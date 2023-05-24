Глава Белгородской области сообщил о «большом количестве атак» беспилотников за ночь

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Гладков рассказал, что ночью «было большое количество атак беспилотных летательных аппаратов». По его словам, средства ПВО справились не со всеми дронами. В том числе, в Яковлевском округе дважды сбросили взрывные устройства в поселке Томаровка на два административных здания.

«Есть повреждения в Белгороде, в Борисовском районе, в Белгородском районе: легковой транспорт, частные дома, административные здания», — сообщил глава региона.

Гладков добавил, что «после захода ДРГ» в больницах находятся девять человек: трое в реанимации в тяжелом состоянии, шестеро уже в отделениях. В Грайворонском округе пока не восстановлено электроснабжение.

В пунктах временного размещения из Грайворонского округа, по словам главы региона, находятся более 550 человек: в Старом Осколе, в Ракитном, в Ивне и в Строителе. Во вторник он сообщал о вывозе около 100 человек из приграничных сел Глотово и Козинка.