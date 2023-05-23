Во время эвакуации в Белгородской области погибла женщина. Глава региона сообщил, что в районе Грайворона «продолжается зачистка»

При эвакуации жителей Грайворонского округа Белгородской области скончалась женщина 1941 года рождения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой. Самые искренние соболезнования близким. Всем, чем нужно, поможем», — написал он, не уточнив, при каких обстоятельствах погибла местная жительница. Причины смерти устанавливаются. По словам Гладкова, есть информация двух раненых мирных жителей в тех населенных пунктах, куда накануне зашла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ», однако до них пока не смогли дойти.

«Продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами.

Но возвращаться пока в свои дома, я сейчас обращаюсь к жителям Грайворонского округа, которые, спасибо им большое, временно покинули свои дома, пока не стоит», — рассказал Гладков. Погибших среди мирного населения на сегодняшний день нет, добавил глава региона. «Все необходимые действия со стороны силовых структур проводятся. Ждём завершения контртеррористической операции, которая вчера была объявлена», — заявил он.