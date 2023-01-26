«Эти танки необходимы Киеву в кратчайшие сроки»

Германия объявила об отправке в Украину 14 танков Leopard 2. Правительство ФРГ долго тянуло с решением, чем блокировало поставки танков немецкого производства из других европейских стран. Об отправке «Леопардов» следом сообщили еще пять стран Европы, а США заявили о готовности передать Киеву танки M1 Abrams. Всего Украина получит от стран-союзниц 112 «Леопардов» и 31 «Абрамс». О том, почему военная помощь Украине выходит на новый уровень и как эти поставки повлияют на ход войны, мы поговорили с военным экспертом Кириллом Михайловым.

Почему Украине сейчас нужны именно танки? Сейчас, когда россияне в целом нивелировали свой недостаток по живой силе путем мобилизации, со всеми оговорками, конечно, о качестве этих мобилизованных, украинцам нужны современные танки для обороны и наступательных действий. Причем эти танки Киеву необходимы желательно в кратчайшие сроки — хотя бы в первой половине года. Значительная часть украинских танков потеряна в ходе боев, и вряд ли их можно восполнить теми поставками, которые были до сих пор. До сих пор Украине доставались достаточно устаревшие советские танки, в основном из стран бывшего Варшавского договора, а также захваченные российские танки, для которых у украинцев может не хватать запчастей и электроники на замену вышедшей из строя. Эти советские образцы уступают значительной части российской техники.

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Западные страны отправят современные модели танков? Те же «Леопарды» на вооружении у десятка с лишним стран. Все будут поставлять те модели, которые смогут. Германия и Нидерланды хотят поставить «Леопард 2А6» — это техника XXI века. Будет и некоторое количество «Леопардов 2А4» — это танк времен Холодной войны, который создавался для борьбы с Т-72 ранних модификаций. Но это все еще достаточно эффективный танк. С чем было связано промедление с поставками со стороны Германии? Германия постоянно плелась в хвосте всех остальных стран и даже перед войной запрещала Эстонии поставлять для Украины советские артиллерийские орудия, которые Эстония в свое время получила из запасов бывшей ГДР. Связано это, в первую очередь, с глобальной перестройкой немецкой внешней политики, которая сейчас происходит. То что Шольц назвал коренным поворотом — от экономического сотрудничества с Россией, которое должно было привести к миру в Европе, до поставок немецких танков Украине. Плюс

немцы заняты восстановлением своей армии, поскольку во времена Меркель Бундесвер пришел в полный упадок. Это идет вразрез с помощью другой стране.

Но с тем же противоречием столкнулись многие страны Запада: и перевооружаться нужно, поскольку российская угроза внезапно стала реальной, и помогать Украине. При этом, конечно, нужно отметить, что Германия оказала неоценимую помощь украинцам: она поставляла современные артиллерийские и зенитные установки, системы ПВО, различные бронемашины. Немцы поставляют много, но колеблются именно с такими символическими вещами, как поставка танков типа «Леопард».

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Как «Леопарды» повлияют на ход боевых действий? Украинцы смогут получить превосходство непосредственно на поле боя. У Киева более высокоточная артиллерия, но в бою «лоб в лоб» российская техника имеет преимущество до сих пор. Российская армия получает все больше устаревших танков типа Т-62, а украинской достанутся танки с лучшим бронированием, эффективной системой управления огнем, современными тепловизорами, которые позволяют воевать ночью, повышенным комфортом для экипажа. Все эти моменты дадут Украине преимущество в ходе боев.

