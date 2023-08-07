Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии The New York Times заявил, что Владимира Путина переизберут на новый президентский срок более, чем с 90% голосов. Он также назвал выборы в России не демократией, а «дорогостоящей бюрократией». Позднее Песков попытался оправдаться за свои слова и сказал, что американские журналисты переврали его. На самом деле он якобы выражал личное мнение о том, что «Путин будет избран». «Новая-Европа» вместе с политологами Федором Крашенинниковым и Александром Морозовым разбиралась, почему Кремль уверен в такой поддержке Путина и какими могут оказаться выборы президента России-2024.

6 августа газета The New York Times выпустила статью «Вечная война Путина» о том, как президент России хочет втянуть россиян в цивилизационный конфликт с Западом. В тексте приводится цитата Дмитрия Пескова.

«Наши президентские выборы — это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия. Г-н Путин будет переизбран в следующем году, набрав более 90 процентов голосов», — заявил пресс-секретарь президента.

После того, как российские СМИ обратили внимание на эти слова, Песков решил объясниться. Он сказал РБК, что американцы поступили «как всегда». «Вроде бы то, но не то. Насчет того, что Путин будет избран, в том, что я лично в этом уверен, основываясь на уровне консолидации общества вокруг Путина, это да, это правильно. А в остальном был вопрос про выборы и был ответ такой, что выборы, хотя являются требованием демократии и сам Путин решил их проводить, но теоретически их можно даже не проводить. Потому что уже очевидно, что Путин будет избран. Это мое абсолютно личное мнение. Ну вот они таким образом это переврали», — заявил Песков.

Рейтинг Путина Предыдущие президентские выборы прошли в России в марте 2018 года. На них, согласно данным ЦИК, победил Путин с 76,69% голосов избирателей. Это стало его личным рекордом и максимальным результатам за всю историю президентских выборов в России. Следующие президентские выборы должны пройти в марте 2024 года. До начала полномасштабного вторжения России в Украину, еще в 2020 году фонд «Общественное мнение» (ФОМ) спрашивал респондентов, за кого бы они отдали свой голос, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Тогда за Путина согласились проголосовать 45% опрошенных. Сложно говорить об актуальности этих данных в 2023 году, так как на втором месте среди респондентов тогда был Павел Грудинин с 11%, а на третьем — Владимир Жириновский с 10% голосов. Вскоре ВЦИОМ и ФОМ отказались публиковать рейтинги электоральной поддержки Владимира Путина. Социологи объяснили, что опросы вернут, когда станут известны кандидаты на предстоящих президентских выборах.

На данный момент официально еще неизвестно, кто будет участвовать в выборах 2024 года. Тем не менее, это не мешает проводить опросы негосударственным соцфондам. В мае 2023 года группа независимых социологов Russian Field выяснила, что на выборах в следующем году 30,2% опрошенных проголосовали бы за Владимира Путина, 2% — за Евгения Пригожина, 1,8% — за Алексея Навального, а 1,3% — за умершего в 2022 году Владимира Жириновского. 28,8% опрошенных затруднились назвать своего кандидата. «Левада-центр» в июле 2023 года узнал, что деятельность Владимира Путина на посту президента одобряли 82% опрошенных, не одобряли — 15%. В статье NYT директор «Левада-центра» Денис Волков отметил, что единственный раз популярность Путина упала в сентябре прошлого года, когда началась мобилизация. Тогда, по его словам, рейтинг президента опустился за одну ночь почти до 50%. Это самое резкое падение популярности Путина за последние 30 лет опросов.

Элла Памфилова. Фото: Президент России

90% голосов Так есть ли у Дмитрия Пескова основания полагать, что в 2024 году поддержка Путина на выбора превысит 90%? Политологи считают, что у Кремля нет повода беспокоиться о результате — он будет таким, каким пожелают власти. «Что помешает [главе ЦИК] Элле Памфиловой нарисовать 90%? Почему Песков должен сомневаться в том, что Памфилова заявит, что Путин получил 90%?. Как правильно заметил Песков,

выборы в России — это бюрократическая процедура, прежде всего. От поддержки Путина населения, от реальных цифр поддержки, они не сильно зависят»,

