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Губернатор Белгородской области заявил о вывозе около 100 человек из приграничных сел Глотово и Козинка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о вывозе около 100 человек из приграничных сел Глотово и Козинка. Об этом говорится в его соцсетях.

«Сейчас работаем в освобожденных населенных пунктах. Вывезли еще одну раненую. Это мирная жительница из села Козинка, сейчас она в городской больнице № 2. У нее осколочные ранения левого плеча и поясничной области, а также огнестрельный перелом плечевой кости», — рассказал он.

Также Гладков отрицает проникновение «ДРГ» в Борисовский район. По его версии, ВСУ обстреляли село Богун-Городок, хутор Лозовая Рудка и село Цаповка. Обошлось без пострадавших и повреждений.

обновлено в 17:45

На территории Белгородской области отменили режим контртеррористической операции, заявил Гладков

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о вывозе около 100 человек из приграничных сел Глотово и Козинка. Об этом говорится в его соцсетях.

«Сейчас работаем в освобожденных населенных пунктах. Вывезли еще одну раненую. Это мирная жительница из села Козинка, сейчас она в городской больнице № 2. У нее осколочные ранения левого плеча и поясничной области, а также огнестрельный перелом плечевой кости», — рассказал он.

Также Гладков отрицает проникновение «ДРГ» в Борисовский район. По его версии, ВСУ обстреляли село Богун-Городок, хутор Лозовая Рудка и село Цаповка. Обошлось без пострадавших и повреждений.

обновлено в 17:45

На территории Белгородской области отменили режим контртеррористической операции, заявил Гладков

pdfshareprint
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