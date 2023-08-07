ВС РФ ударили по центру Покровска двумя ракетами. Пять человек погибли, 31 получил ранения

В Покровске Донецкой области российская ракета попала в жилой дом, в результате удара есть погибшие. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале.
21:26 мск Число погибших в результате российского ракетного удара по центру Покровска увеличилось до пяти человек, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. Среди погибших — заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области.
Число пострадавших выросло до 18 человек. В том числе, четыре спасателя, восемь полицейских и трое мирных жителей.
«Поисково-спасательные работы продолжаются. Разбираем завалы, спасаем людей от российского террора», — написал Клименко.
21:57 мск Число пострадавших выросло до 31 человека. Среди них — 19 сотрудников полиции, пять спасателей ГСЧС и один ребенок, сообщил Игорь Клименко. Разбор завалов продолжается.
«Два ракетных удара. Попадание по обычному жилому дому. К сожалению, есть жертвы. На месте — спасатели и все необходимые службы. Идет спасение людей», — написал Зеленский.
«По состоянию на данный момент известно о двух погибших — женщине и мужчине. Четырех раненых забрала скорая. Спасатели и медики работают» — сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
По данным руководителя Донецкой областной администрации Павла Кириленко, в результате российской атаки погиб один человек, семеро получили ранения.
По его словам, российские военные нанесли два удара по центру города. Повреждены девятиэтажные и пятиэтажные дома, жилые дома в частном секторе, гостиница, кафе, магазины и административные здания.