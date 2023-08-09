В Сургуте ФСБ провела обыск у Леонида Бондаренко — друга фигуранта «тюменского дела» Никиты Олейника. После обыска Бондаренко увезли на допрос, сообщает команда поддержки фигурантов «тюменского дела» со ссылкой на анонимный источник.

«Сегодня в 6:00 в Сургуте прошёл обыск дома у Леонида Бондаренко. Анонимный источник сообщает, что Лёню увезли сотрудники ФСБ на допрос, перед этим изъяли телефон и компьютер», — говорится в телеграм-канале.

Родственница одного из фигурантов дела рассказала «Дождю», что Бондаренко увезли на допрос несколько часов назад.

«Сказали, что вернут, но это было четыре часа назад. Наверное уже не вернут», — заявила она.