, которые с этим не согласны, но сегодня в Бразилии Испания известна как страна расистов. И, к сожалению, из-за всего того, что происходит каждую неделю, у меня нет возможности опровергнуть это. Я согласен. Но я силен и пойду до конца против расистов. Даже если придется идти далеко», — написал он в соцсетях. Сегодня полиция Испании сообщила, что три человека были задержаны «за расистское поведение на матче». Еще четыре человека силовики задержали «для предотвращения насилия в спорте».

Реакции

Тренер «Реала» Карло Анчелотти поддержал Винисиуса. «Сегодня был грустный день на стадионе "Месталья", где группа болельщиков показала себя с худшей стороны. Пора перестать болтать и начать действовать решительно. Расизму не может быть места ни в футболе, ни в обществе. НЕТ РАСИЗМУ ВЕЗДЕ», — написал он.

Фото: соцсети

В поддержку своего сокомандника выступили и некоторые футболисты «Реала». «Мы пришли в этот клуб вместе и будем бороться до конца. Как я говорил тебе во время матча, мне бы хотелось забить гол, чтобы обнять тебя и посвятить его тебе, потому что это мой способ сопровождать тебя и защищать на поле», — написал полузащитник Феде Вальверде. «Есть вещи, которые никогда не должны происходить ни внутри, ни за его пределами. НЕТ расизму и нетерпимости!» — заявил вратарь Тибо Куртуа. «Сегодня был еще один печальный день здесь, в Испании, еще один день, когда, к сожалению, победили расисты. Как жаль!» — написал центральный защитник Тибо Куртуа. Также в поддержку своего сокомандника высказались защитники Лукас Васкес и Ферлан Менди. Даже соперники «Реала» не остались в стороне от этого конфликта. Тренер «Барселоны» Хави Эрнандес заявил, что расизм нужно искоренить «раз и навсегда», и выступил за приостановку игр в ситуациях, когда болельщики оскорбляют футболистов. «Я всегда так думал. Представьте, что я работаю, а меня называют сукиным сыном… Я не вижу, чтобы так называли пекарей, рабочих или журналистов. Пора остановиться. Нас оскорбляют? Тогда мы останавливаем игру. Это послание президенту Лиги и Федерации», — сказал он.

Однако не все поддержали Винисиуса. Во время пресс-конференции Анчелотти один из журналистов заявил, что фанаты кричали tonto (глупый), а не mono (обезьяна), и сказал, что называть всех болельщиков расистами — это серьезное обвинение.

На этой же версии произошедшего настаивает корпоративный директор «Валенсии» Хавьер Солис. «Анчелотти назвал всю фанатскую базу расистской. Возможно, это была языковая ошибка и он неправильно услышал слово, которое скандировали фанаты. Мы осуждаем расистские высказывания, но Анчелотти должен извиниться», — сказал Солис. Конфликт получил такую огласку, что его прокомментировал даже президент Бразилии Лула да Силва во время пресс-конференции на саммите G7. «Несправедливо, что бедного мальчика, который побеждает в жизни, становится одним из лучших в мире, лучшим в "Реал Мадриде", оскорбляют на каждом стадионе, на котором он появляется» — сказал он. Глава государства также выразил надежду, что ФИФА, Ла Лига и другие футбольные организации «примут меры, которые не позволят расизму и фашизму взять верх» в спорте. Кроме того, в Бразилии провели масштабную акцию в поддержку Винисиуса — в честь него на ночь отключили подсветку на статуе Иисуса, из-за чего на фоне луны он выглядел полностью черным.

Фото: соцсети

«Черный и внушительный. Христос-Искупитель был именно таким. Акция солидарности, которая трогает меня. <…> Я очень ценю всю любовь и поддержку, которую я получил за последние несколько месяцев. Как в Бразилии, так и по всему миру. Я точно знаю, кто есть кто. Рассчитывайте на меня, хороших людей большинство, и я не сдамся», — так Винисиус подблагодарил Бразилию за эту акцию.

