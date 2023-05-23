СК возбудил дело о теракте по факту нападения на Белгородскую область

Следственный комитет РФ возбудил дело по шести статьям, в том числе о терроризме, после того, как, по словам белгородских властей, в регион зашла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ», сообщается в телеграм-канале ведомства.

Также возбуждены дела по статьям о посягательстве на жизнь силовиков, покушении на убийство, умышленном уничтожение или повреждение имущества, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Как заявили в СК, 22 мая «представители украинских вооруженных формирований» напали на Грайворонский район Белгородской области. «Жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры подверглись минометному и артиллерийскому обстрелам. В результате этих преступных действий ранения получили несколько гражданских лиц», — отчитались в ведомстве.