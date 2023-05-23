Губернатор Белгородской области заявил о вывозе около 100 человек из приграничных сел Глотово и Козинка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о вывозе около 100 человек из приграничных сел Глотово и Козинка. Об этом говорится в его соцсетях.

«Сейчас работаем в освобожденных населенных пунктах. Вывезли еще одну раненую. Это мирная жительница из села Козинка, сейчас она в городской больнице № 2. У нее осколочные ранения левого плеча и поясничной области, а также огнестрельный перелом плечевой кости», — рассказал он.

Также Гладков отрицает проникновение «ДРГ» в Борисовский район. По его версии, ВСУ обстреляли село Богун-Городок, хутор Лозовая Рудка и село Цаповка. Обошлось без пострадавших и повреждений.