

Война в Украине идет 532 дня. Число погибших в результате российского обстрела Покровска в Донецкой области выросло до девяти человек. Количество пострадавших увеличилось до 82 человек. Над Домодедово и Одинцовским районом сбили два беспилотника. Власти Москвы утверждают, что дроны были сбиты, пострадавших и разрушений нет. Москва и Пекин все больше расходятся в позиции по прекращению войны в Украине, согласно оценкам ISW. Эксперты проанализировали коммюнике по итогам переговоров министров иностранных дел РФ и Китая. Латвия с 11 августа усилит охрану на границе с Беларусью в связи с увеличившимся количеством попыток ее незаконного пересечения. Суд в России арестовал 66 счетов Елены Блиновской и ее мужа, в США приговорили самого разыскиваемого наркобарона Колумбии к 45 годам заключения. Что произошло за ночь 9 августа — главные события в подборке «Новой газеты Европа».

Над Домодедово и Одинцовским районом сбили два беспилотника «Была попытка пролёта на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе», — написал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в настоящее время информации о пострадавших от падения обломков нет. Экстренные службы работают на месте. Минобороны также утверждает, что оба дрона были сбиты средствами ПВО. По данным ведомства, пострадавших и разрушений нет. МО РФ обвинило в произошедшем Киев.

Число погибших в результате российского обстрела Покровска увеличилось до девяти человек Помимо этого, пострадали 82 человека. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении. Ранее было известно о семи погибших и 81 раненом.

«Девять человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. 82 человека ранены. Всем оказывается необходимая помощь. Среди раненых — двое детей, оба мальчика, один из них в тяжелом состоянии. Его зовут Никита, всего лишь 11 лет ребенку, ученик 6-го класса», — сказал Зеленский. Также он поблагодарил сотрудников экстренных служб. По словам президента Украины, российская армия нанесла второй удар по городу, когда спасатели прибыли на место первой атаки. Во вторник вечером ГСЧС Украины закончила разбирать завалы.

Китай и Россия все больше расходятся в позиции по прекращению войны в Украине, пишет ISW Согласно ежедневной сводке американского Института изучения войны (ISW), Кремль недоволен тем, что Китай продолжает продвигать свой план по мирному урегулированию войны на международных форумах. Эксперты считают, что об этом свидетельствует характер коммюнике, опубликованных сторонами по итогам переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с директором Канцелярии ЦК КПК по иностранным делам Ван И после встречи стран в Саудовской Аравии. Так, российский МИД сообщил, что министры «затронули ряд „горячих“ региональных тем, включая украинский кризис», в то время как китайское ведомство заявило, что Лавров и Ван «обменялись мнениями» по поводу войны. В ISW считают, что недовольство Москвы действиями Китая согласовывается с предыдущими оценками экспертов, согласно которым Китай не заинтересован в «бессрочном партнерстве» с Россией.

Латвия с 11 августа усилит охрану на границе с Беларусью Власти Латвии решили ввести усиленный режим работы системы охраны границы с 11 августа 2023 года по 10 февраля 2024 года. Об этом говорится на сайте правительства Латвии.

Фото: граница Латвии/сайт правительства Латвии

Новый режим будет действовать на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского уездов и Даугавпилса. Во время него пограничники и силовики смогут с целью предотвращения или устранения угрозы проникать без разрешения собственников в жилые и нежилые помещения и на территории земельных участков для поисков незаконно пересекших границу лиц. «Приказ был издан для обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения государственной угрозы, в связи с несоразмерно большим количеством и тенденцией роста случаев незаконного пересечения и попыток пересечения латвийско-белорусской границы», — говорится в заявлении. Компетентные органы Литвы и Польши продолжают получать информацию о незаконных пересечениях границы из Беларуси. Поэтому, по мнению властей, «необходимо обеспечить скоординированное межгосударственное реагирование на такие незаконные пересечения границы». С 11 августа 2021 года в Латвию вне пограничных пунктов пропуска не пустили более 14 тыс. человек, в том числе с 1 января по 7 августа 2023-го — 5,5 тыс. человек, добавили в латвийском правительстве. По гуманитарным причинам в страну допустили 282 человека, которые пытались нелегально пересечь границу. Ранее об усилении охраны на границе с Беларусью сообщила Польша.

В США самого разыскиваемого наркобарона Колумбии приговорили к 45 годам заключения Суд Нью-Йорка приговорил бывшего главу наркокартеля «Клан залива» Дайро Усугу по прозвищу Отоньель к 45 годам заключения. Об этом сообщает Минюст США.

Фото: Дайро Усуга после задержания/правительства Колумбии

Его признали виновным в преступной деятельности в качестве главы военизированной группировки «Клан залива», «занимающейся наркоторговлей и зарабатывающей миллиарды долларов».

Суд также признал Отоньеля виновным в двух других преступлениях, связанных с наркоторговлей. По каждому из них он также был приговорен к 45 годам тюрьмы, но все три срока будут отбываться одновременно. Подсудимый признал вину по всем пунктам обвинения в январе 2023 года. Суд также обязал Дайро Усугу выплатить $216 млн. Наркобарона задержали в октябре 2021 года. В мае прошлого года он был передан США. Объявляя об аресте Отоньеля, президент Колумбии Иван Дуке сравнил его с Пабло Эскобаром. Сам «Клан залива» власти Колумбии называли самой могущественной преступной группировкой страны.

Суд арестовал 66 банковских счетов у Елены Блиновской и ее мужа Пресненский суд Москвы в рамках уголовного дела о неуплате Еленой Блиновской и ее мужем свыше 918 миллионов рублей налогов арестовал банковские счета супругов. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Фото: Елена Блиновская с мужем/instagram