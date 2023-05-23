Во время эвакуации в Белгородской области погибла женщина. Глава региона сообщил, что в районе Грайворона «продолжается зачистка»

При эвакуации жителей Грайворонского округа Белгородской области скончалась женщина 1941 года рождения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой. Самые искренние соболезнования близким. Всем, чем нужно, поможем», — написал он, не уточнив, при каких обстоятельствах погибла местная жительница. Причины смерти устанавливаются.
По словам Гладкова, есть информация двух раненых мирных жителей в тех населенных пунктах, куда накануне зашла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ», однако до них пока не смогли дойти.
«Продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами.
Но возвращаться пока в свои дома, я сейчас обращаюсь к жителям Грайворонского округа, которые, спасибо им большое, временно покинули свои дома, пока не стоит», — рассказал Гладков.
Погибших среди мирного населения на сегодняшний день нет, добавил глава региона. «Все необходимые действия со стороны силовых структур проводятся. Ждём завершения контртеррористической операции, которая вчера была объявлена», — заявил он.
22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области, по словам местных властей, зашла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ». Сообщалось, что в приграничных населенных пунктах шли бои, а на КПП «Грайворон» заехала украинская бронетехника. В Украине заявили, что атаку проводят Легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус».
В результате «атаки», по данным местных властей, ранены восемь человек, погибших среди мирных жителей нет. В области был введен режим «контртеррористической операции», что подразумевает запрет на распространение любой информации, кроме той, что исходит из официальных источников.
При эвакуации жителей Грайворонского округа Белгородской области скончалась женщина 1941 года рождения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой. Самые искренние соболезнования близким. Всем, чем нужно, поможем», — написал он, не уточнив, при каких обстоятельствах погибла местная жительница. Причины смерти устанавливаются.
По словам Гладкова, есть информация двух раненых мирных жителей в тех населенных пунктах, куда накануне зашла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ», однако до них пока не смогли дойти.
«Продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами.
Но возвращаться пока в свои дома, я сейчас обращаюсь к жителям Грайворонского округа, которые, спасибо им большое, временно покинули свои дома, пока не стоит», — рассказал Гладков.
Погибших среди мирного населения на сегодняшний день нет, добавил глава региона. «Все необходимые действия со стороны силовых структур проводятся. Ждём завершения контртеррористической операции, которая вчера была объявлена», — заявил он.
22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области, по словам местных властей, зашла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ». Сообщалось, что в приграничных населенных пунктах шли бои, а на КПП «Грайворон» заехала украинская бронетехника. В Украине заявили, что атаку проводят Легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус».
В результате «атаки», по данным местных властей, ранены восемь человек, погибших среди мирных жителей нет. В области был введен режим «контртеррористической операции», что подразумевает запрет на распространение любой информации, кроме той, что исходит из официальных источников.