В Украине по подозрению в коррупции задержали и уволили замминистра инфраструктуры

Василий Лозинский. Фото: администрация Львовской области

Заместителя министра инфраструктуры Украины Василия Лозинского задержали по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро страны (НАБУ). «НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура. — прим. ред.) разоблачили и пресекли деятельность организованной преступной группировки, в состав которой входил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Фото: НАБУ

НАБУ утверждает, что летом кабмин Украины выделил 1,68 миллиарда гривен (эквивалентно 3,1 миллиарда рублей) на закупку оборудования, с помощью которого планировалось зимой обеспечивать население светом, теплом и водой. Согласно данным следствия, некоторые должностные лица «центральных и региональных органов исполнительной власти» вступили в сговор и заключили договоры о закупках генераторов с заранее выбранным поставщиками по завышенной стоимости — почти 280 миллионов гривен (520 миллионов рублей). В качестве благодарности за содействие в заключении договоров предприниматели решили передать замминистра 400 тысяч долларов (около 27 миллионов рублей). Утверждается, что Лозинского задержали во время получения этой суммы.

Фото: НАБУ

Предварительно, ему вменяют принятие неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины) и растрату чужого имущества в особо крупном размере (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Глава министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что уволил Лозинского. В связи с произошедшим он также поручил сотрудникам министерства запустить аудит всех текущих проектов ведомства, «включая бюджетные средства, средства международных финансовых учреждений и проекты технической помощи».

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