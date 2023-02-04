В США сбили китайский разведывательный аэростат

Военнослужащие США сбили китайский разведывательный аэростат в небе возле Южной Каролины. Об этом сообщается в трансляции телеканала Fox News.
Скриншот: трансляция телеканала
Береговая охрана будет искать его обломки для изучения.
Президент США Джо Байден сообщил CNN, что он приказал сбить шар «как можно скорее», как только узнал, что он находится в воздушном пространстве страны.
Ранее стало известно, что Федеральное авиационное управление США закрыло воздушное пространство над некоторыми частями Северной и Южной Каролины. Все операции в аэропортах Чарльстона, Миртл-Бич и Уилмингтона приостановили в целях национальной безопасности.
Байден в ответ на вопрос журналиста о том, будет ли Пентагон сбивать китайский аэростат, заявил: «Мы позаботимся об этом».
Воздушный шар был замечен в субботу над частями Шарлотты, штат Северная Каролина, и округом Северный Гринвилл в Южной Каролине.
Министерство иностранных дел Китая заявило, что это «гражданский воздушный шар, используемый в метеорологических целях».
Утром в Пентагоне сообщили об обнаружении еще одного китайского разведывательного аэростата — в Латинской Америке. CNN со ссылкой на американского чиновника уточнило, что он не приближается к США.
Ранее Пентагон заявил об обнаружении китайского разведывательного аэростата на севере США. По данным американского Минобороны, он был направлен китайским правительством для сбора разведданных.
В Госдепе США назвали ситуацию нарушением суверенитета и международного права. Из-за этого Госсекретарь страны Энтони Блинкен перенес свой визит в Китай на неопределенный срок.
Отношения между Китаем и США обострились летом прошлого года на фоне визита в Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В МИД КНР выразили решительный протест и заявили, что это противоречит принципам политики «одного Китая». В США подчеркивают, что визит Пелоси на Тайвань не противоречит политике США в отношении Китая.
Обновлено в 23:38 по Москве — добавлен комментарий Байдена