Немецкие танки завелись «с толкача»

На прошлой неделе канцлер Германии объявил о планах передать Киеву не менее 112 боевых танков Leopard 2 совместно со странами-союзницами. Тогда же стало известно, что Пентагон, похоже, поставит Украине передовые танки Abrams. До этого украинские и западные политики обвинили Германию в умышленной отсрочке поставок вооружений, необходимых на поле боя в преддверии предполагаемого нового российского наступления. Немецкое издание Der Spiegel рассказало, как глава ФРГ Олаф Шольц перешел к принятию такого решения. «Новая газета Европа» рассказывает главное из этого материала.

«Поворотный момент» канцлерства У каждого канцлера Германии рано или поздно в карьере наступает «поворотный момент». У Гельмута Коля, занимавшего пост главы ФРГ с 1982 по 1998 годы, это был вопрос немецкого единства, у Ангелы Меркель — кризис беженцев. Однако Олаф Шольц всего за год в должности канцлера пережил уже несколько «поворотных моментов». После вторжения России в Украину Шольц превратился из «канцлера по разоружению» в «канцлера по перевооружению». Он нарушил традицию, согласно которой Германия не поставляет оружие в зоны боевых действий, пообещал рекордные суммы для разрешения энергетического кризиса, а сейчас его правительство отправляет в Украину передовые боевые танки. Добрая дюжина современных моделей «Леопардов» A6 через несколько месяцев окажется на поле боя в войне против России.

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Сага о «Леопардах» Политики начали просить Шольца отправить боевые танки в Украину в конце лета прошлого года, когда канцлер ФРГ был занят решением энергетического кризиса. Лидеры западных стран указывали, что «Леопарды» способны переломить ход событий в войне. В середине сентября о необходимости начать поставки немецких танков стали говорить и власти США. Американский посол в Берлине Эми Гутманн отметила, что у нее были «более высокие ожидания» от Германии.

Шольц по-прежнему считает призывы к отправке «Леопардов» ловушкой, ведущей к эскалации войны, и ни при каких обстоятельствах не хочет превращать Германию в главного военного союзника Украины.

В канцелярии обсуждаются сценарии предполагаемой мести российского президента Владимира Путина, предложенные немецкой разведкой: кибератаки на критически важную инфраструктуру ФРГ и диверсии против газопроводов в Германию из Норвегии. Шольц относится к ним серьезно. Именно по этой причине он хотел поставить Киеву боевые танки вместе с США, рассказали Spiegel доверенные лица канцлера. Однако Минобороны США продолжало настаивать, что находящиеся на вооружении европейских стран НАТО «Леопарды» гораздо легче обслуживать, чем американские «Абрамсы». Американские танки работают на авиационном топливе, приводятся в действие турбиной, а логистика по их доставке на восток Украины, по мнению Пентагона, слишком сложна.

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Также Олаф Шольц столкнулся с неоднозначными результатами немецких социологических опросов. Часть граждан боится эскалации, другая хочет видеть решимость властей. Одни отвергают поставку тяжелого вооружения, другие считают это вынужденной необходимостью, чтобы остановить продвижение Путина в Украине. Шольц «не хочет никого отталкивать» и выбирает жесткость и осторожность в качестве своего политического курса. Для внешнего мира его поведение выглядит нерешительным.

Йенс Плетнер. Фото: Wikimedia Commons, CC BY 2.0

Советник канцлера ФРГ по внешней политике Йенс Плетнер теперь почти каждый день разговаривает по телефону с советником по безопасности США Джейком Салливаном, отмечает Spiegel. Оба соглашаются, что украинцам нужны боевые танки, чтобы противостоять русским, но основное противоречие остается: Шольц готов работать только в том случае, если американцы пойдут навстречу. В отношениях между странами возникает напряжение. В начале января случился внезапный поворот: Берлин показал, что готов к поставкам бронетранспортеров Marder, если США и другие партнеры пойдут навстречу. США дали понять, что отправят в Киев боевые машины пехоты (БМП) Bradley, а Париж согласился на поставку «среднетяжелых» вооружений. Предполагалось, что это продемонстрирует совместные усилия альянса, однако президент Франции Эммануэль Макрон внезапно сделал заявление о поставке боевых разведывательных машин (БРМ) AMX-10.

Дискуссия на высшем уровне О том, что Шольц и Байден объединят усилия, стало известно 17 января. По словам инсайдеров Spiegel, в ходе телефонного разговора канцлер ФРГ напомнил американскому президенту его собственные слова, что сторонники Украины должны выступать единым фронтом. В начале войны, когда страны Запада только начали принимать санкции против России, Вашингтон требовал от Берлина придерживаться жесткой линии. Президент США продемонстрировал понимание этих аргументов, но сослался на сомнения Пентагона в технической возможности и рациональности поставок танков «Абрамс». Байден встал перед дилеммой: послушать своих военных или выполнить обязательства перед альянсом.

По информации издания, сторонники Шольца «оказывали давление» на различных уровнях: на экономическом саммите в Давосе, в Берлине и Вашингтоне.

На следующий день немецкие СМИ сообщили, что Шольц якобы поставил Байдену ультиматум: «Леопарды» будут поставлены в Украину только тогда, когда Штаты поставят «Абрамсы». Вашингтон воспринял это как оскорбление. В Пентагоне сочли, что таким заявлением немецкий канцлер хочет только отсрочить поставки. Совсем скоро должна была состояться встреча министров обороны стран НАТО на американской авиабазе Рамштайн. Незадолго до нее соратник Шольца Вольфганг Смит сказал главе Пентагона Ллойду Остину, что возможен только совместный «танковый пакет». Разговор о том, что Германия не пойдет на эти поставки в одиночку, стал публичным. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung, информированная о ситуации в американских кругах, рассказала, что Остин вышел со встречи разочарованным. По словам других источников, Остин спокойно выслушал аргументы Шольца и подчеркнул, что уважает позицию Германии, но теперь ему придется обсудить это с Байденом.

