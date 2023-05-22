Глава Белгородской области заявил, что на территорию региона зашла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ»

Ранее о том, что на границе Белгородской области у деревни Дроновка идет «ожесточенный бой с украинской ДРГ», сообщил телеграм-канал Shot. «C обеих сторон привлечена военная техника, в небе замечены несколько дронов. Работает ПВО», — утверждал телеграм-канал.

«Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Подробности буду сообщать», — заявил он.

Легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» проводят «операцию» на территории Белгородской области для создания «полосы безопасности», сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии «Суспільне». По его словам, эту операцию проводят «исключительно граждане России».

Украинский паблик «Скринька-Пандори» опубликовал видео, с моментом, как утверждается, заезда танка на территорию КПП «Грайворон» в Белгородской области со стороны Украины.

Также ранее «Русский добровольческий корпус» (РДК) сообщил , что его бойцы пересекли границу России и Украины. В телеграм-канале движения появились четыре коротких видео: люди в военной форме стоят на фоне указателя на село Безлюдовка в Белгородской области, село Чуровичи в Брянской области и село Любимова в Курской области. В одном из роликов человек за кадром кричит «РДК вперед!» и снимает военную машину.

После этого Гладков заявил о «массированной информационной атаке» на регион «на фоне массированного обстрела Грайворонского района». Однако сведения о предполагаемой атаке украинского танка на КПП «Грайворон» глава региона не прокомментировал.

Как рассказал Гладков, при обстреле села Глотово в Белгородской области пострадали два мирных жителя. Мужчина и женщина получили минно-взрывные ранения и были госпитализированы: женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести.