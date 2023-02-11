США ввели санкции против шести китайских организаций после уничтожения аэростата возле Южной Каролины

Соединенные Штаты ввели санкции против пяти китайских компаний и одного исследовательского института после того, как 4 февраля в небе уничтожили аэростат возле Южной Каролины, сообщает Reuters.
Их обвинили в поддержке «усилий по модернизации вооруженных сил Китая, в особенности аэрокосмических программ Народно-освободительной армии, включая дирижабли и аэростаты».
Под санкции, которые затрудняют экспорт технологий из США, попали, в частности, Beijing Nanjiang Aerospace Technology и 48-й исследовательский институт China Electronics Technology Group Corporation.
В списке также находятся Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology, Eagles Men Aviation Science and Technology Group, Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology и Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group.
«Правительство США вынесло определение, что деятельность данных шести организаций противоречит интересам национальной безопасности или внешней политики нашей страны», — заявили в Минторге США.
3 февраля Пентагон заявил об обнаружении китайского разведывательного аэростата на севере США. По данным американского Минобороны, он был направлен китайским правительством для сбора разведданных. 4 февраля аэростат сбили. В администрации президента США заявили, что китайский аэростат собирал разведывательные данные и был частью большой программы воздушного шпионажа, направленной против более, чем 40 стран.
В Китае утверждают, что обнаруженный Пентагоном объект был просто гражданским метеорологическим дирижаблем, который сбился с курса.
Накануне, 10 февраля, Соединенные Штаты сбили над Аляской еще один неопознанный аэростат. Какой стране он принадлежал — неизвестно.