Ла Лига проводит расследование

Ла Лига объявила, что проведет расследование в связи с произошедшим. В официальном пресс-релизе говорится, что организация запросила все доступные записи матча для проведения анализа. Если эксперты придут к выводу, что в адрес Винисиуса действительно звучали расистские высказывания, «Ла Лига предпримет соответствующие юридические действия». В пресс-релизе отмечается, что лига проявляла инициативу в расследовании всех расистских инцидентов, с которыми сталкивался футболист «Реала». Утверждается, что за последние два сезона Ла Лига девять раз подавала отчеты в испанский футбольный комитет RFEF, Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте, прокуратуру и суды. Сам Винисиус утверждает, что на самом Ла Лига не прикладывает достаточных усилий для борьбы с расизмом. «Расисты продолжают ходить на стадионы и наблюдать вблизи за самым большим клубом в мире, а Ла Лига продолжает ничего не делать…» — писал он в твиттере. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас Медрано с ним не согласен.

«Поскольку те, кто должен, не объясняют вам, что такое Ла Лига и что она может сделать в случаях расизма, мы попытались объяснить это вам лично, но вы не явились ни на одну из двух согласованных встреч, о которых сами просили. Прежде чем критиковать и оскорблять Ла Лигу, вы должны проинформировать себя должным образом, Винисиус. Не позволяйте манипулировать собой и убедитесь, что вы понимаете наши компетенции и работу, которую мы делаем вместе», — написал он в ответ футболисту. «И снова вместо того, чтобы критиковать расистов, президент Ла Лиги появляется в социальных сетях, чтобы нападать на меня», — ответил Винисиус. Он заявил, что такое поведение ставит Медрано на один уровень с расистами.

Не в первый раз

Винисиус Жуниор не первый раз становится жертвой расистского скандала. Например, в сентябре во время игры «Реала» и «Атлетики» болельщики на стадионе скандировали «Ты обезьяна, Винисиус, ты обезьяна». Тогда следователи не стали возбуждать дело по факту этого инцидента, заявив, что он длился «всего несколько секунд». В том же месяце испанский футбольный агент раскритиковал Винисиуса на одном из футбольных ток-шоу, сравнив его поведение с поведением обезьяны. Это вызвало шквал критики в соцсетях, в итоге участнику ток-шоу пришлось принести извинения. Но особенно случаи оскорблений участились после того, как в январе кто-то из фанатов вывесил чучело Винисиуса на мосту рядом со стадионом, где «Реал» тренировался перед матчем против «Атлетико Мадрид».

Фото: соцсети

На плакате, который сопровождал манекен, было написано «Мадрид ненавидит Реал». В ответ на такую «акцию» было выпущено несколько осуждающих пресс-релизов, отправлено несколько жалоб. Дело было передано испанской полиции, и сегодня силовики объявили, что им наконец-то удалось задержать четырех подозреваемых. В феврале 2023 года фанаты «Мальорки» записали видео с трибун, на котором они выкрикивают расистские оскорбления в адрес Винисиуса после победы их клуба над «Реалом». Ла Лига подала официальную жалобу в суд, однако реальные последствия пока коснулись только одного болельщика — «Мальорка» аннулировала его фанатский пропуск на три года. Это произошло только после того, как выяснилось, что этот фанат оскорбил еще одного темнокожего футболиста (игрока «Вильярреала» Саму Чуквезе) через две недели после инцидента с Винисиусом. В том же месяце футболист «Реала» столкнулся с оскорблениями от фанатов «Вальядолида» — болельщики снова кричали расистские оскорбления с трибун. Футбольный клуб провел расследование совместно с полицией и обнулил билеты 12 фанатов.

Происходящее вызывает у Винисиуса сильное разочарование. Оно достигло такого пика, что представители футболиста даже подняли вопрос о его возможном уходе из клуба, пишет ESPN со ссылкой на источники.