В Сургуте ФСБ провела обыск у Леонида Бондаренко — друга фигуранта «тюменского дела» Никиты Олейника. После обыска Бондаренко увезли на допрос, сообщает команда поддержки фигурантов «тюменского дела» со ссылкой на анонимный источник.
«Сегодня в 6:00 в Сургуте прошёл обыск дома у Леонида Бондаренко. Анонимный источник сообщает, что Лёню увезли сотрудники ФСБ на допрос, перед этим изъяли телефон и компьютер», — говорится в телеграм-канале.
Родственница одного из фигурантов дела рассказала «Дождю», что Бондаренко увезли на допрос несколько часов назад.
«Сказали, что вернут, но это было четыре часа назад. Наверное уже не вернут», — заявила она.
Леонида Бондаренко отпустили из отделения ФСБ.
Команда поддержки фигурантов «тюменского дела» подробностями о причине ареста и допроса не располагает.
Шесть антифашистов и анархистов были арестованы в Тюмени, Екатеринбурге и Сургуте в конце августа и начале сентября 2022 года. Им всем вменяют статью об организации террористического сообщества и участии в нем (ст. 205.4 УК).
Согласно материалам дела, они изготовили в домашних условиях самодельное взрывчатое вещество весом в 300 граммов и направились в район тюменской ТЭЦ-2, чтобы взорвать ее.
Арестованные все обвинения отрицают. Все фигуранты дела — Кирилл Брик, Роман Паклин, Никита Олейник, Данил Чертыков, Юрий Незнамов и Дениз Айдын — жаловались на пытки со стороны силовиков. Брик, в частности, рассказал о пытках, избиении и угрозе изнасилованием со стороны силовиков при задержании.
В мае Брик в суде признал вину по «тюменскому делу».