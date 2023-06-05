Минобрнауки поручило вузам принимать выпускников школ Белгородской области по собеседованию

Министерство науки и высшего образования поручило российским вузам провести вступительные экзамены для выпускников школ Белгородской области в формате собеседования. Это следует из письма замминистра Дмитрия Афанасьева, размещенного на Портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.
Это будет касаться выпускников белгородских школ, включенных в утвержденный в апреле перечень. В нем указаны 284 учебных заведения региона.
1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об освобождении школьников Шебекинского городского округа от выпускных экзаменов из-за обстрелов. По его словам, на тот момент прорабатывался механизм, который позволил бы детям из округа поступить в вузы без экзаменов.
Белгородская область 1 июня попала под массированный обстрел. Были госпитализированы как минимум 11 человек, под обстрел попал автобус, от попадания снарядов загорелось здание общежития. Жителей города Шебекино эвакуировали в другие города области и регионы РФ.
Жители Шебекино сообщали в комментариях к посту главы округа во «Вконтакте», что они заплатили по 3000 рублей за отправку детей в лагерь. Глава Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов подтвердил эту информацию, однако заявил, что отправка 300 детей в лагерь 31 мая «никаким образом не была связана с событиями последних дней». Он заявил, что это «плановый оздоровительный отдых», о котором в 2022 году договорился губернатор Гладков.
Министерство науки и высшего образования поручило российским вузам провести вступительные экзамены для выпускников школ Белгородской области в формате собеседования. Это следует из письма замминистра Дмитрия Афанасьева, размещенного на Портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.
Это будет касаться выпускников белгородских школ, включенных в утвержденный в апреле перечень. В нем указаны 284 учебных заведения региона.
1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об освобождении школьников Шебекинского городского округа от выпускных экзаменов из-за обстрелов. По его словам, на тот момент прорабатывался механизм, который позволил бы детям из округа поступить в вузы без экзаменов.
Белгородская область 1 июня попала под массированный обстрел. Были госпитализированы как минимум 11 человек, под обстрел попал автобус, от попадания снарядов загорелось здание общежития. Жителей города Шебекино эвакуировали в другие города области и регионы РФ.
Жители Шебекино сообщали в комментариях к посту главы округа во «Вконтакте», что они заплатили по 3000 рублей за отправку детей в лагерь. Глава Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов подтвердил эту информацию, однако заявил, что отправка 300 детей в лагерь 31 мая «никаким образом не была связана с событиями последних дней». Он заявил, что это «плановый оздоровительный отдых», о котором в 2022 году договорился губернатор Гладков.