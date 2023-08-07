ВС РФ ударили по центру Покровска двумя ракетами. Пять человек погибли, 31 получил ранения

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21:26 мск Число погибших в результате российского ракетного удара по центру Покровска увеличилось до пяти человек, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. Среди погибших — заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

Число пострадавших выросло до 18 человек. В том числе, четыре спасателя, восемь полицейских и трое мирных жителей.

«Поисково-спасательные работы продолжаются. Разбираем завалы, спасаем людей от российского террора», — написал Клименко.

21:57 мск Число пострадавших выросло до 31 человека. Среди них — 19 сотрудников полиции, пять спасателей ГСЧС и один ребенок, сообщил Игорь Клименко. Разбор завалов продолжается.