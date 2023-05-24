Глава Белгородской области сообщил о «большом количестве атак» беспилотников за ночь

В Белгороде беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков рассказал, что ночью «было большое количество атак беспилотных летательных аппаратов». По его словам, средства ПВО справились не со всеми дронами. В том числе, в Яковлевском округе дважды сбросили взрывные устройства в поселке Томаровка на два административных здания.
«Есть повреждения в Белгороде, в Борисовском районе, в Белгородском районе: легковой транспорт, частные дома, административные здания», — сообщил глава региона.
Гладков добавил, что «после захода ДРГ» в больницах находятся девять человек: трое в реанимации в тяжелом состоянии, шестеро уже в отделениях. В Грайворонском округе пока не восстановлено электроснабжение.
В пунктах временного размещения из Грайворонского округа, по словам главы региона, находятся более 550 человек: в Старом Осколе, в Ракитном, в Ивне и в Строителе. Во вторник он сообщал о вывозе около 100 человек из приграничных сел Глотово и Козинка.
Фото: телеграм-канала Вячеслава Гладкова
По словам Гладкова, пострадавших нет. На месте происшествия работают взрывотехники и оперативные службы.
Телеканал «Дождь» утверждает, что беспилотник со взрывным устройством долетел почти до центра города. Журналисты по фото определили, что поврежденный автомобиль ехал в районе улицы Белгородского полка, 33.
«Это всего в шести минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и в 14 минутах от Соборной площади», — пишет «Дождь».
Фото: соцсети
Гладков также сообщил о сбитом над Белгородским районом БПЛА.
По предварительной информации, пострадавших нет.
22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области, по словам местных властей, зашла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ». Сообщалось, что в приграничных населенных пунктах шли бои, а на КПП «Грайворон» заехала украинская бронетехника. При эвакуации жителей Грайворонского округа Белгородской области скончалась женщина 1941 года рождения.
СК РФ возбудил дело по шести статьям, в том числе о терроризме. В области был введен режим «контртеррористической операции».
Министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении более 70 диверсантов, проникших на территорию Белгородской области.
Вечером 24 мая на территории Белгородской области отменили режим «контртеррористической операции».
В Белгороде беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков рассказал, что ночью «было большое количество атак беспилотных летательных аппаратов». По его словам, средства ПВО справились не со всеми дронами. В том числе, в Яковлевском округе дважды сбросили взрывные устройства в поселке Томаровка на два административных здания.
«Есть повреждения в Белгороде, в Борисовском районе, в Белгородском районе: легковой транспорт, частные дома, административные здания», — сообщил глава региона.
Гладков добавил, что «после захода ДРГ» в больницах находятся девять человек: трое в реанимации в тяжелом состоянии, шестеро уже в отделениях. В Грайворонском округе пока не восстановлено электроснабжение.
В пунктах временного размещения из Грайворонского округа, по словам главы региона, находятся более 550 человек: в Старом Осколе, в Ракитном, в Ивне и в Строителе. Во вторник он сообщал о вывозе около 100 человек из приграничных сел Глотово и Козинка.
Фото: телеграм-канала Вячеслава Гладкова
По словам Гладкова, пострадавших нет. На месте происшествия работают взрывотехники и оперативные службы.
Телеканал «Дождь» утверждает, что беспилотник со взрывным устройством долетел почти до центра города. Журналисты по фото определили, что поврежденный автомобиль ехал в районе улицы Белгородского полка, 33.
«Это всего в шести минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и в 14 минутах от Соборной площади», — пишет «Дождь».
Фото: соцсети
Гладков также сообщил о сбитом над Белгородским районом БПЛА.
По предварительной информации, пострадавших нет.
22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области, по словам местных властей, зашла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ». Сообщалось, что в приграничных населенных пунктах шли бои, а на КПП «Грайворон» заехала украинская бронетехника. При эвакуации жителей Грайворонского округа Белгородской области скончалась женщина 1941 года рождения.
СК РФ возбудил дело по шести статьям, в том числе о терроризме. В области был введен режим «контртеррористической операции».
Министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении более 70 диверсантов, проникших на территорию Белгородской области.
Вечером 24 мая на территории Белгородской области отменили режим «контртеррористической операции».