Военные сбили над Канадой неопознанный объект. Это третий подобный случай в Северной Америке за последнее время

Американский истребитель сбил над Канадой неопознанный летающий объект. Об этом сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

«Я приказал сбить неопознанный объект, нарушивший воздушное пространство Канады. Североамериканское аэрокосмическое оборонное командование (NORAD) сбило объект над Юконом. К месту происшествия были направлены самолеты из Канады и США, по объекту попал огонь американских F-22», — говорится в его сообщении.

Трюдо заявил, что обломки самолета перевезут и изучат канадские военные. Премьер-министр также написал, что обсуждал произошедшее с американским президентом Джо Байденом, и поблагодарил NORAD за наблюдение за Северной Америкой.

Министр обороны Канады Анита Ананд рассказала на конференции, объект был небольшим — меньше, чем сбитый у побережья Северной Каролины, — и имел цилиндрическую форму. Также министр сообщила, что объект летел на высоте около 12 километров. Его сбили в 100 километрах от границы с США, сейчас полицейские и военные проводят операцию по поиску обломков, рассказала Ананд.

Министр также отказалась предположить, имел ли сбитый объект китайское происхождение. Она также не называла его аэростатом. Однако, как уточняет AP, начальник американского штаба обороны Уэйн Эйр сообщил, что «воздушный шар» упоминался в инструкциях по поражению объекта.