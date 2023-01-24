В Украине отправили в отставку руководителей пяти областных администраций

Кабмин Украины отправил в отставку пятерых глав областных администраций — Валентина Резниченко (Днепропетровская область), Александра Старуха (Запорожская), Алексея Кулебу (Киевская), Дмитрия Живицкого (Сумская) и Ярослава Янушевича (Херсонская). Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Помимо этого, ведомство уволило нескольких замминистров — Вячеслава Шаповалова (Минобороны), Ивана Лукерю и Вячеслава Негоду (Министерство развития общин и территорий), а также Виталия Музыченко (Министерство соцполитики).

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил о «кадровых решениях» среди чиновников разного уровня. По данным «Украинской правды», замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. На его место, как пишет издания со ссылкой на источники, планируют назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.

Кирилл Тимошенко впоследствии подтвердил свою отставку с поста заместителя главы Офиса президента Украины. «Благодарю всех украинцев за доверие к нашему делу. Спасибо ВСУ — что уберегли и защищаете нашу страну. Спасибо жене и сыну. За понимание и поддержку. Честь имею! До встречи», — написал Тимошенко.

Сегодня также с должности заместителя генпрокурора Украины уволили Алексея Симоненко, заявили в Офисе Генпрокурора.