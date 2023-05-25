Арестованный антифашист Кирилл Брик, рассказавший о пытках со стороны силовиков при задержании, в суде признал вину по «тюменскому делу»

Фигурант «тюменского дела», антифашист Кирилл Брик, ранее рассказавший о пытках со стороны силовиков при задержании, признал вину в полном объеме, сообщили в группе поддержки.
Об этом стало известно в суде во время продления сроков содержания антифашиста в СИЗО.
В конце февраля стало известно, что Брик отказался от адвоката, которого предоставила ему группа поддержки. Сама группа связывала это с вероятным давлением со стороны силовиков.
Как пишет «Медиазона», ссылаясь на запись выступления нового адвоката во время заседания суда 24 мая, «его подзащитный свою вину, предъявленную ему, полностью признал» и «дал полные правдивые показания».
Как и остальным пятерым обвиняемым, срок ареста Брику продлили до конца июля.
Шесть антифашистов и анархистов были арестованы в Тюмени, Екатеринбурге и Сургуте в конце августа и начале сентября 2022 года. Им всем вменяют статью об организации террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК). Согласно материалам дела, они изготовили в домашних условиях самодельное взрывчатое вещество весом в 300 граммов и направились в район тюменской ТЭЦ-2, чтобы взорвать ее.
Фигурант «тюменского дела», антифашист Кирилл Брик, ранее рассказавший о пытках со стороны силовиков при задержании, признал вину в полном объеме, сообщили в группе поддержки.
Об этом стало известно в суде во время продления сроков содержания антифашиста в СИЗО.
В конце февраля стало известно, что Брик отказался от адвоката, которого предоставила ему группа поддержки. Сама группа связывала это с вероятным давлением со стороны силовиков.
Как пишет «Медиазона», ссылаясь на запись выступления нового адвоката во время заседания суда 24 мая, «его подзащитный свою вину, предъявленную ему, полностью признал» и «дал полные правдивые показания».
Как и остальным пятерым обвиняемым, срок ареста Брику продлили до конца июля.
Шесть антифашистов и анархистов были арестованы в Тюмени, Екатеринбурге и Сургуте в конце августа и начале сентября 2022 года. Им всем вменяют статью об организации террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК). Согласно материалам дела, они изготовили в домашних условиях самодельное взрывчатое вещество весом в 300 граммов и направились в район тюменской ТЭЦ-2, чтобы взорвать ее.
Арестованные все обвинения отрицают. Все фигуранты дела — Брик, Роман Паклин, Никита Олейник, Данил Чертыков, Юрий Незнамов и Дениз Айдын — жаловались на пытки со стороны силовиков. Брик, в частности, рассказал о пытках, избиении и угрозе изнасилованием со стороны силовиков при задержании.