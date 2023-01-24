Замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение, подал в отставку

Замминистра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку после журналистского расследования, в котором говорилось, что ведомство закупает продукты для военнослужащих по завышенным ценам. Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.
«Сведения о содержании закупок услуг питания, которые получили распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение», — заявили в ведомстве.
Отвечавший за закупки Шаповалов заявил, что уходит отставку, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава Минобороны Украины Алексей Резников поддержал его решение, представление об отставке направили в украинский кабмин.
«С момента назначения Вячеслав Шаповалов работал на участке с максимальной ответственностью, где проблемы накапливались десятилетиями. Однако, несмотря на яростное сопротивление, удалось не только наладить текущую работу в критических условиях войны, когда армия увеличилась в разы. Удалось реализовать ряд реформ», — утверждают в минобороны.
21 января вышло расследование, опубликованное украинским изданием Zn.ua, в котором утверждалось, что украинское оборонное ведомство могло закупать продукты для ВСУ по завышенным ценам. Цены могли в два-три раза превышать розничные, говорилось в статье.
Сегодня также с должности заместителя генпрокурора Украины уволили Алексея Симоненко, заявили в Офисе Генпрокурора.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил о «кадровых решениях» среди чиновников разного уровня. По данным «Украинской правды», замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. На его место, как пишет издания со ссылкой на источники, планируют назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.
Кирилл Тимошенко впоследствии подтвердил свою отставку с поста заместителя главы Офиса президента Украины. «Благодарю всех украинцев за доверие к нашему делу. Спасибо ВСУ — что уберегли и защищаете нашу страну. Спасибо жене и сыну. За понимание и поддержку. Честь имею! До встречи», — написал Тимошенко.