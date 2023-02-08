Конфликт имеет форму шара

Китайский воздушный шар, пролетевший в течение недели над территорией США от Аляски до Атлантики и сбитый в субботу 4 февраля над побережьем Южной Каролины ракетой, которую выпустил истребитель F-22, стал в Америке главной новостью. А для республиканцев — отличным поводом вновь раструбить о слабости администрации Байдена и боязни президента испортить отношения с коммунистическим Китаем. Байден, выступивший вечером 7 февраля на совместном заседании обеих палат Конгресса с ежегодным посланием к стране, был вынужден внести срочные коррективы в текст. Госсекретарь Энтони Блинкен отменил свой запланированный на прошлое воскресенье визит в КНР из-за «безответственных действий и явного нарушения суверенитета США и международного права, что подорвало цель поездки», — так высказался об инциденте представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. За визитом госсекретаря в КНР должна была последовать поездка министра финансов США Джанет Йеллен.

Внутри США отношения с КНР стали главной темой внешнеполитических комментариев, на время отодвинув остальные новости. Официальный Пекин назвал воздушный шар «научным метеозондом» — дирижаблем, случайно отклонившимся от курса в результате «форс-мажорных природных обстоятельств», а применение силы — «серьезным нарушением международных конвенций». Пентагон заявил о том, что «хорошо заметный дирижабль» размером в три школьных автобуса, несущий полезную нагрузку датчиков и коммуникационного оборудования размером в один автобус, является «шаром-шпионом». Американские военные, подобравшие обломки и отправившие их в лабораторию ФБР на военной базе в Куантико, заявили, что самый первый анализ свидетельствует: шар нес разведывательную миссию и неслучайно попал в воздушное пространство Америки и, возможно, пролетел над действующими военными шахтами для запуска ядерных ракет в штате Монтана. Население, проживающее на побережье Южной Каролины, а также туристов (а это одно из излюбленных мест отдыха американцев) полиция просит сообщать обо всех необычных вещах, а также передавать в руки властей подозрительные предметы, которые могут быть обломками шара. В течение нескольких дней республиканские политики призывали американцев стрелять по шару из личного огнестрельного оружия. Некоторые законодатели, считавшие, что Байден должен немедленно уйти в отставку, публиковали собственные фотографии с большими пулеметами или снайперскими винтовками.

Политики искали в небе китайский воздушный шар, летевший на высоте 18 км. Но, разумеется, шар летел слишком высоко даже для патриотически настроенных снайперов из числа членов Конгресса.

В ответ на критику Байден заявил, что отдал приказ сбить китайского воздушного разведчика еще в среду, но военные убедили президента: безопасно это будет сделать только над океаном, чтобы случайно не пострадали граждане и объекты инфраструктуры. Поэтому и ждали до субботы. Любопытно, что Байден несколько дней игнорировал вопросы журналистов президентского пула про китайский шар.

Специалисты проводят поисковые работы после того, как шар был сбит над Миртл-Бич, Южная Каролина, 4 февраля 2023 года. Фото: Peter Zay / Anadolu Agency / Getty Images

Эксперты отметили, что инцидент с воздушным шаром в одночасье заставил вспомнить все имеющиеся проблемы между Вашингтоном и Пекином: угрозу для союзника США Тайваня, торговую войну, морскую экспансию КНР в прилежащих водах и т. д. Список длинный. Некоторые эксперты всерьез ставят вопрос о том, был ли председатель Си в курсе шпионской миссии воздушного шара. Этот эпизод может быть более разрушительным для руководства Китая, чем для руководства Соединенных Штатов, пишет The Washington Post. В этом году Пекин попытался показать миру «более дружелюбное лицо», стремясь рассеять растущие страхи и негодование по поводу роли КНР на мировой арене. На Всемирном экономическом форуме в прошлом месяце вице-премьер Китая Лю Хэ заявил, что его страна открыта миру и продолжит процесс либерализации. Миссия Блинкена в Китай могла означать новую страницу в двусторонних отношения. События прошлой недели, однако, только подчеркнули остроту напряженности. Инцидент обсуждают, не только в США, а во всём мире. Заголовок лондонской Financial Times: «Рухнувшие надежды на перезагрузку отношений между США и Китаем. Сбитый воздушный шар-шпион показывает, что уроки холодной войны необходимо усвоить». И далее: «Было бы удивительно, если бы такое вторжение было одобрено президентом Си Цзиньпином, чье недавнее стремление улучшить отношения с США казалось искренним. Не исключено, что вторжение шара стало результатом недопонимания между подразделениями китайского властного аппарата — или, что вызывает тревогу, таким образом радикальная фракция в китайской власти пыталась саботировать перезагрузку». «Новая перезагрузка» (reset) — такой термин употребляли журналисты-международники, говоря об отношениях двух сверхдержав.

