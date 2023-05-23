Министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении более 70 диверсантов, проникших на территорию Белгородской области

Как заявило ведомство в своей последней сводке, «националистические формирования» были заблокированы и разгромлены. Остатки диверсантов были отброшены на территорию Украины, «где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации. Всего было уничтожено «более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов», добавили в МО.

Утром стало известно, что при эвакуации жителей Грайворонского округа Белгородской области скончалась женщина 1941 года рождения. Причины смерти устанавливаются. По словам губернатор региона, есть информация двух раненых мирных жителей в тех населенных пунктах, куда накануне зашла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ», однако до них пока не смогли дойти. «Продолжается зачистка территории», — рассказал он.

Всего, по данным Гладкова, за прошедшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов в Белгородской области были ранены 12 мирных жителей