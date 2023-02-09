В США заявили, что китайский аэростат был частью разведывательной программы, направленной против более 40 стран

По данным американского правительства, в распоряжении Народно-освободительной армии Китая находится целый флот разведывательных аэростатов, оснащенных высокотехнологичным оборудованием. Утверждается, что подобные воздушные шары летали над пятью континентами.

В администрации президента США заявили, что китайский аэростат, сбитый в небе возле Южной Каролины 4 февраля, собирал разведывательные данные и был частью большой программы воздушного шпионажа, направленной против более, чем 40 стран. Об этом сообщает Associated Press.

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Пентагон заявил об обнаружении китайского разведывательного аэростата на севере США 3 февраля. По данным американского Минобороны, он был направлен китайским правительством для сбора разведданных.

В Китае заявили, что обнаруженный Пентагоном объект был просто гражданским метеорологическим дирижаблем, который сбился с курса.

В Госдепе США назвали ситуацию нарушением суверенитета и международного права. Из-за этого Госсекретарь страны Энтони Блинкен перенес свой визит в Китай на неопределенный срок.

4 февраля аэростат сбили.

Отношения между Китаем и США обострились летом прошлого года на фоне визита в Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В МИД КНР выразили решительный протест и заявили, что это противоречит принципам политики «одного Китая». В США подчеркивают, что визит Пелоси на Тайвань не противоречит политике США в отношении Китая.