Отмечу, что первая перезагрузка с Россией — во времена Обамы — обернулась «перегрузкой» после того, как Кремль аннексировал («вернул в родную гавань») Крым. Аналогии уместны: вплоть до угрозы «возвращения Тайваня».

Нынешний инцидент случился в очень неподходящий момент. Официальные лица США всё больше обеспокоены тем, что китайские государственные компании могут помогать военным усилиям России против Украины, предоставляя технологии и полупроводники, и это может вызвать давление со стороны Белого дома, пишет FT. Китайский шар стал серьезной темой внутренней политической повестки. Сенатор-республиканец Том Коттон, член комитета по вооруженным силам, заявил в программе Fox News: «Мы должны были сбить этот воздушный шар над Алеутскими островами», где 28 января воздушный шар впервые вошел в воздушное пространство США над Аляской. По мнению сенатора, президент Байден сознательно медлил раскрывать информацию о проникновении шпионского шара в воздушное пространство США, потому что президент хотел спасти запланированную дипломатическую поездку госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин. «Я думаю, что отчасти это связано с нежеланием президента предпринимать какие-либо действия, которые могут рассматриваться как провокационные или конфронтационные по отношению к китайским коммунистам», — добавил Коттон. Республиканец Майк Тернер, председатель комитета Палаты представителей по разведке, заявил, что, по его мнению, Китай использует воздушный шар, чтобы выяснить, как противостоять американскому ядерному оружию и системам противоракетной обороны. «Президент разрешил обнародовать информацию только на наших самых секретных сайтах и даже не собирался рассказывать об этом американской общественности», — сказал Тернер в программе «Встреча с прессой» на канале NBC. «Не было никаких попыток уведомить Конгресс, не было попыток собрать «Банду восьми» (двухпартийную группу лидеров Конгресса). Официальный брифинг Пентагона для членов Конгресса состоится 15 февраля», — сообщил критикам лидер сенатского большинства, демократ Чарльз Шумер.

Сенатор США Чарльз Шумер во время пресс-конференции, посвященной китайскому воздушному шару, сбитому над Южной Каролиной. 5 февраля 2023 года. Фото: Lev Radin / Pacific Press / LightRocket / Getty Images

Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин из штата Джорджия заявила, что, если бы на месте Байдена был Трамп, тот уже сбил бы китайский шар. И тут началось самое интересное. Министр обороны Ллойд Остин объявил, что по крайней мере три подобных «шпионских» воздушных объекта были замечены над США во время пребывания бывшего президента у власти. Телеканал Fox News сообщил, что еще один воздушный шар потерпел крушение у берегов Гавайев в конце прошлого года, т. е. уже при Байдене. «Правительственные воздушные шары наблюдения КНР ненадолго пролетали над континентальной частью Соединенных Штатов не менее трех раз во время предыдущей администрации и один раз, о котором мы знаем, в начале этой администрации, но ни разу в течение такого (продолжительного) периода времени», — подтвердил представитель Пентагона. Трамп предсказуемо возмутился и попытался в своем стиле опровергнуть утверждения о том, что воздушные шары пересекали воздушное пространство США во время его президентства. Он написал на сайте созданной им интернет-платформы Truth Social, что «Китай слишком уважал «ТРАМПА» (именно так — все буквы заглавные! — Прим. авт.), чтобы это произошло». В воскресенье агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации, что США узнали о предыдущих полетах на воздушном шаре только после того, как Трамп покинул Белый дом. Речь может идти о серьезных проблемах коммуникаций между военными и чиновниками. Время нового внешнеполитического скандала — самое неудачное не только для американской дипломатии, но и лично для президента. В ежегодном послании Конгрессу Байден собирался сообщить американцам об успехах своей администрации в экономике, создании новых рабочих мест, развитии инфраструктуры. Но, согласно опросам, 62 процента американцев считают, что стали жить хуже. Сверхзадача, по Станиславскому, состояла в том, чтобы американцы у телеэкранов поверили в то, что 80-летний президент энергичен, компетентен и может возглавлять страну еще 4 года, после следующих выборов.

Проблема в том, что, как показал последний опрос AP-NORC, только 20% американцев хотят, чтобы Байден добивался переизбрания, и, что еще хуже для президента, в это число входят только 37 процентов избирателей его собственной партии.