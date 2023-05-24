FT: у участников рейда в Белгородской области была бронетехника США. Пентагон не разрешал использовать ее на территории России

Участники нападения на Белгородскую область использовали бронеавтомобили американского производства. Об этом пишет газета Financial Times. Эту информацию подтвердил изданию также лидер «Русского добровольческого корпуса» Денис Никитин. Он заявил, что в рейде были задействованы минимум два бронеавтомобиля M1224 MaxxPro и несколько вездеходов Humvee. Ранее Украина получила такие же военные автомобили от США в рамках пакета помощи. FT отмечает, что некоторые, но не все фотографии американских транспортных средств в ходе рейда были сделаны с российской стороны границы. Также Минобороны РФ опубликовало снимки с техникой США, поврежденной в результате обстрела.

Фото: Минобороны РФ

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Украина сама решает, как проводить свои военные операции, но США выступают против атак на российской территории. «Мы ясно дали понять украинцам, что мы не позволяем и не поощряем нападения за пределами границ Украины», — сказал он. При этом в США скептически отнеслись к правдивости сообщений об использовании американской техники. Позднее пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер также заявил, что США не давали согласия на применение их техники на территории России. «Мы не давали разрешения на передачу оборудования, они не просили о передаче оборудования так называемым военизированным организациям, и мы ввели очень строгие протоколы с точки зрения мониторинга конечного использования и добились хороших успехов в работе с нашими украинскими партнерами в этом направлении», — отметил Райдер.

22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области, по словам местных властей, зашла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ». Сообщалось, что в приграничных населенных пунктах шли бои, а на КПП «Грайворон» заехала украинская бронетехника. При эвакуации жителей Грайворонского округа Белгородской области скончалась женщина 1941 года рождения. СК РФ возбудил дело по шести статьям, в том числе о терроризме. В области был введен режим «контртеррористической операции».