Ллойд Остин. Фото: EPA-EFE/RONALD WITTEK

По оценке Spiegel, для мира Шольц вновь выглядит как человек, который не только тормозит поставки танков, но и наносит ущерб межконтинентальным связям. Члены «Свободной демократической партии» Германии (СвДП) называют это катастрофой. Польша объявила, что обратится в Берлин за лицензией на экспорт 14 танков «Леопард» и при необходимости проигнорирует вето ФРГ. Британский историк Тимоти Гартон Эш высмеял канцлера в твиттере, введя новый термин: «„Шольцен“ — сообщать о благих намерениях только для того, чтобы изобрести всевозможные причины для их отсрочки». Публично кажется, что все обрушиваются на Шольца, но в кулуарах все выглядит лучше, отмечает Spiegel. Спустя неделю, 23 января, советник Байдена по безопасности Джейк Салливан отправился в Берлин с хорошими новостями: США предоставят танки «Абрамс» для одного украинского батальона. Для президента США альянс важнее, чем интересы своих военных, а для Шольца уступка Байдена — возможность организовать поставку «Леопардов». И эта уступка дорого стоила американскому президенту в своей стране.

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Триумф Шольца и гнев США После заключения этого соглашения опасность того, что российский президент выберет Германию в качестве новой военной цели, уменьшилась, считают журналисты Spiegel. В Европе поднялась волна солидарности с ФРГ: «Леопарды» согласились поставить Норвегия, Испания, Португалия, Польша, арендованные у Германии танки предоставят Киеву Нидерланды, Швеция также не исключает своего участия в этой операции. Общая численность танков, готовящихся к отправке, стала весьма значительной.

Однако решающее значение для стабильности Запада имеет взаимодействие Шольца и Байдена.

С первого дня войны России в Украине Байден отказался от резкой риторики по отношению к Германии, которую всегда использовал Трамп. Также с самого начала Белый дом проявлял внимание к интересам немцев — по крайней мере, так считают в Вашингтоне. Хотя Трамп и Байден солидарны в том, что ФРГ должна тратить больше денег на оборону, и что «Северный поток-2» только увеличивает зависимость Берлина от российского газа, команда Байдена стремилась сгладить острые углы, которые давно были в немецко-американских отношениях. Поэтому Байден сделал ставку на тихую дипломатию, чтобы добиться большего. В результате Шольц вынудил его еще активнее вмешаться в дела Украины, несмотря на то, что это рискованно для главы США с точки зрения внутренней политики. Теперь канцлеру ФРГ придется идти на уступки для США. После коллективного решения о поставках передовых боевых танков война в Украине перешла в новую фазу. Канцлер Германии должен наконец объяснить своим гражданам, зачем нужны эти танки, какова стратегическая цель ФРГ и Запада в Украине и как далеко может зайти помощь Киеву. «Поверьте мне», — сказал Шольц 25 января в Бундестаге. Это прозвучало так, будто у канцлера есть генеральный план, и когда-нибудь мир о нем услышит. Вопрос только в том, может ли он сработать. Глава ФРГ долго колеблется и приводит контраргументы, а затем предоставляет самое современное оружие — так можно коротко обрисовать его политический курс на данный момент.

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Отмена последнего табу Как пишет Spiegel, с поставкой боевых танков отменилось последнее табу Североатлантического альянса на передачу Киеву самого эффективного оружия. «Поставка новых впечатляющих систем вооружений, таких как боевые самолеты, военные корабли и даже подводные лодки, больше не кажется нереальной», — рассуждают журналисты. Замглавы украинского МИДа Андрей Мельник уже предложил поставить Украине истребители наподобие старых «Торнадо». Однако они настолько устарели, что даже Бундесвер (Минобороны Германии, — ред.) может поддерживать их в воздухе с большим трудом и огромными затратами. Более реалистичным представляется план оснащения Украины в долгосрочной перспективе американскими истребителями F-16, но и по этому вопросу решение еще не принято.

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Вертолеты, военные корабли и подводные лодки являются дорогостоящими и дефицитными для Германии. Сейчас кажется, что о такой помощи Украине не может быть и речи. В будущем Берлин скорее будет вынужден заняться латанием дыр, которые оставили поставки оружия для Киева, чем переходом на новые и более современные системы вооружений. Немецкие власти сравнивают войну в Украине с бегом на длинную дистанцию. Новый министр обороны Германии Борис Писториус, отмечает Spiegel, действительно «хочет бороться за бюджет Бундесвера», в отличие от своего предшественника. Видно, что он серьезно настроен переломить ход событий. Шольц уже объявил о выделении 100 миллиардов евро на оборону.

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В свою очередь, НАТО пока не вмешивается в войну России в Украине, но хочет быть готовой к ней. Как утверждает издание, в течение нескольких месяцев командование альянса разработало три региональных плана операций для всей своей территории. В них подробно описано, какие вооружения могут быть развернуты в тех или иных условиях — от кибернетики до космоса, военно-морских, военно-воздушных и сухопутных сил. «Готовность сейчас очень важна. Никто не знает, как и когда закончится российская война. <…> Также ясно, что, если она закончится, Киев будет зависим от военной и экономической поддержки союзников, чтобы удержать Россию от нового вторжения. Если только в Москве в какой-то момент не придет к власти демократическое правительство», — пишет Spiegel. Но Берлин, Вашингтон, Париж или Варшава пока даже не мечтают об этом. По словам источника издания в команде канцлера, «эта война будет продолжаться долго»

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