СК возбудил дело о теракте по факту нападения на Белгородскую область

Следственный комитет РФ возбудил дело по шести статьям, в том числе о терроризме, после того, как, по словам белгородских властей, в регион зашла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ», сообщается в телеграм-канале ведомства.
Также возбуждены дела по статьям о посягательстве на жизнь силовиков, покушении на убийство, умышленном уничтожение или повреждение имущества, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.
Как заявили в СК, 22 мая «представители украинских вооруженных формирований» напали на Грайворонский район Белгородской области. «Жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры подверглись минометному и артиллерийскому обстрелам. В результате этих преступных действий ранения получили несколько гражданских лиц», — отчитались в ведомстве.
Сообщалось, что в приграничных населенных пунктах шли бои, а на КПП «Грайворон» заехала украинская бронетехника. В Украине заявили, что атаку проводят Легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус».
В результате «атаки», по данным местных властей, ранены восемь человек, погибших среди мирных жителей нет. Однако при эвакуации жителей Грайворонского округа Белгородской области скончалась женщина 1941 года рождения. В области был введен режим «контртеррористической операции», что подразумевает запрет на распространение любой информации, кроме той, что исходит из официальных источников.
Следственный комитет РФ возбудил дело по шести статьям, в том числе о терроризме, после того, как, по словам белгородских властей, в регион зашла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ», сообщается в телеграм-канале ведомства.
Также возбуждены дела по статьям о посягательстве на жизнь силовиков, покушении на убийство, умышленном уничтожение или повреждение имущества, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.
Как заявили в СК, 22 мая «представители украинских вооруженных формирований» напали на Грайворонский район Белгородской области. «Жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры подверглись минометному и артиллерийскому обстрелам. В результате этих преступных действий ранения получили несколько гражданских лиц», — отчитались в ведомстве.
Сообщалось, что в приграничных населенных пунктах шли бои, а на КПП «Грайворон» заехала украинская бронетехника. В Украине заявили, что атаку проводят Легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус».
В результате «атаки», по данным местных властей, ранены восемь человек, погибших среди мирных жителей нет. Однако при эвакуации жителей Грайворонского округа Белгородской области скончалась женщина 1941 года рождения. В области был введен режим «контртеррористической операции», что подразумевает запрет на распространение любой информации, кроме той, что исходит из официальных источников.