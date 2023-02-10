США сбили над Аляской неопознанный аэростат

Соединенные Штаты сбили над Аляской неопознанный аэростат. Об этом, как передает «Би-би-си», сообщили в Белом доме. Он летел на высоте 12 тысяч метров, его остатки упали на покрытые льдом морские пространства, заявил пресс-секретарь Джон Кирби.
По словам Кирби, решение сбить объект неизвестного происхождения принял президент Джо Байден.
США рассчитывают поднять эти обломки. Как заявили в Белом доме, сбитый аэростат оказался «намного, намного меньше», чем шар, сбитый на прошлой неделе у побережья Южной Каролины.
Какой стране принадлежал аэростат — неизвестно. Также нет признаков того, что сбитый США у Аляски летательный аппарат мог маневрировать, добавили в Белом доме. В США предполагают, что сбитый летательный аппарат был беспилотным.
3 февраля Пентагон заявил об обнаружении китайского разведывательного аэростата на севере США. По данным американского Минобороны, он был направлен китайским правительством для сбора разведданных. В Госдепе США назвали ситуацию нарушением суверенитета и международного права. 4 февраля аэростат сбили.
В Китае заявили, что обнаруженный Пентагоном объект был просто гражданским метеорологическим дирижаблем, который сбился с курса.
Затем в администрации президента США заявили, что китайский аэростат собирал разведывательные данные и был частью большой программы воздушного шпионажа, направленной против более, чем 40 стран.