— считает политолог Федор Крашенинников. Результат выборов, по его словам, будет таким, каким его согласует Путин ближе к марту 2024 года, «если он до этого момента доживет в качестве президента России». Крашенинников отмечает, что вопрос для Кремля состоит в том, чтобы ничто не помешало нарисовать нужную цифру. Даже в условиях протестов оппозионерам будет тяжело доказать, что реальный результат ниже 90%. Задача Кремля — сделать так, чтобы вообще никаких событий, которые бы ставили под вопрос результаты, не было. «[Власти] скажут: у нас 90%. Мы скажем, что выборы сфальсифицированы. Они скажут: ничего не знаем, вот приезжали наблюдать из Абхазии, Южной Осетии, Казахстана, Таджикистана и Нигера и сказали, что выборы были честные. То есть как мы можем с вами опровергнуть эту цифру в 90%? Никак», — говорит политолог. По мнению Крашенинникова, весь административный и силовой ресурс с утра до вечера будет подавлять любую протестную активность, давать подачки бедным слоям населения, запугивать всех активистов и произносить духоподъемные речи, опять обещать социальные гарантии. «А что такого изменилось внутри России, чтобы власти не могли это сделать [как в 2018 году]?», — отмечает Крашенинников.

Антон Вайно, Владимир Путин и Сергей Кириенко. Фото: EPA-EFE/MICHAEL KLIMENTYEV

Политолог Александр Морозов уверен, что Кремль собирается проводить избирательную кампанию 2024 года на теме «Если не Путин, то всех нас уничтожат». По его словам, у властей это получится, поскольку данный нарратив уже и сейчас активно работает и формирует позицию «болота», т.е. не политизированных избирателей.

«Кроме того, все губернские администрации хорошо понимают: это не выборы президента, а референдум о доверию Путину и показать надо ровно тот процент, который запланирован Вайно и Кириенко. А это — 86%»,

— говорит Морозов. Политолог Григорий Голосов в своем посте в фейсбуке написал, что Пескова после интервью NYT зря заподозрили в «крамоле или в необычной честности». «Как я понимаю, имелось в виду лишь то, что итоги »выборов« до такой степени предрешены, что их можно бы и не проводить (это очевидно), но их придется оформить путем дорогостоящей бюрократической процедуры (это тоже очевидно: протоколы сами себя не напишут). Выразился, вероятно, как-то криво, но это не в новинку», — отметил Голосов. По словам политолога, теперь благодаря Пескову мы хотя бы знаем ориентир Кремля — 90% голосов.

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Зачем Кремлю выборы-2024? Политологи считают, что выборы для Кремля являются важной составляющей, несмотря на слова Песков об отсутствии необходимости в них. «Выборы проводят и в Иране, и в КНДР, и в Индонезии, и в диктатурах Африки — их проводят везде и всегда, даже если они имеют совершенно другой смысл, чем в странах старых демократий», — утверждает Морозов. Крашенинников отмечает, что сейчас вообще очень мало стран, в которых не проводят выборы. Такое возможно только в каких-то абсолютных монархиях Ближнего Востока, но даже у них есть свои парламенты. К тому же, если отменить в России выборы, то придется проводить референдумы о пожизненном президентстве или другие аналогичные процедуры. Раз в современном мире существует мнение, что лидер должен быть избран на выборах, то Кремль предоставляет такую видимость, считает эксперт.

«Выборы не равны демократии. Выборы никакому диктатору не мешают. И Путин здесь совершенно не одинок. Ничего уникального здесь не происходит»,

— добавляет Крашенинников.

Кандидаты и обстоятельства Кто же может составить Путину контролируемую конкуренцию на выборах? По мнению Крашенинникова, «какие-то клоуны в них примут участие». Он отмечает, что итоговое решение, кто именно, будет зависеть от настроения Путина. «Это могут быть совсем грустные сценарии выборов, как было в Узбекистане при Исламе Каримове, где он участвовал в выборах, а все остальные кандидаты хвалили его же», — предполагает политолог. Если такой сценарий будет разыгран, по словам Крашенинникова, то выдвинут лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова, главу фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова и главу ЛДПР Леонида Слуцкого. И все они будут наперебой нахваливать Владимира Путина, считает эксперт.

Ксения Собчак на встрече с журналистами в рамках предвыборной кампании, 16 декабря 2017 года. Фото: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Другой вариант, если в Кремле пойдут по более сложному пути и выдвинут условных «Ксений Собчак», которые будут изображать плюрализм. В этом же сценарии могут участвовать представители «Новых людей», выбранные Кремлем предприниматели или некий «ультраправый клоун», чтобы на его фоне Путин не выглядел «совсем людоедом». При этом, по мнению Крашенинникова, точный сценарий еще не определили в Кремле.