США сбили над Аляской неопознанный аэростат

Соединенные Штаты сбили над Аляской неопознанный аэростат. Об этом, как передает «Би-би-си», сообщили в Белом доме. Он летел на высоте 12 тысяч метров, его остатки упали на покрытые льдом морские пространства, заявил пресс-секретарь Джон Кирби.

По словам Кирби, решение сбить объект неизвестного происхождения принял президент Джо Байден.

США рассчитывают поднять эти обломки. Как заявили в Белом доме, сбитый аэростат оказался «намного, намного меньше», чем шар, сбитый на прошлой неделе у побережья Южной Каролины.

Какой стране принадлежал аэростат — неизвестно. Также нет признаков того, что сбитый США у Аляски летательный аппарат мог маневрировать, добавили в Белом доме. В США предполагают, что сбитый летательный аппарат был беспилотным.