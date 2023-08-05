Число жертв в результате оползня в курортном грузинском селе выросло до 16 человек. Погибли гражданки России и Украины

Среди погибших 32-летняя уроженка Перми Ксения Тричева. «Одна из близких подруг опознала ее тело в морге», — сообщили в Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии

Число жертв схода оползня в грузинском курорте Шови выросло до 16 человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на МВД Грузии.

Ранее представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что среди погибших в селе есть украинка. «Продолжаются поиски ее ребенка, который также находился в месте трагедии. Украинское посольство в Грузии установило связь с родными погибшей и взаимодействует с грузинскими властями для подготовки репатриации тела», — рассказал он.

Оползень сошел вечером 3 августа. В гостинице «Сансет Шови», которая оказалась в зоне бедствия, были заблокированы более 10 человек.

Понедельник, 7 августа, в Грузии объявлен днем траура по погибшим.

Шови — бальнеологический курорт, расположенный на склонах Главного Кавказского хребта, на высоте 1520 метров над уровнем моря.