В США сбили китайский разведывательный аэростат

Военнослужащие США сбили китайский разведывательный аэростат в небе возле Южной Каролины. Об этом сообщается в трансляции телеканала Fox News.

Скриншот: трансляция телеканала

Береговая охрана будет искать его обломки для изучения. Президент США Джо Байден сообщил CNN, что он приказал сбить шар «как можно скорее», как только узнал, что он находится в воздушном пространстве страны. Ранее стало известно, что Федеральное авиационное управление США закрыло воздушное пространство над некоторыми частями Северной и Южной Каролины. Все операции в аэропортах Чарльстона, Миртл-Бич и Уилмингтона приостановили в целях национальной безопасности.

Байден в ответ на вопрос журналиста о том, будет ли Пентагон сбивать китайский аэростат, заявил: «Мы позаботимся об этом». Воздушный шар был замечен в субботу над частями Шарлотты, штат Северная Каролина, и округом Северный Гринвилл в Южной Каролине.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что это «гражданский воздушный шар, используемый в метеорологических целях».

Утром в Пентагоне сообщили об обнаружении еще одного китайского разведывательного аэростата — в Латинской Америке. CNN со ссылкой на американского чиновника уточнило, что он не приближается к США.

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