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Сколько времени уйдет на обучение украинских солдат? От нескольких недель до нескольких месяцев. Это позволит поставить танки к весне, когда высохнет грязь, и появится возможность идти в наступательные действия. Но это еще зависит от того, как быстро будут обучены ремонтные бригады, чтобы не отправлять из-за каждой царапинки танк в Польшу. Как быстро будет создана логистическая система для поставки запчастей. Мне хотелось бы думать, что это вопрос нескольких месяцев. И, скорее всего, так и есть. Может ли Украина использовать эти танки для наступления? Танк — достаточно универсальная штука. В первую очередь, это эффективное средство огневого поражения: его калибр позволяет поражать все, что он видит, кроме, может быть, другого более бронированного танка. Плюс его броня позволяет противостоять почти всем угрозам на поле боя, кроме самых современных ПТРК и специальных противотанковых снарядов. К тому же из-за хорошей маневренности танки могут достаточно быстро перемещаться по полю боя и ездить назад, что позволяет менять позицию в обороне. Ну и, конечно,

танки крайне важны в наступлении. Механика ведения маневренной войны принципиально не изменилась со Второй мировой войны —

до сих пор именно танки прорывают оборону и далее, развивая успех, наносят удары по тылам противника и сеют хаос в его логистике и системе управления. Как изменится баланс сил России и Украины с точки зрения танковой техники? Сказать сложно, поскольку о российских танках нам мало что известно. Их было две-три тысячи в войсках до начала войны и, если верить документально подтвержденным потерям, то Россия лишилась порядка двух тысяч из них, а если верить данным ВСУ, то трех тысяч. Но непонятно, сколько на самом деле у РФ пригодных танков на складах, называют разные цифры — от трех до десяти тысяч. Непонятно, сколько танков могут восстановить и в какие сроки: по некоторым данным, до 600 в год, но, с другой стороны, российские заводы столкнулись с нехваткой рабочей силы, что связано с мобилизацией и эмиграцией. И к тому же Россия начинает испытывать проблемы с современными комплектующими — это заметили на новых танках Т-80БВМ, где стоят старые прицелы. Но несмотря на то, что количество российских танков неизвестно, понятно, что их по-прежнему больше, чем у Украины.

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Современные российские танки могут конкурировать с западными? Есть такое старое выражение: «танки с танками не воюют». Война — это не компьютерная игра World of Tanks, где десять танков сражаются с десятью танками, и у кого круче танк, тот победил. Танк предназначен для множества задач: прорыва обороны, действий во вражеском тылу, поражения угроз на поле боя. Решить их эффективно возможно, только если с танком взаимодействуют пехота, БМП, артиллерия, дроны, авиация. Танк настолько эффективен, насколько эффективна вся система, в которой он действует. Поэтому превосходство над танками противника это, конечно, важная характеристика, но не самая важная. Мы видели, как современные российские танки бросали в начале полномасштабной войны, поскольку они долго неслись куда-то по дороге без поддержки пехоты, в конце концов оставаясь без топлива. И «Леопарды», и «Абрамсы» должны усиливать те подразделения, в которых они действуют. Без них будет очень тяжело. Но то же самое касается, конечно, и российских Т-90М.

Т-90А на репетиции Парада Победы в Алабино. Фото: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Какие еще вооружения нужны Украине? Киеву сейчас нужны танки, боевые машины пехоты и артиллерийские орудия. Об этом говорили как главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, так и министр обороны Алексей Резников. 300 танков, 600-700 БМП и порядка 500 артиллерийских орудий — то, что нужно Украине для отражения российских наступательный действий и собственных наступлений. Также очень важные артиллерийские боеприпасы. Вся современная техника НАТО, которую поставляют Украине, создавалась под условия превосходства НАТО в воздухе. Однако сейчас благодаря эффективным действиям ПВО, ни у одной стороны нет такого превосходства, что привело к перерасходу артиллерийских боеприпасов. По этой причине США расширяют свое производство в шесть раз, что, учитывая запасы и поставки других стран, должно хватить Киеву на наступательные действия. Кроме того, украинцам нужна авиация, а также дальнобойные средства огневого поражения, чтобы доставать до российских логистических хабов и командных пунктов на той части оккупированной территории Украины, которая не доступна для Хаймарсов.

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