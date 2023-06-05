Минобрнауки поручило вузам принимать выпускников школ Белгородской области по собеседованию

Министерство науки и высшего образования поручило российским вузам провести вступительные экзамены для выпускников школ Белгородской области в формате собеседования. Это следует из письма замминистра Дмитрия Афанасьева, размещенного на Портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.

Это будет касаться выпускников белгородских школ, включенных в утвержденный в апреле перечень. В нем указаны 284 учебных заведения региона.

1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об освобождении школьников Шебекинского городского округа от выпускных экзаменов из-за обстрелов. По его словам, на тот момент прорабатывался механизм, который позволил бы детям из округа поступить в вузы без экзаменов.