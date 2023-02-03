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Пентагон заявил об обнаружении китайского разведывательного аэростата на севере США

Пентагон (Министерство обороны США) на протяжении нескольких дней отслеживает аэростат, который летает над северной частью страны. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным Пентагона, аэростат был направлен китайским правительством для сбора разведданных. «Он находится над высотой, которую используют для полетов коммерческих самолетов, и не представляет военной или физической угрозы для людей на земле», — заявил представитель ведомства Патрик Райдер.

Он добавил, что в ведомстве обсуждали возможность сбить аэростат, но решили этого не делать, поскольку это может создать риск для людей на земле.

Представительница китайского МИД Мао Нин прокомментировала данные события, заявив, что в правительстве «знают о сообщениях» и «проверяют ситуацию».

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