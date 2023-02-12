Военные сбили над Канадой неопознанный объект. Это третий подобный случай в Северной Америке за последнее время

Американский истребитель сбил над Канадой неопознанный летающий объект. Об этом сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
«Я приказал сбить неопознанный объект, нарушивший воздушное пространство Канады. Североамериканское аэрокосмическое оборонное командование (NORAD) сбило объект над Юконом. К месту происшествия были направлены самолеты из Канады и США, по объекту попал огонь американских F-22», — говорится в его сообщении.
Трюдо заявил, что обломки самолета перевезут и изучат канадские военные. Премьер-министр также написал, что обсуждал произошедшее с американским президентом Джо Байденом, и поблагодарил NORAD за наблюдение за Северной Америкой.
Министр обороны Канады Анита Ананд рассказала на конференции, объект был небольшим — меньше, чем сбитый у побережья Северной Каролины, — и имел цилиндрическую форму. Также министр сообщила, что объект летел на высоте около 12 километров. Его сбили в 100 километрах от границы с США, сейчас полицейские и военные проводят операцию по поиску обломков, рассказала Ананд.
Министр также отказалась предположить, имел ли сбитый объект китайское происхождение. Она также не называла его аэростатом. Однако, как уточняет AP, начальник американского штаба обороны Уэйн Эйр сообщил, что «воздушный шар» упоминался в инструкциях по поражению объекта.
3 февраля Пентагон заявил об обнаружении китайского разведывательного аэростата на севере США. По данным американского Минобороны, он был направлен китайским правительством для сбора разведданных. В Госдепе США назвали ситуацию нарушением суверенитета и международного права. 5 февраля аэростат сбили.
В Китае заявили, что обнаруженный Пентагоном объект был просто гражданским метеорологическим дирижаблем, который сбился с курса.
Затем в администрации президента США заявили, что китайский аэростат собирал разведывательные данные и был частью большой программы воздушного шпионажа, направленной против более, чем 40 стран.
10 февраля Соединенные Штаты сбили над Аляской еще один неопознанный аэростат. Как заявили в Белом доме, сбитый аэростат оказался «намного, намного меньше», чем шар, сбитый до этого у побережья Южной Каролины. 11 февраля США ввели санкции против пяти китайских компаний и одного исследовательского института