США ввели санкции против шести китайских организаций после уничтожения аэростата возле Южной Каролины

Соединенные Штаты ввели санкции против пяти китайских компаний и одного исследовательского института после того, как 4 февраля в небе уничтожили аэростат возле Южной Каролины, сообщает Reuters.

Их обвинили в поддержке «усилий по модернизации вооруженных сил Китая, в особенности аэрокосмических программ Народно-освободительной армии, включая дирижабли и аэростаты».

Под санкции, которые затрудняют экспорт технологий из США, попали, в частности, Beijing Nanjiang Aerospace Technology и 48-й исследовательский институт China Electronics Technology Group Corporation.

В списке также находятся Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology, Eagles Men Aviation Science and Technology Group, Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology и Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group.

«Правительство США вынесло определение, что деятельность данных шести организаций противоречит интересам национальной безопасности или внешней политики нашей страны», — заявили в Минторге США.