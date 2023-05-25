Арестованный антифашист Кирилл Брик, рассказавший о пытках со стороны силовиков при задержании, в суде признал вину по «тюменскому делу»

Фигурант «тюменского дела», антифашист Кирилл Брик, ранее рассказавший о пытках со стороны силовиков при задержании, признал вину в полном объеме, сообщили в группе поддержки.

Об этом стало известно в суде во время продления сроков содержания антифашиста в СИЗО.

В конце февраля стало известно, что Брик отказался от адвоката, которого предоставила ему группа поддержки. Сама группа связывала это с вероятным давлением со стороны силовиков.

Как пишет «Медиазона», ссылаясь на запись выступления нового адвоката во время заседания суда 24 мая, «его подзащитный свою вину, предъявленную ему, полностью признал» и «дал полные правдивые показания».

Как и остальным пятерым обвиняемым, срок ареста Брику продлили до конца июля.