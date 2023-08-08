Число раненых при ударе по Покровску выросло до 81 человека. Погибли 7 местных жителей

В результате удара российской ракеты по Покровску в Донецкой области погибли 7 человек, 81 человек пострадал. Об этом сообщил глава региональной администрации Павел Кириленко.

Фото: последствия удара по Покровску/Павел Кириленко

Погибли семь человек: пять мирных жителей, один спасатель и один военнослужащий. «81 ранен (39 гражданских, среди которых двое детей — 2006 и 2012 года рождения; 31 полицейский, 7 работников ГСЧС и 4 военных)», — рассказал Кириленко.

Фото: последствия удара по Покровску/ГСЧС Украины

7 августа российские войска дважды ударили по Покровску «Искандерами» — в 19:15 и 19:52. Всего зафиксированы повреждения 12 многоэтажек, зданий гостиницы, прокуратуры, пенсионного фонда, аптеки, двух магазинов, двух кафе и двух гражданских автомобилей. 8 августа спасатели ликвидировано пять очагов возгорания общей площади 75 кв. в жилом доме и гостинице. По предварительной информации, под завалами людей нет. Сейчас подразделения ГСЧС проводят аварийно-спасательные работы в 5-этажном жилом доме.

Также 8 августа 83-летняя женщина в Запорожской области пострадала во время пожара, начавшегося из-за обстрелов. «Горел жилой дом и летняя кухня на общей площади 80 кв. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате пожара пострадала 83-летняя владелица дома. Женщину госпитализировали в больницу», — рассказали спасатели.