



Число погибших при ударе по Покровску выросло до 7 человек, раненых — до 67 В результате удара российской ракеты по жилому дому в Покровске Донецкой области погибли 7 человек, 67 местных жителей пострадали. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

«Погибли 7 человек. 67 ранены, из них — 29 работников полиции, 7 спасателей и 2 детей», — сообщили в полиции последние данные.

Фото: последствия удара по Покровску/местная администрация

Ночью спасатели приостановили разбор завалов из-за высокой угрозы повторных обстрелов. Утром работы продолжились. Вечером 7 августа российские войска нанесли два ракетных удара по центру Покровска — с интервалом между обстрелами в сорок минут. Всего в результате вчерашних ударов в городе повреждены девятиэтажный дом, пятиэтажный дом, жилые дома в частном секторе, гостиница, кафе, магазины и административные здания, заявили местные власти.

ISW: Российские власти пытаются смягчить последствия ударов ВСУ по мостам Российские войска и оккупационные власти пытаются смягчить последствия украинских ударов по логистическим узлам на ключевых российских наземных линиях связи, соединяющих аннексированный Крым с оккупированной Херсонской областью. Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны.

Разрушенный мост в Крым. Фото: соцсети

Пресс-секретарь Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что украинские удары по Чонгарскому и Геническому мостам были направлены на ограничение возможностей российских войск по доставке грузов и личного состава на фронт. Она подчеркнула, что теперь российские войска должны направлять грузы через Армянск в 80 км от линии фронта. Оккупационный глава Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что его «администрация» временно изменила маршруты логистики и автомобильных переправ из-за удара по Чонгарскому мосту. Также приостановлено автобусное сообщение между Симферополем и Геническом. На фоне это российские «военкоры» до сих не пор не комментировали последствия обстрелов. ISW предполагает, что российские власти запретили им высказывать мнение на этот счет, чтобы «не создавать панику в информационном пространстве».

В Грузии прошла акция, посвященная 15-летию с начала Августовской войны и стихийному бедствию в Шови В Тбилиси у здания парламента прошел митинг, посвященный 15-летию с начала Августовской войны и стихийному бедствию в Шови. Об этом сообщает издание Paper Kartuli. Вечером 7 августа около 50 активистов вышли к зданию парламента Грузии. Они принесли с собой свечи, цветы и плакаты: «7 августа 2008 года ворвался русский танк», «Больше оборудований спасателям», «Ты что, хочешь войну? Нет, я хочу изменений».

Фото: paperkartuli

7 августа 2023 года объявлено днем траура из-за схода оползня в Шови. По последним данным, в Шови погибли 18 человек, еще 16 считаются пропавшими без вести. С 8 по 9 августа в Грузии будут приспущены государственные флаги в знак чествования памяти погибших в результате войны в 2008 году. По итогам войны президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, фактически установив российский контроль над ними.

Нуланд предостерегла хунту в Нигере от приглашения ЧВК «Вагнер» Исполняющая обязанности первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд провела переговоры с мятежниками, свергнувшими президента Мохамеда Базума, сообщает Reuters.

Фото: Виктория Нуланд

Переговоры с главой генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму длились два часа. Нуланд предложила восстановить демократический порядок в стране, но мятежники не проявили особого интереса, пишет Reuters. Участники встречи также обсудили вопрос вероятного присутствия ЧВК «Вагнер» в Нигере — ранее владелец компании Евгений Пригожин выразил поддержку мятежникам. Как сообщила Нуланд, лидеры переворота, судя по всему, не готовы встречать ЧВК, потому что они «очень хорошо понимают риски для своего суверенитета».

В конце июля президент Нигера Мохамед Базум задержан собственной президентской охраной. Гвардейцы взбунтовались после того, как президент поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Переговоры между армейскими представителями и президентскими гвардейцами, которые отказывались освободить Базуму, не увенчались успехом.